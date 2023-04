Karmasin bestreitet in Prozess strafbares Verhalten

Wien - Ex-Ministerin Sophie Karmasin (ÖVP) hat sich am Dienstag in ihrem Prozess wegen schweren Betrugs und wettbewerbsbeschränkender Absprachen bei Vergabeverfahren "nicht schuldig" bekannt. In Bezug auf die inkriminierten Bezugsfortzahlungen nach ihrem Ausscheiden als Ministerin habe sie zwar einen Fehler begangen, sich nach ihrem Dafürhalten aber nicht strafbar gemacht. Auch bezüglich der von der Anklage umfassten Studien für das Sportministerium habe sie keine Gesetze gebrochen.

UNO: Keine Anzeichen für Verhandlungsbereitschaft im Sudan

Khartum - Der von den USA vermittelte Waffenruhe im Sudan hält nach Auffassung der Vereinten Nationen (UNO) bisher "in einigen Teilen". Es gebe allerdings keine Anzeichen, dass die Kriegsparteien bereit seien, "ernsthaft zu verhandeln, was darauf hindeutet, dass beide denken, dass ein militärischer Sieg über die andere Seite möglich ist", sagte der UNO-Sonderbeauftragte für den Sudan, Volker Perthes, am Dienstag vor dem UNO-Sicherheitsrat. Dies sei eine Fehlkalkulation.

2022 wurden 104 Opfer von Menschenhandel identifiziert

Wien - In Österreich sind im Jahr 2022 insgesamt 104 Opfer von Menschenhandel identifiziert worden. 71 waren Männer, 33 Frauen. Der Großteil der Opfer stammt aus Drittstaaten wie dem Irak oder Indien, die Betroffenen wurden als Arbeiter missbraucht. 49 Tatverdächtige (41 Männer und acht Frauen) wurden angezeigt. Im Vorjahr wurden außerdem 26 weibliche Opfer von grenzüberschreitendem Prostitutionshandel erkannt. 20 Tatverdächtige (14 Männer und sechs Frauen) wurden deshalb angezeigt.

Leipziger Buchmesse mit Gastland Österreich wird eröffnet

Leipzig - Nach drei Jahren coronabedingter Pause findet heuer die Leipziger Buchmesse wieder statt. Sie wird am Mittwochabend im Gewandhaus feierlich eröffnet und ist bis Sonntag zugänglich. Für den Auftritt Österreichs als diesjähriges Gastland reist neben vielen Autorinnen und Autoren auch der Bundespräsident an. Unter dem Motto "Mea ois wia mia" (Mehr als wir) präsentieren sich rund 200 heimische Verlage. Ihr Anteil am deutschen Buchmarkt beträgt bisher weniger als ein Prozent.

Karner zu heiklem Besuch bei Amtskollegen in Rumänien

Bukarest/Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) reist am Mittwoch zu einem heiklen Besuch nach Rumänien. In Bukarest trifft der Innenminister zu Mittag seinen rumänischen Amtskollegen Lucian Bode. Karners Veto gegen den Schengen-Beitritt Rumäniens vor viereinhalb Monaten hat zu massive Verstimmungen in Bukarest geführt. Signale, dass Österreich seine Blockade der Erweiterung des weitgehend grenzkontrollfreien Schengenraumes demnächst aufgeben könnte, gibt es derzeit keine.

Japanische Sonde "Hakuto-R" offenbar auf Mond abgestürzt

Tokio - Die unbemannte Mondmission des japanischen Start-Up-Unternehmens Ispace ist offenbar gescheitert. Der Mondlander "Hakuto-R" sei wahrscheinlich bei einer "harten Landung" auf der Mondoberfläche abgestürzt, erklärte Ispace-Gründer Takeshi Hakamada am Mittwoch. Zuvor war der Funkkontakt zur Sonde abgebrochen. Ziel der Mission war es, als erstes Privatunternehmen eine Sonde auf den Mond zu bringen. Bisher gelang es nur den USA, Russland und China, Roboter auf den Mond zu bringen.

Südafrika will IStGH doch nicht verlassen

Pretoria - Südafrika will an seiner Mitgliedschaft im Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) festhalten. Wenige Stunden nach der Ankündigung, den IStGH zu verlassen, folgte am Dienstag eine Klarstellung durch das Büro von Präsident Cyril Ramaphosa. Dessen Aussage, dass die Regierungspartei ANC den Austritt aus dem IStGH beschlossen habe, beruhe auf einem "Kommunikationsfehler" während einer Pressekonferenz des ANC, teilte die Präsidentschaft mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red