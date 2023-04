Xi telefonierte mit Selenskyj und schickt Sondergesandten

Kiew (Kyjiw) - Der chinesische Präsident Xi Jinping hat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Selenskyj sprach am Mittwoch auf Twitter von einem langen und sinnvollen Gespräch. Xi sagte laut chinesischen Staatsmedien, China sei immer auf der Seite des Friedens gestanden. Chinas Position sei, zu Frieden und Gesprächen zu drängen. Der chinesische Präsident kündigte auch die Entsendung eines Sondergesandten für den Krieg an.

Regierung meldet Budgetdefizit von 3,2 Prozent nach Brüssel

Wien/Brüssel - Die Bundesregierung wird für 2023 ein geplantes Defizit von 3,2 Prozent bzw. 15,4 Mrd. Euro an die EU-Kommission melden. Erst ab dem kommenden Jahr zeigt das Stabilitätsprogramm einen deutlichen Rückgang bis auf 1,3 Prozent des BIP im Jahr 2026. Die Schuldenquote soll von 77 Prozent des BIP im aktuellen Jahr bis auf 71,4 Prozent im Jahr 2026 sinken und damit nur mehr geringfügig über der Quote 2019 (70,6 Prozent) vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie und der Energiekrise liegen.

Ex-Kanzler Kern unterstützt Doskozil

Eisenstadt/Neudörfl/Wien - Bisher hat sich der frühere SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern nicht öffentlich deklariert, jetzt ist es fix: Im Rennen um den nächsten SPÖ-Bundesparteivorsitzenden unterstützt Kern Hans Peter Doskozil. In einem Posting auf seiner Facebook-Seite schreibt Kern, dass die SPÖ mit Doskozil die besten Chancen habe, Schwarz-Blau zu verhindern. Am Donnerstag ist Kern Gast bei dessen "Freundschaft-Tour" in Neudörfl. Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner wollte dies nicht kommentieren.

Bundeskanzler Nehammer setzt Afrika-Reise in Ghana fort

Accra - Als zweites Land auf seiner Afrika-Reise besucht Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) Ghana. Der Kanzler, der von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und einer Wirtschaftsdelegation begleitet wird, eröffnete am Mittwochvormittag ein Wirtschaftsforum in Ghanas Hauptstadt Accra. Im Anschluss besuchte Nehammer, der als erster Bundeskanzler in das 1957 von Großbritannien unabhängig gewordene Land reist, die National Dog Academy, mit der das Bundesheer kooperiert.

Mindestentschädigung für Tiroler Psychiatrie-Opfer verlangt

Innsbruck - Die oppositionelle Tiroler Liste Fritz hat die Causa der Innsbrucker "Kinderbeobachtungsstelle Maria Nowak-Vogl", in der es über drei Jahrzehnte bis 1987 zu Misshandlungen oder sexuellen Erniedrigungen kam, wieder aufgegriffen. Für die Opfer dieses Systems gelte es Gerechtigkeit herzustellen und eine Mindestentschädigung von 15.000 Euro festzulegen. "Die bisherigen Entschädigungen von 250 Opfern sind sehr unterschiedlich ausgefallen", kritisierte Klubobmann Markus Sint.

Karner in Rumänien: Kein Datum für Ende des Schengen-Veto

Bukarest/Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat Rumänien bei einem Besuch am Mittwoch in Bukarest keine Hoffnung auf ein baldiges Ende der Blockade des Schengen-Beitritts des Landes gemacht. Der Forderung der rumänischen Regierung nach einem Zeitplan erteilte er bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Lucian Bode in Bukarest eine Absage. "Wir sind derzeit noch sehr weit davon entfernt, dass das System funktioniert", sagte Karner, daher werde er auch kein Datum nennen.

UNO: Keine Anzeichen für Verhandlungsbereitschaft im Sudan

Khartum - Die von den USA vermittelte Waffenruhe im Sudan hält nach Auffassung der Vereinten Nationen bisher "in einigen Teilen". Es gebe allerdings keine Anzeichen, dass die Kriegsparteien bereit seien, "ernsthaft zu verhandeln, was darauf hindeutet, dass beide denken, dass ein militärischer Sieg über die andere Seite möglich ist", sagte der UNO-Sonderbeauftragte für den Sudan, Volker Perthes, am Dienstag vor dem UNO-Sicherheitsrat. Dies sei eine Fehlkalkulation.

Sondierungsgespräche in Salzburg werden heute abgeschlossen

Salzburg - Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer wird heute, Mittwoch, die Runde der Sondierungsgespräche nach der Landtagswahl am 23. April abschließen. Er will bei den Treffen ausloten, mit welcher Partei die ÖVP ab nächster Woche über die Bildung einer neuen Landesregierung verhandeln wird. Nach der FPÖ gestern waren am Vormittag (10.00 Uhr) zunächst die SPÖ dran, am Nachmittag die Grünen (15.00 Uhr). Über die Inhalte der Gespräche ist Stillschweigen vereinbart worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red