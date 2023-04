Karmasin bestreitet in Prozess strafbares Verhalten

Wien - Ex-Ministerin Sophie Karmasin (ÖVP) hat sich am Dienstag in ihrem Prozess wegen schweren Betrugs und wettbewerbsbeschränkender Absprachen bei Vergabeverfahren "nicht schuldig" bekannt. In Bezug auf die inkriminierten Bezugsfortzahlungen nach ihrem Ausscheiden als Ministerin habe sie zwar einen Fehler begangen, sich nach ihrem Dafürhalten aber nicht strafbar gemacht. Auch bezüglich der von der Anklage umfassten Studien für das Sportministerium habe sie keine Gesetze gebrochen.

Trotz Waffenruhe erneut Luftangriffe im Sudan

Khartum/Wien - Trotz einer seit Mitternacht geltenden Waffenruhe ist es am Dienstag in der Hauptstadtregion des Sudans laut Medienberichten erneut zu Luftangriffen gekommen. Dabei soll die Stadt Omdurman, die unmittelbar an die Hauptstadt Khartum angrenzt, in den Fokus gerückt sein. Eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete, dass bei den Gefechten auch ein Krankenhaus getroffen wurde. Bisher gab es keine Informationen über die Anzahl von Toten oder Verletzten.

US-Präsident Biden tritt bei Wahl 2024 wieder an

Washington - US-Präsident Joe Biden bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Der Demokrat kündigte am Dienstag auf Twitter an, bei der Wahl im November 2024 noch einmal anzutreten. Jede Generation habe einen Moment, in dem sie für die Demokratie und die Freiheit einstehen müsse. "Ich glaube, dies ist unserer", schrieb Biden. Dazu veröffentlichte der 80-Jährige ein dreiminütiges Wahlkampf-Video und mahnte: "Lasst uns die Arbeit zu Ende bringen."

Musiklegende und Bürgerrechtler Harry Belafonte gestorben

New York - Der Sänger, Schauspieler und Bürgerrechtler Harry Belafonte ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die "New York Times" am Dienstagnachmittag. Die US-Musiklegende wurde mit dem "Banana Boat Song" mit der markanten Gesangslinie "Day O" in den 1950er-Jahren weltberühmt. Seine Popularität nutzte er in der Folge auch im Zusammenhang mit seinem politischen Engagement.

Mondmission eines japanischen Start-ups offenbar gescheitert

Tokio - Das japanische Start-Up-Unternehmen Ispace ist offenbar mit dem Versuch gescheitert, als erstes Privatunternehmen eine Sonde auf den Mond zu bringen. Wie das Unternehmen am Mittwoch (Ortszeit) eine knappe halbe Stunde nach der geplanten Landung mitteilte, brach der Funkkontakt mit seinem Mondlander Hakuto-R ab. "Wir müssen daher annehmen, dass wir die Landung auf der Mondoberfläche nicht beenden konnten", erklärte Ispace-Gründer Takeshi Hakamada.

Zivilprozess wegen Vergewaltigungsvorwurf startet ohne Trump

New York - Ein Zivilprozess wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs gegen Donald Trump hat ohne Beisein des früheren US-Präsidenten begonnen. Ein Sprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur nach dem offiziell angesetzten Beginn des Verfahrens am Dienstag, dass Trump sich nicht im Gerichtsgebäude in New York aufhalte.

Ärzte-Chef Steinhart legt Amt gesundheitsbedingt zurück

Wien - Der zuletzt vermehrt in interne Kritik geratene Ärztekammer-Chef Johannes Steinhart hat sich am Dienstag aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend aus den Geschäften als Präsident der Wiener und der Österreichischen Ärztekammer zurückgezogen. Das teilte die Standesvertretung in einer Aussendung mit. Steinhart muss sich einer Herz-Operation unterziehen und wird rund drei Monate inklusive Reha ausfallen, ließ er am Abend ausrichten.

Politischer Auftakt zu Österreichs Literaturschau in Leipzig

Leipzig - Mit der Ausstellung "JETZT & ALLES. Österreichische Literatur. Die letzten 50 Jahre" im Deutschen Buch- und Schriftmuseum in Leipzig ist am Dienstagabend der erste große Programmpunkt des österreichischen Gastland-Auftritts der Leipziger Buchmesse eröffnet worden - einen Tag vor der offiziellen Messe-Eröffnung und zwei Tage vor der Eröffnung des Gastland-Standes der Messe. Politisch und kritisch fiel die Eröffnungsrede des Autors Josef Haslinger aus.

