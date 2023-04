Ex-Ministerin Karmasin wegen schweren Betrugs vor Gericht

Wien - Unter regem medialen Interesse hat am Dienstag am Wiener Landesgericht der Prozess gegen Ex-Ministerin Sophie Karmasin (ÖVP) und einen mitangeklagten Abteilungsleiter im Sportministerium begonnen. "Sie wollte immer mehr, hatte nie genug, und zahlen sollten es die anderen", meinte Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic in Richtung der Schöffen. "Es geht hier um Sozialleistungsbetrug der für Sozialleistungen zuständigen Ministerin", fasste er die Anklage zusammen.

Biden will 2024 bei US-Präsidentschaftswahl erneut antreten

Washington - US-Präsident Joe Biden will bei der Wahl im kommenden Jahr für eine zweite Amtszeit antreten. Das kündigte der Demokrat am Dienstag auf Twitter an. Jede Generation habe einen Moment, in dem sie für die Demokratie und die Freiheit einstehen müsse. "Ich glaube, dies ist unserer", so Biden. "Deshalb kandidiere ich für die Wiederwahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten." Dazu veröffentlichte der 80-Jährige einen Videoclip und mahnte: "Lasst uns die Arbeit zu Ende bringen."

Wohnbau dürfte kommendes Jahr abflachen

Wien - In Österreich werden heuer nach Branchenschätzungen mehr Wohnungen gebaut, die Bautätigkeit dürfte dann aber abflachen. 2023 zeichnet sich damit als weiteres Rekordjahr bei den Fertigstellungen ab, heißt es in einer Aussendung des Fachverbandes der Immobilientreuhänder. So werden rund 47.700 fertiggestellte Wohneinheiten in Österreich erwartet. "Das entspricht einem Plus von 4,2 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022", so stellvertretender Fachverbandsobmann Michael Pisecky.

Industrie erst für 2. Halbjahr optimistischer

Wien - Österreichs Industrie muss vorerst von einer Stagnation ausgehen, zeigt die Konjunkturerhebung der Industriellenvereinigung (IV). Erst im 2. Halbjahr sei mit einem Aufschwung zu rechnen. Während die Unternehmen den aktuellen Geschäftsgang seit sieben Quartalen schwächer einschätzen, habe sich die Einschätzung auf Sicht von 6 Monaten zum 2. Mal in Folge verbessert, sagte IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Daher stieg das Konjunkturbarometer um 3 auf 10,7 Zähler.

Sobotka will Zulassungsverfahren für Social Media

Prag - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) will das Problem von Fake News und Desinformation mit einem "Registrierungs- und Zulassungsverfahren für Algorithmen, Künstliche Intelligenz und Social-Media-Plattformen" angehen. Die Parlamente sollten über den Marktzugang der Plattformen und den Einsatz von KI entscheiden, ihn regulieren "und ihn allenfalls auch unterbinden können", sagte Sobotka am Dienstag bei der Konferenz der EU-Parlamentspräsidenten in Prag.

Hoffnung auf Waffenruhe im Sudan - Evakuierungen fortgesetzt

Khartum/Wien - Im von schweren Kämpfen erschütterten Sudan ist in der Nacht auf Dienstag eine Waffenruhe zwischen den beiden Konfliktparteien in Kraft getreten. Berichte über größere Gefechte gab es am Dienstag früh zunächst nicht, allerdings herrschte Skepsis, ob die Feuerpause wirklich hält. Unterdessen gehen die Evakuierungen ausländischer Staatsbürger aus dem Sudan weiter. Der UNO-Sicherheitsrat will unterdessen in einer Dringlichkeitssitzung erneut über die Lage beraten.

Salzburger NEOS-Landessprecherin Klambauer zurückgetreten

Salzburg - Nach der Niederlage der NEOS bei der Salzburger Landtagswahl hat Landessprecherin Andrea Klambauer ihren Rücktritt verkündet. Auch das gesamte Landesteam der NEOS trat zurück. Die Bundesorganisation werde nun die Geschäfte übernehmen, sagte NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos am Dienstag bei einer Pressekonferenz in der Stadt Salzburg. Am Sonntag flogen die NEOS mit 4,2 Prozent (minus 3,1 Prozentpunkte) sowohl aus der Landesregierung als auch aus dem Landtag.

Nehammer als erster Bundeskanzler zu Besuch in Angola

Luanda - Als erster Bundeskanzler der Republik Österreich besucht Karl Nehammer (ÖVP) Angola. Gemeinsam mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) nahm der Kanzler am Dienstagvormittag an einem Wirtschaftsforum mit österreichischen und angolanischen Wirtschaftsvertretern teil. Auch zahlreiche angolanische Minister waren vertreten. Im Anschluss werden Nehammer und Totschnig vom seit 2017 amtierenden Präsidenten Jo�o Louren�o im Präsidentenpalast in Luanda empfangen.

