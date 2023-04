Biden will 2024 bei US-Präsidentschaftswahl erneut antreten

Washington - US-Präsident Joe Biden will bei der Wahl im kommenden Jahr für eine zweite Amtszeit antreten. Das kündigte der Demokrat am Dienstag auf Twitter an. Jede Generation habe einen Moment, in dem sie für die Demokratie und die Freiheit einstehen müsse. "Ich glaube, dies ist unserer", so Biden. "Deshalb kandidiere ich für die Wiederwahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten." Dazu veröffentlichte der 80-Jährige einen Videoclip und mahnte: "Lasst uns die Arbeit zu Ende bringen."

Hoffnung auf Waffenruhe im Sudan - Evakuierungen fortgesetzt

Khartum/Wien - Im von schweren Kämpfen erschütterten Sudan ist in der Nacht auf Dienstag eine Waffenruhe zwischen den beiden Konfliktparteien in Kraft getreten. Berichte über größere Gefechte gab es am Dienstag früh zunächst nicht, allerdings herrschte Skepsis, ob die Feuerpause wirklich hält. Unterdessen gehen die Evakuierungen ausländischer Staatsbürger aus dem Sudan weiter. Der UNO-Sicherheitsrat will unterdessen in einer Dringlichkeitssitzung erneut über die Lage beraten.

Salzburger NEOS-Landessprecherin Klambauer zurückgetreten

Salzburg - Nach der Niederlage der NEOS bei der Salzburger Landtagswahl hat Landessprecherin Andrea Klambauer ihren Rücktritt verkündet. Auch das gesamte Landesteam der NEOS trat zurück. Die Bundesorganisation werde nun die Geschäfte übernehmen, sagte NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos am Dienstag bei einer Pressekonferenz in der Stadt Salzburg. Am Sonntag flogen die NEOS mit 4,2 Prozent (minus 3,1 Prozentpunkte) sowohl aus der Landesregierung als auch aus dem Landtag.

Nehammer als erster Bundeskanzler zu Besuch in Angola

Luanda - Als erster Bundeskanzler der Republik Österreich besucht Karl Nehammer (ÖVP) Angola. Gemeinsam mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) nahm der Kanzler am Dienstagvormittag an einem Wirtschaftsforum mit österreichischen und angolanischen Wirtschaftsvertretern teil. Auch zahlreiche angolanische Minister waren vertreten. Im Anschluss werden Nehammer und Totschnig vom seit 2017 amtierenden Präsidenten Jo�o Louren�o im Präsidentenpalast in Luanda empfangen.

Selenskyj: Toter und Verletzte bei Beschuss von Museum

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russische Militärs haben nach ukrainischen Angaben ein Museum in der ostukrainischen Stadt Kupiansk beschossen. Dabei seien mindestens ein Mensch getötet und zehn weitere verletzt worden, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Zudem gebe es Vermisste unter den Trümmern. Der Stabschef des Präsidenten erklärte, das Gebäude sei von einer russischen S-300-Rakete getroffen worden. Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew warnte unterdessen vor einem neuen Weltkrieg.

712 Schlepper wurden 2022 in Österreich festgenommen

Wien - Seit genau 14 Monaten führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Krieg hat das Geschäft der Schlepper nach Angaben des Innenministeriums noch einmal befeuert. Sie warben damit, dass es so einfach sei wie noch nie, nach Europa zu kommen. Das zeigt sich auch bei den Aufgriffszahlen. 2022 wurden in Österreich 712 Schlepper festgenommen - um rund 61 Prozent mehr als 2021, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien.

Mehr als 100 Festnahmen in der Türkei

Ankara - In der Türkei sind knapp drei Wochen vor der Präsidentschafts- und Parlamentswahl 110 Menschen wegen angeblicher Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) festgenommen worden. Darunter befänden sich auch hochrangige Funktionäre der prokurdischen Oppositionspartei HDP, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag.

Wohnbau dürfte kommendes Jahr abflachen

Wien - In Österreich werden heuer nach Branchenschätzungen mehr Wohnungen gebaut, die Bautätigkeit dürfte dann aber abflachen. 2023 zeichnet sich damit als weiteres Rekordjahr bei den Fertigstellungen ab, heißt es in einer Aussendung des Fachverbandes der Immobilientreuhänder. So werden rund 47.700 fertiggestellte Wohneinheiten in Österreich erwartet. "Das entspricht einem Plus von 4,2 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022", so stellvertretender Fachverbandsobmann Michael Pisecky.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red