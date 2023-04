Karmasin bestreitet in Prozess strafbares Verhalten

Wien - Ex-Ministerin Sophie Karmasin (ÖVP) hat sich am Dienstag in ihrem Prozess wegen schweren Betrugs und wettbewerbsbeschränkender Absprachen bei Vergabeverfahren "nicht schuldig" bekannt. In Bezug auf die inkriminierten Bezugsfortzahlungen nach ihrem Ausscheiden als Ministerin habe sie zwar einen Fehler begangen, sich nach ihrem Dafürhalten aber nicht strafbar gemacht. Auch bezüglich der von der Anklage umfassten Studien für das Sportministerium habe sie keine Gesetze gebrochen.

Trotz Waffenruhe erneut Luftangriffe im Sudan

Khartum/Wien - Trotz einer seit Mitternacht geltenden Waffenruhe ist es am Dienstag in der Hauptstadtregion des Sudans laut Medienberichten erneut zu Luftangriffen gekommen. Dabei soll die Stadt Omdurman, die unmittelbar an die Hauptstadt Khartum angrenzt, in den Fokus gerückt sein. Eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete, dass bei den Gefechten auch ein Krankenhaus getroffen wurde. Bisher gab es keine Informationen über die Anzahl von Toten oder Verletzten.

Musiklegende und Bürgerrechtler Harry Belafonte gestorben

New York - Der Sänger, Schauspieler und Bürgerrechtler Harry Belafonte ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die "New York Times" am Dienstagnachmittag. Die Musiklegende wurde mit dem "Banana Boat Song" mit der markanten Gesangslinie "Day O" in den 1950er-Jahren weltberühmt. Seine Popularität nutzte er in der Folge auch im Zusammenhang mit seinem politischen Engagement.

Tote nach russischem Raketenangriff in Ostukraine

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Raketenangriff sind im ostukrainischen Kupjansk im Gebiet Charkiw mindestens zwei Menschen getötet und zehn verletzt worden. Laut Behörden traf eine Rakete unter anderem das örtliche Heimatkundemuseum."Das terroristische Land tut alles, was es kann, um uns vollständig zu zerstören: unsere Geschichte, unsere Kultur, unser Volk, indem es Ukrainer mit absolut barbarischen Methoden tötet", so Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag in sozialen Netzwerken.

Nehammer von Angolas Präsident in Luanda empfangen

Luanda - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Dienstag von Angolas Präsident Jo�o Louren�o in Luanda empfangen worden. Die beiden sprachen vor allem über wirtschaftliche Investitionsmöglichkeiten, aber auch über den Ukraine-Krieg. "Angola kann ein wertvoller Ratgeber sein um die Situation in Afrika, aber auch der Welt besser einschätzen zu können", sagte Nehammer bei der anschließenden Pressekonferenz. Der Krieg in der Ukraine bedrohe die globale Sicherheit, betonte Louren�o.

Zivilprozess wegen Vergewaltigungsvorwurf startet ohne Trump

New York - Ein Zivilprozess wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs gegen Donald Trump hat ohne Beisein des früheren US-Präsidenten begonnen. Ein Sprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur nach dem offiziell angesetzten Beginn des Verfahrens am Dienstag, dass Trump sich nicht im Gerichtsgebäude in New York aufhalte.

Ärzte-Chef Steinhart legt Amt gesundheitsbedingt zurück

Wien - Der zuletzt vermehrt in interne Kritik geratene Ärztekammer-Chef Johannes Steinhart hat sich am Dienstag aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend aus den Geschäften als Präsident der Wiener und der Österreichischen Ärztekammer zurückgezogen. Das teilte die Standesvertretung in einer Aussendung mit.

Schallenberg blockt slowenischen Wunsch nach Grenzöffnung ab

Rijeka/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat slowenische Wünsche nach einem Ende der Grenzkontrollen abgeblockt. "Natürlich hätten wir auch gerne einen Schengenraum, der wieder das ist, was es sein sollte, nämlich ein grenzfreier Raum. Wir haben aber die Realität, dass z. B. Deutschland gerade die Verlängerung seiner Grenzkontrollen gegenüber Österreich beantragte und dass wir gegenüber anderen Nachbarstaaten auch Kontrollen haben müssen", sagte er am Dienstag in Rijeka.

Wiener Börse geht am Dienstag tiefer aus dem Handel

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Verlusten geschlossen. Im Späthandel brachte eine negative Stimmung an der Wall Street Gegenwind. Aber bereits am Vormittag wurden Abgaben verzeichnet. Der ATX sank letzten Endes um 0,75 Prozent auf 3.234,72 Einheiten. Hierzulande richtete sich Aufmerksamkeit auf frische Quartalszahlen der BAWAG und von Mayr-Melnhof. Die Aktien der BAWAG gaben um 3,2 Prozent nach. MM-Titel verloren indes 4,6 Prozent.

