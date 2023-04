Biden will 2024 bei US-Präsidentschaftswahl erneut antreten

Washington - US-Präsident Joe Biden bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Er wolle bei der Präsidentschaftswahl im November 2024 erneut als Kandidat für die Demokratische Partei antreten, teilte der 80-Jährige am Dienstag mit. Er gab damit den offiziellen Startschuss für seine Wiederwahl-Kampagne.

Handel will nicht für teure Lebensmittel verantwortlich sein

Wien - Während eine neue Studie zeigt, dass Lebensmittel in Österreich im Schnitt um rund 13 Prozent teurer sind als in Deutschland, weist der Handelsverband Kritik an starken Preisaufschlägen bei Lebensmitteln zurück. Die Preise seinen zwar deutlich gestiegen, daran seien aber nicht die Lebensmittelhändler schuld, so Verbandsgeschäftsführer Rainer Will in einer Aussendung. Schuld seien vielmehr höhere Kosten für Energie, Finanzierung, Löhne und landwirtschaftliche Produkte.

712 Schlepper wurden 2022 in Österreich festgenommen

Wien - Seit genau 14 Monaten führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Krieg hat das Geschäft der Schlepper nach Angaben des Innenministeriums noch einmal befeuert. Sie werben damit, dass es so einfach sei wie noch nie nach Europa zu kommen. Das zeigt sich auch bei den Aufgriffszahlen. 2022 wurden in Österreich 712 Schlepper festgenommen- um rund 61 Prozent mehr als 2021, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien.

Hoffnung auf Waffenruhe im Sudan

Khartum/Wien - Im von schweren Kämpfen erschütterten Sudan ist in der Nacht auf Dienstag eine Waffenruhe zwischen den beiden Konfliktparteien in Kraft getreten. Berichte über größere Gefechte gab es am Dienstag früh zunächst nicht, allerdings herrschte Skepsis, ob die Feuerpause wirklich hält. Unterdessen gehen die Evakuierungen ausländischer Staatsbürger aus dem Sudan weiter. Auch weitere Österreicher konnten aus dem Land gebracht werden.

Salzburger NEOS-Landessprecherin Klambauer zurückgetreten

Salzburg - Nach der Niederlage der NEOS bei der Salzburger Landtagswahl hat Landessprecherin Andrea Klambauer ihren Rücktritt verkündet. Auch das gesamte Landesteam der NEOS trat zurück. Die Bundesorganisation werde nun die Geschäfte übernehmen, sagte NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos am Dienstag bei einer Pressekonferenz in der Stadt Salzburg. Am Sonntag flogen die NEOS mit 4,2 Prozent (minus 3,1 Prozentpunkte) sowohl aus der Landesregierung als auch aus dem Landtag.

Nehammer als erster Bundeskanzler zu Besuch in Angola

Luanda - Als erster Bundeskanzler der Republik Österreich besucht Karl Nehammer (ÖVP) Angola. Gemeinsam mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) nahm der Kanzler am Dienstagvormittag an einem Wirtschaftsforum mit österreichischen und angolanischen Wirtschaftsvertretern teil. Auch zahlreiche angolanische Minister waren vertreten. Im Anschluss werden Nehammer und Totschnig vom seit 2017 amtierenden Präsidenten Jo�o Louren�o im Präsidentenpalast in Luanda empfangen.

Mehr als 100 Festnahmen in der Türkei

Ankara - In der Türkei sind knapp drei Wochen vor der Präsidentschafts- und Parlamentswahl 110 Menschen wegen angeblicher Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) festgenommen worden. Darunter befänden sich auch hochrangige Funktionäre der prokurdischen Oppositionspartei HDP, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag.

Russlands Ex-Präsident Medwedew warnt vor neuem Weltkrieg

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew zufolge könnte ein neuer Weltkrieg bevorstehen. "Die Welt ist krank und steht möglicherweise am Rande eines Weltkriegs", sagt der Vertraute von Russlands Präsident Wladimir Putin bei einer Konferenz in Moskau. So ein Krieg ließe sich vermeiden, aber die Gefahr einer nuklearen Konfrontation steige. Russland begann unterdessen laut Medienberichten, mit seinem neuesten Kampfpanzer vom Typ T-14 Armata ukrainische Stellungen zu beschießen.

