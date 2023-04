Mehr als 100 Festnahmen in der Türkei

Ankara - In der Türkei sind knapp drei Wochen vor der Präsidentschafts- und Parlamentswahl 110 Menschen wegen angeblicher Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) festgenommen worden. Darunter befänden sich auch hochrangige Funktionäre der prokurdischen Oppositionspartei HDP, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag.

Hoffnung auf Waffenruhe im Sudan

Khartum/Wien - Im von schweren Kämpfen erschütterten Sudan ist in der Nacht auf Dienstag eine Waffenruhe zwischen den beiden Konfliktparteien in Kraft getreten. Berichte über größere Gefechte gab es am Dienstag früh zunächst nicht, allerdings herrschte Skepsis, ob die Feuerpause wirklich hält. Unterdessen gehen die Evakuierungen ausländischer Staatsbürger aus dem Sudan weiter. Auch weitere Österreicher konnten aus dem Land gebracht werden.

Nehammer als erster Bundeskanzler zu Besuch in Angola

Luanda - Als erster Bundeskanzler der Republik Österreich besucht Karl Nehammer (ÖVP) Angola. Gemeinsam mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) nahm der Kanzler am Dienstagvormittag an einem Wirtschaftsforum mit österreichischen und angolanischen Wirtschaftsvertretern teil. Auch zahlreiche angolanische Minister waren vertreten. Im Anschluss werden Nehammer und Totschnig vom seit 2017 amtierenden Präsidenten Jo�o Louren�o im Präsidentenpalast in Luanda empfangen.

Russlands Ex-Präsident Medwedew warnt vor neuem Weltkrieg

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew zufolge könnte ein neuer Weltkrieg bevorstehen. "Die Welt ist krank und steht möglicherweise am Rande eines Weltkriegs", sagt der Vertraute von Russlands Präsident Wladimir Putin bei einer Konferenz in Moskau. So ein Krieg ließe sich vermeiden, aber die Gefahr einer nuklearen Konfrontation steige. Russland begann unterdessen laut Medienberichten, mit seinem neuesten Kampfpanzer vom Typ T-14 Armata ukrainische Stellungen zu beschießen.

Biden dürfte Kandidatur für zweite Amtszeit verkünden

Washington - Eine erwartete Kandidatur für eine Wiederwahl - und eine wenig begeisterte Wählerschaft: US-Präsident Joe Biden könnte am Dienstag seine Bewerbung für eine zweite Amtszeit im Weißen Haus verkünden. Medienberichten zufolge dürfte der 80-jährige US-Demokrat dann in einem Video offiziell bekanntgeben, dass er bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten will. Bestätigt wurde dies bisher von offizieller Seite nicht.

Österreich noch nicht fit für EU-Klimaziel 2030

Wien/Brüssel - Mit Fortschreibung der bisherigen Klimaschutzmaßnahmen würde Österreich die EU-Klimaziele für 2030 klar verfehlen: Die Treibhausgas-Emissionen würden dann bei 42 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten liegen - das wären zwölf Millionen mehr als vorgesehen. "Das Ergebnis ist erschreckend: Erst 2050, also mit 20-jähriger Verspätung, wird Österreich das gesetzlich verpflichtende EU-Reduktionsziel erreichen", kommentiert Greenpeace den dahinterstehenden Umweltbundesamt-Bericht.

