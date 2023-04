Regierung meldet Budgetdefizit von 3,2 Prozent nach Brüssel

Wien/Brüssel - Die Bundesregierung wird für 2023 ein geplantes Defizit von 3,2 Prozent bzw. 15,4 Mrd. Euro an die EU-Kommission melden. Erst ab dem kommenden Jahr zeigt das Stabilitätsprogramm einen deutlichen Rückgang bis auf 1,3 Prozent des BIP im Jahr 2026. Die Schuldenquote soll von 77 Prozent des BIP im aktuellen Jahr bis auf 71,4 Prozent im Jahr 2026 sinken und damit nur mehr geringfügig über der Quote 2019 (70,6 Prozent) vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie und der Energiekrise liegen.

Kommandant: Lage in Bachmut "tatsächlich schwierig"

Bachmut - Der Kommandant der ukrainischen Sondereinsatzkräfte, Viktor Horenko, hat bei einem Frontbesuch in der umkämpften Stadt Bachmut die Lage als "tatsächlich schwierig" bezeichnet. Trotzdem wüssten die Truppen, wie sie gegen die Überzahl der russischen Eindringlinge zu agieren hätten, sagte Horenko laut einer Mitteilung am Mittwoch. "Eure Arbeit hier zeigt einmal mehr, dass bei den Sondereinsatzkräften der Vorteil vor allem darin besteht, dass Qualität vor Quantität geht."

IEA: E-Auto-Verkäufe dürften heuer um ein Drittel zulegen

Wien/Paris - Der Boom bei Elektroautos hält weiterhin an. Nach einem Rekord im Jahr 2022 dürften die Verkäufe von E-Autos in diesem Jahr voraussichtlich um weitere 35 Prozent auf 14 Millionen steigen, geht aus einem Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) hervor. Damit werde der Anteil von Elektroautos am gesamten Automarkt von 14 Prozent im Jahr 2022 auf 18 Prozent steigen. In den Hauptmärkten China, Europa und den USA wird bis 2030 ein E-Auto-Anteil von 60 Prozent gesehen.

Japanische Sonde "Hakuto-R" offenbar auf Mond abgestürzt

Tokio - Das japanische Unternehmen ispace hat in der Nacht auf Mittwoch weiterhin keinen Kontakt zu seiner Mondsonde "Hakuto-R" aufbauen können. Firmenchef Takeshi Hakamada deutete an, dass der Traum von der ersten Mondlandung einer privaten Mission womöglich gescheitert ist. Es müsse davon ausgegangen werden, dass "wir die Landung auf der Mondoberfläche nicht abschließen konnten."

2022 wurden 104 Opfer von Menschenhandel identifiziert

Wien - In Österreich sind im Jahr 2022 insgesamt 104 Opfer von Menschenhandel identifiziert worden. 71 waren Männer, 33 Frauen. Der Großteil der Opfer stammt aus Drittstaaten wie dem Irak oder Indien, die Betroffenen wurden als Arbeiter missbraucht. 49 Tatverdächtige (41 Männer und acht Frauen) wurden angezeigt. Im Vorjahr wurden außerdem 26 weibliche Opfer von grenzüberschreitendem Prostitutionshandel erkannt. 20 Tatverdächtige (14 Männer und sechs Frauen) wurden deshalb angezeigt.

UNO: Keine Anzeichen für Verhandlungsbereitschaft im Sudan

Khartum - Der von den USA vermittelte Waffenruhe im Sudan hält nach Auffassung der Vereinten Nationen (UNO) bisher "in einigen Teilen". Es gebe allerdings keine Anzeichen, dass die Kriegsparteien bereit seien, "ernsthaft zu verhandeln, was darauf hindeutet, dass beide denken, dass ein militärischer Sieg über die andere Seite möglich ist", sagte der UNO-Sonderbeauftragte für den Sudan, Volker Perthes, am Dienstag vor dem UNO-Sicherheitsrat. Dies sei eine Fehlkalkulation.

Leipziger Buchmesse mit Gastland Österreich wird eröffnet

Leipzig - Nach drei Jahren coronabedingter Pause findet heuer die Leipziger Buchmesse wieder statt. Sie wird am Mittwochabend im Gewandhaus feierlich eröffnet und ist bis Sonntag zugänglich. Für den Auftritt Österreichs als diesjähriges Gastland reist neben vielen Autorinnen und Autoren auch der Bundespräsident an. Unter dem Motto "Mea ois wia mia" (Mehr als wir) präsentieren sich rund 200 heimische Verlage. Ihr Anteil am deutschen Buchmarkt beträgt bisher weniger als ein Prozent.

Rekordzahl an Bergsteigern will auf den Mount Everest

Kathmandu - In Nepal haben mindestens 454 Bergsteigerinnen und Bergsteiger eine Genehmigung für die Besteigung des welthöchsten Bergs, des Mount Everest, bekommen. Das sei die höchste Anzahl an Genehmigungen, die je in einer Saison für den 8.848 Meter hohen Berg ausgestellt wurde, teilte das zuständige Tourismusministerium in der Hauptstadt Kathmandu mit. Eine solche Genehmigung kostet in Nepal 11.000 Dollar, also gut 10.000 Euro.

