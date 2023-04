Regierung hat sich auf ORF-Digitalnovelle geeinigt

Wien - Die Regierung hat sich auf eine ORF-Digitalnovelle geeinigt: Am Mittwoch präsentierten Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und die Grüne Klubchefin Sigrid Maurer die Eckpunkte. So darf der ORF künftig sowohl online-only als auch online-first produzieren, weiters wird es auf ORF.at künftig 70 Prozent Bewegtbild und 30 Prozent Text geben, wobei die Textbeitragszahl pro Woche auf 350 beschränkt wird. Die Sieben-Tage-Beschränkung für Abrufe in der TVthek fällt.

Xi telefonierte mit Selenskyj und schickt Sondergesandten

Kiew (Kyjiw) - Erstmals seit der russischen Invasion in die Ukraine vor mehr als einem Jahr hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. In dem Gespräch am Mittwoch kündigte Xi an, einen Sonderbeauftragten nach Kiew und in andere Länder schicken zu wollen, um sich mit allen Parteien über eine politische Lösung auszutauschen. Selenskyj sprach am Mittwoch auf Twitter von einem langen und sinnvollen Gespräch.

Peking sichert Ex-Sowjetstaaten in Zentralasien Schutz zu

Peking - Nach der Aufruhr über die Äußerungen eines chinesischen Botschafters zu Ex-Sowjetrepubliken hat die Regierung in Peking mehreren zentralasiatischen Staaten den Schutz ihrer Unabhängigkeit zugesichert. China werde sich wie seit jeher auch weiter für deren Souveränität, Sicherheit und territoriale Integrität einsetzen, sagte Außenminister Qin Gang am Mittwoch nach einem Treffen mit seinen Kollegen aus Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan in Xian.

Nehammer kündigt Eröffnung einer Botschaft in Ghana an

Accra - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Mittwoch den ghanaischen Präsidenten Nana Akufo-Addo in Accra zu einem bilateralen Gespräch in Accra getroffen. Nehammer kündigte dabei die Eröffnung einer Botschaft in Ghana an. Thema des Gesprächs sei die Stärkung der wirtschaftlichen und militärischen Zusammenarbeit und die landwirtschaftliche Entwicklung gewesen, so Nehammer. Akufo-Addo lobte die bisherige Zusammenarbeit und warb für österreichische Investitionen.

Karner in Rumänien: Kein Datum für Ende des Schengen-Veto

Bukarest/Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat Rumänien bei einem Besuch am Mittwoch keine Hoffnung auf ein baldiges Ende der Blockade des Schengen-Beitritts des Landes gemacht. Der Forderung der rumänischen Regierung nach einem Zeitplan erteilte er bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Lucian Bode in Bukarest eine Absage. "Wir sind derzeit noch sehr weit davon entfernt, dass das System funktioniert", sagte Karner. Bode sah dennoch ein Tauwetter in den abgekühlten Beziehungen.

Lebenslang wegen Tötung einer Escort-Dame in OÖ

Steyr - Ein 35-Jähriger, der eine Escort-Dame brutal getötet haben soll, hat vom Landesgericht Steyr die Höchststrafe lebenslange Haft erhalten. Die Geschworenen sprachen ihn am frühen Mittwochabend mit sieben zu eins Stimmen des Verbrechens des Mordes schuldig. Vom Vorwurf der Störung der Totenruhe sprachen ihn alle frei. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

EU-Pharma-Reform soll Wirtschaft und Konsumenten dienen

EU-weit/Brüssel - Die EU-Kommission will mit einem Sechspunkte-Programm das Arzneimittelrecht der EU modernisieren, von dem sowohl Konsumentinnen und Konsumenten als auch die Wirtschaft profitieren sollen. Es sei die größte Reform seit 20 Jahren, betonte der EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas am Mittwoch. Die Überarbeitung des EU-Rechtsrahmens "Pharma Legislation" soll Medikamente besser verfügbar, leichter zugänglich sowie erschwinglich und die EU selbst unabhängiger machen.

Neue Pflegelehre kommt im Herbst

Wien - Der Ministerrat hat am Mittwoch die Pflegelehre beschlossen. Mit dieser wird man ab Herbst eine Ausbildung zur Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassistenz machen können. Erstere dauert drei Jahre, zweitere vier Jahre. Im Vollausbau soll es bis zu 1.000 Lehrlinge geben, berichtete Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) im Pressefoyer.

