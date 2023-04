Xi telefonierte mit Selenskyj und schickt Sondergesandten

Kiew (Kyjiw) - Erstmals seit der russischen Invasion in die Ukraine vor mehr als einem Jahr hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. In dem Gespräch am Mittwoch kündigte Xi an, einen Sonderbeauftragten nach Kiew und in andere Länder schicken zu wollen, um sich mit allen Parteien über eine politische Lösung auszutauschen. Selenskyj sprach am Mittwoch auf Twitter von einem langen und sinnvollen Gespräch.

Ex-Kanzler Kern unterstützt Doskozil

Eisenstadt/Neudörfl/Wien - Bisher hat sich der frühere SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern nicht öffentlich deklariert, jetzt ist es fix: Im Rennen um den nächsten SPÖ-Bundesparteivorsitzenden unterstützt Kern Hans Peter Doskozil. In einem Posting auf seiner Facebook-Seite schreibt Kern, dass die SPÖ mit Doskozil die besten Chancen habe, Schwarz-Blau zu verhindern. Am Donnerstag ist Kern Gast bei dessen "Freundschaft-Tour" in Neudörfl. Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner wollte dies nicht kommentieren.

Peking sichert Ex-Sowjetstaaten in Zentralasien Schutz zu

Peking - Nach der Aufruhr über die Äußerungen eines chinesischen Botschafters zu Ex-Sowjetrepubliken hat die Regierung in Peking mehreren zentralasiatischen Staaten den Schutz ihrer Unabhängigkeit zugesichert. China werde sich wie seit jeher auch weiter für deren Souveränität, Sicherheit und territoriale Integrität einsetzen, sagte Außenminister Qin Gang am Mittwoch nach einem Treffen mit seinen Kollegen aus Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan in Xian.

Nehammer kündigt Eröffnung einer Botschaft in Ghana an

Accra - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Mittwoch den ghanaischen Präsidenten Nana Akufo-Addo in Accra zu einem bilateralen Gespräch in Accra getroffen. Nehammer kündigte dabei die Eröffnung einer Botschaft in Ghana an. Thema des Gesprächs sei die Stärkung der wirtschaftlichen und militärischen Zusammenarbeit und die landwirtschaftliche Entwicklung gewesen, so Nehammer. Akufo-Addo lobte die bisherige Zusammenarbeit und warb für österreichische Investitionen.

Karner in Rumänien: Kein Datum für Ende des Schengen-Veto

Bukarest/Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat Rumänien bei einem Besuch am Mittwoch keine Hoffnung auf ein baldiges Ende der Blockade des Schengen-Beitritts des Landes gemacht. Der Forderung der rumänischen Regierung nach einem Zeitplan erteilte er bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Lucian Bode in Bukarest eine Absage. "Wir sind derzeit noch sehr weit davon entfernt, dass das System funktioniert", sagte Karner. Bode sah dennoch ein Tauwetter in den abgekühlten Beziehungen.

EU-Pharma-Reform soll Wirtschaft und Konsumenten dienen

EU-weit/Brüssel - Die EU-Kommission will mit einem Sechspunkte-Programm das Arzneimittelrecht der EU modernisieren, von dem sowohl Konsumentinnen und Konsumenten als auch die Wirtschaft profitieren sollen. Es sei die größte Reform seit 20 Jahren, betonte der EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas am Mittwoch. Die Überarbeitung des EU-Rechtsrahmens "Pharma Legislation" soll Medikamente besser verfügbar, leichter zugänglich sowie erschwinglich und die EU selbst unabhängiger machen.

Neue Pflegelehre kommt im Herbst

Wien - Der Ministerrat hat am Mittwoch die Pflegelehre beschlossen. Mit dieser wird man ab Herbst eine Ausbildung zur Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassistenz machen können. Erstere dauert drei Jahre, zweitere vier Jahre. Im Vollausbau soll es bis zu 1.000 Lehrlinge geben, berichtete Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) im Pressefoyer.

Spanien stöhnt im April unter Sommerhitze

Madrid - Spanien schwitzt und stöhnt dieser Tage unter Temperaturen von zum Teil deutlich über 30 Grad. Besonders heiß war es am Mittwoch in Sevilla, C�rdoba und anderen Gebieten der Region Andalusien im Süden des Landes, wo am späten Nachmittag Höchsttemperaturen von bis zu 36 Grad erwartet wurden, wie der nationale Wetterdienst Aemet mitteilte. Bereits seit Montag würden Werte erreicht, "die typisch für den Sommer sind", hieß es.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red