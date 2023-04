Regierung meldet Budgetdefizit von 3,2 Prozent nach Brüssel

Wien/Brüssel - Die Bundesregierung wird für 2023 ein geplantes Defizit von 3,2 Prozent bzw. 15,4 Mrd. Euro an die EU-Kommission melden. Erst ab dem kommenden Jahr zeigt das Stabilitätsprogramm einen deutlichen Rückgang bis auf 1,3 Prozent des BIP im Jahr 2026. Die Schuldenquote soll von 77 Prozent des BIP im aktuellen Jahr bis auf 71,4 Prozent im Jahr 2026 sinken und damit nur mehr geringfügig über der Quote 2019 (70,6 Prozent) vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie und der Energiekrise liegen.

Sondierungsgespräche in Salzburg werden heute abgeschlossen

Salzburg - Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer wird heute, Mittwoch, die Runde der Sondierungsgespräche nach der Landtagswahl am 23. April abschließen. Er will bei den Treffen ausloten, mit welcher Partei die ÖVP ab nächster Woche über die Bildung einer neuen Landesregierung verhandeln wird. Nach der FPÖ gestern waren am Vormittag (10.00 Uhr) zunächst die SPÖ dran, am Nachmittag die Grünen (15.00 Uhr). Über die Inhalte der Gespräche ist Stillschweigen vereinbart worden.

Nawalny befürchtet 30 Jahre Haft wegen Terrorvorwürfen

Moskau - Dem inhaftierten russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny droht eigenen Angaben zufolge fast eine Verdreifachung seiner Gefängnisstrafe. Gegen ihn laufe ein Verfahren wegen des Vorwurfs des Terrorismus, schrieben Nawalny-Verbündete am Mittwoch auf Twitter. "Sie haben absurde Vorwürfe gegen mich erhoben, aufgrund derer mir 30 Jahre Gefängnis drohen ... dass ich während meiner Haft Terrorakte verübe", zitieren sie den 46-Jährigen.

Asfinag erzielte 2022 Überschuss von 851 Mio. Euro

Wien - Die staatliche Autobahnholding Asfinag hat 2022 einen Überschuss von 851 Mio. Euro eingefahren. Die Verbindlichkeiten wurden um 293 Mio. Euro reduziert, 1,1 Mrd. Euro wurden in das hochrangige Straßennetz investiert. Die Dividende für den Staat beträgt für das Vorjahr 235 Mio. Euro, teilte die Asfinag heute mit. Nach den deutlichen Einschränkungen durch die COVID-Pandemie hat es 2022 ein Comeback des Pkw auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen gegeben.

Nehammer in Ghana: Treffen mit Präsident Akufo-Addo

Accra - Als zweite Station seiner Afrika-Reise besucht Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch das westafrikanische Ghana. Nach der Eröffnung eines Wirtschaftsforums und einem Besuch in der National Dog Academy wird der Kanzler vom ghanaischen Präsidenten Nana Akufo-Addo empfangen. Präsident Akufo-Addo war im Dezember 2020 wiedergewählt worden. Der 76-Jährige setzte sich damals gegen seinen langjährigen Widersacher, Ex-Präsident John Dramani Mahama, durch.

Japanische Sonde "Hakuto-R" offenbar auf Mond abgestürzt

Tokio - Das japanische Unternehmen ispace hat in der Nacht auf Mittwoch weiterhin keinen Kontakt zu seiner Mondsonde "Hakuto-R" aufbauen können. Firmenchef Takeshi Hakamada deutete an, dass der Traum von der ersten Mondlandung einer privaten Mission womöglich gescheitert ist. Es müsse davon ausgegangen werden, dass "wir die Landung auf der Mondoberfläche nicht abschließen konnten."

UNO: Keine Anzeichen für Verhandlungsbereitschaft im Sudan

Khartum - Die von den USA vermittelte Waffenruhe im Sudan hält nach Auffassung der Vereinten Nationen bisher "in einigen Teilen". Es gebe allerdings keine Anzeichen, dass die Kriegsparteien bereit seien, "ernsthaft zu verhandeln, was darauf hindeutet, dass beide denken, dass ein militärischer Sieg über die andere Seite möglich ist", sagte der UNO-Sonderbeauftragte für den Sudan, Volker Perthes, am Dienstag vor dem UNO-Sicherheitsrat. Dies sei eine Fehlkalkulation.

Kommandant: Lage in Bachmut "tatsächlich schwierig"

Bachmut - Der Kommandant der ukrainischen Sondereinsatzkräfte, Viktor Horenko, hat bei einem Frontbesuch in der umkämpften Stadt Bachmut die Lage als "tatsächlich schwierig" bezeichnet. Trotzdem wüssten die Truppen, wie sie gegen die Überzahl der russischen Eindringlinge zu agieren hätten, sagte Horenko laut einer Mitteilung am Mittwoch. "Eure Arbeit hier zeigt einmal mehr, dass bei den Sondereinsatzkräften der Vorteil vor allem darin besteht, dass Qualität vor Quantität geht."

