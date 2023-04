Xi telefonierte mit Selenskyj und schickt Sondergesandten

Kiew (Kyjiw) - Erstmals seit der russischen Invasion in die Ukraine vor mehr als einem Jahr hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. In dem Gespräch am Mittwoch kündigte Xi an, einen Sonderbeauftragten nach Kiew und in andere Länder schicken zu wollen, um sich mit allen Parteien über eine politische Lösung auszutauschen. Selenskyj sprach am Mittwoch auf Twitter von einem langen und sinnvollen Gespräch.

Ex-Kanzler Kern unterstützt Doskozil

Eisenstadt/Neudörfl/Wien - Bisher hat sich der frühere SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern nicht öffentlich deklariert, jetzt ist es fix: Im Rennen um den nächsten SPÖ-Bundesparteivorsitzenden unterstützt Kern Hans Peter Doskozil. In einem Posting auf seiner Facebook-Seite schreibt Kern, dass die SPÖ mit Doskozil die besten Chancen habe, Schwarz-Blau zu verhindern. Am Donnerstag ist Kern Gast bei dessen "Freundschaft-Tour" in Neudörfl. Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner wollte dies nicht kommentieren.

Bundeskanzler Nehammer setzt Afrika-Reise in Ghana fort

Accra - Als zweites Land auf seiner Afrika-Reise besucht Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) Ghana. Der Kanzler, der von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und einer Wirtschaftsdelegation begleitet wird, eröffnete am Mittwochvormittag ein Wirtschaftsforum in Ghanas Hauptstadt Accra. Im Anschluss besuchte Nehammer, der als erster Bundeskanzler in das 1957 von Großbritannien unabhängig gewordene Land reist, die National Dog Academy, mit der das Bundesheer kooperiert.

Karner in Rumänien: Kein Datum für Ende des Schengen-Veto

Bukarest/Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat Rumänien bei einem Besuch am Mittwoch keine Hoffnung auf ein baldiges Ende der Blockade des Schengen-Beitritts des Landes gemacht. Der Forderung der rumänischen Regierung nach einem Zeitplan erteilte er bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Lucian Bode in Bukarest eine Absage. "Wir sind derzeit noch sehr weit davon entfernt, dass das System funktioniert", sagte Karner. Bode sah dennoch ein Tauwetter in den abgekühlten Beziehungen.

Eine Tonne Cannabis in Wien und Niederösterreich entdeckt

Wien/St. Pölten - In einer groß angelegten Aktion hat das Landeskriminalamt Wien (Gruppe Bertalan) an einem einzigen Tag mehr als eine Tonne Cannabiskraut in Wien und Niederösterreich sichergestellt. Zudem wurden am 21. April insgesamt 13 Personen festgenommen sowie Geld und Golddukaten im Wer von 300.000 Euro eingezogen, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Asfinag: Maut wird 2024 deutlich teurer

Wien - Die staatliche Autobahnholding Asfinag hat 2022 mit ihren 3.000 Mitarbeitern einen Überschuss von 851 Mio. Euro eingefahren - das zweitbeste Ergebnis seit Bestehen, ein Jahr zuvor waren es 755 Mio. Euro. Die Verbindlichkeiten wurden um 293 Mio. Euro auf 10,46 Mrd. Euro reduziert, 1,1 Mrd. Euro wurden in das hochrangige Straßennetz investiert. Die Dividende für den Staat beträgt 235 Mio. Euro. 2024 werden die Mauten, entsprechend der Jahresinflation, um 8,6 Prozent verteuert.

Neuer Prozess gegen Nawalny begonnen - Einzelhaft verlängert

Moskau - Kremlkritiker Alexej Nawalny ist nach dem Ende seiner 15-tägigen Isolationshaft sofort erneut in eine Einzelzelle verlegt worden. Für ihn sei das sogar zu Sowjetzeiten geltende eiserne Gefängnisprinzip gebrochen worden, einem Häftling nach 15 Tagen Einzelarrest zumindest einen Tag Erholung zu gönnen, teilten Nawalnys Vertraute auf seinem Telegram-Kanal mit. In Moskau begann indes ein neuer Prozess gegen Nawalny unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

SPÖ, FPÖ fordern im Nationalrat Schritte gegen Medizin-Krise

Wien - Die SPÖ konstatiert eine "Totalkrise im Gesundheitssystem" und macht diese mit der Aktuellen Stunde morgen, Donnerstag, zum Thema im Nationalrat. Der säumigen Regierung werde man eine Reihe Forderungen vorlegen, kündigte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner an. Die FPÖ will einen "6-Punkte-Plan" für die Gesundheit einbringen. NEOS wiederum wollen mit einem Dringlichen Antrag die generelle Personalnot zum Mittelpunkt der Debatte machen.

Wiener Börse moderat im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag knapp behauptet gezeigt. Der ATX gab um magere 0,02 Prozent auf 3.234 Punkte nach. Neue Sorgen im US-Bankensektor drückten europaweit auf die Bankenwerte. Bei der kriselnden US-Regionalbank First Republic Bank zogen die Kunden in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich mehr Gelder ab als erwartet, woraufhin die Aktie an der Wall Street um fast die Hälfte einbrach. In Wien verbilligten sich die BAWAG-Titel um 1,5 Prozent.

