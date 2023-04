Karmasin-Prozess: Sabine Beinschab kommt als Zeugin

Wien - Am Wiener Landesgericht wird am Donnerstag der Prozess gegen Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) und einen mitangeklagten Abteilungsleiter im Sportministerium fortgesetzt. Vorgeworfen werden Karmasin schwerer Betrug sowie wettbewerbsbeschränkende Maßnahmen. Um ihre Rolle in der ÖVP-Umfrageaffäre geht es bei dieser Verhandlung noch nicht. Als Zeugin geladen ist unter anderem die Meinungsforscherin Sabine Beinschab.

Nehammers Afrika-Reise endet mit Besuch in Ägypten

Kairo - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) beendet am Donnerstag seine viertägige Afrika-Reise, die ihn zuvor nach Angola und Ghana geführt hatte, mit einem Besuch in Ägypten. Im Präsidentenpalast empfängt der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi den Bundeskanzler zu einem Gespräch. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) trifft zeitgleich den ägyptischen Minister für Wasser und Bewässerung. Im Anschluss werden al-Sisi und Nehammer Pressestatements abgeben.

Stimmabgabe für Auslandstürken in Österreich startet

Wien/Ankara - Gut zwei Wochen vor den türkischen Präsidenten- und Parlamentswahlen startet am Donnerstag die Stimmabgabe für die rund drei Millionen Auslandstürken weltweit. Auch etwa 100.000 türkische Staatsbürger in Österreich können sich an sechs Orten - Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Bregenz - an dem Urnengang beteiligen. Botschafter Ozan Ceyhun wollte mit gutem Beispiel vorangehen und seine Stimme am Donnerstagvormittag am Generalkonsulat in Wien-Hietzing abgeben.

Armee im Sudan zu Verhandlungen bereit

Khartum - Im Sudan deuten sich erste Gespräche zur Beilegung der Kämpfe an. Der sudanesische Armeechef, General Abdel Fattah al-Burhan, hat einem Vorschlag der regionalen afrikanischen Organisation IGAD zugestimmt, den Waffenstillstand um 72 Stunden zu verlängern. Zudem soll sowohl ein Abgesandter der Armee als auch der paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces (RSF) zu Verhandlungen in die Hauptstadt Juba geschickt werden. Eine Stellungnahme der RSF liegt nicht vor.

Nationalrat beendet "Wiener Zeitung" in bisheriger Form

Wien - Der Nationalrat besiegelt am Donnerstag das Aus für die "Wiener Zeitung" in ihrer bisherigen Form. Das Republiksblatt, das als älteste Tageszeitung der Welt firmiert, wird in der Folge nur noch online und allenfalls monatlich in Papierform erscheinen. Gleichzeitig wird die Transparenz bei der Inseraten-Vergabe erhöht. Der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss wird endgültig abgelegt.

Treffen deutschsprachiger Außenminister in Salzburg

Salzburg - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) empfängt am Donnerstag seine deutschsprachige Amtskolleginnen und Amtskollegen in Salzburg. Bei dem Arbeitsgespräch im Großen Festspielhaus sind Annalena Baerbock aus Deutschland, Dominique Hasler aus Liechtenstein, Jean Asselborn aus Luxemburg sowie Ignazio Cassis aus der Schweiz mit dabei.

Ukrainische Gegenoffensive steht laut Wagner-Chef kurz bevor

Bachmut - Die russischen Besatzungstruppen in der Ukraine bereiten sich nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten auf Kämpfe um das Atomkraft Saporischschja vor. Auf Satellitenbildern sei zu sehen, dass auf den Dächern der Reaktoren teilweise Verteidigungsstellungen mit Sandsäcken geschaffen wurden, hieß es am Donnerstag. Eine ukrainische Gegenoffensive in Bachmut steht nach den Worten des Chefs der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, kurz bevor.

Lehrer in OÖ soll Schülerinnen sexuell belästigt haben

Linz - Die Bildungsdirektion Oberösterreich hat den Lehrer einer Mittelschule im Bezirk Linz-Land wegen des Verdachts, Schülerinnen sexuell belästigt zu haben, mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt. Ein Mädchen hatte sich an die Schulleitung gewandt. Der Pädagoge soll Schülerinnen übergriffig berührt und ihnen in den Ausschnitt gestarrt haben, bestätigte die Bildungsdirektion am Donnerstag Medienberichte. Die Ermittlungen laufen, weiter Details wurden nicht bekannt gegeben.

