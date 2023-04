WKStA legte im Karmasin-Prozess zusätzliche Beweismittel vor

Wien - Am Wiener Landesgericht ist am Donnerstag der Prozess gegen Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) und einen Abteilungsleiter im Sportministerium fortgesetzt worden. Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic fuhr gleich zu Beginn schwere Geschütze gegen die Ex-Ministerin auf und legte Unterlagen vor, die nach Ansicht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Karmasins Behauptung widerlegen, sie habe guten Gewissens um Fortzahlung ihrer Bezüge angesucht.

Nehammers Afrika-Reise endet mit Besuch in Ägypten

Kairo - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) beendet am Donnerstag seine viertägige Afrika-Reise, die ihn zuvor nach Angola und Ghana geführt hatte, mit einem Besuch in Ägypten. Im Präsidentenpalast empfängt der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi den Bundeskanzler zu einem Gespräch. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) trifft zeitgleich den ägyptischen Minister für Wasser und Bewässerung. Im Anschluss werden al-Sisi und Nehammer Pressestatements abgeben.

Russen bereiten sich auf Kämpfe um AKW vor

Bachmut - Die russischen Besatzungstruppen in der Ukraine bereiten sich nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten auf Kämpfe um das Atomkraft Saporischschja vor. Auf Satellitenbildern sei zu sehen, dass auf den Dächern der Reaktoren teilweise Verteidigungsstellungen mit Sandsäcken geschaffen wurden, hieß es am Donnerstag. Eine ukrainische Gegenoffensive in Bachmut steht nach den Worten des Chefs der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, kurz bevor.

Nationalrat beendet "Wiener Zeitung" in bisheriger Form

Wien - Der Nationalrat besiegelt am Donnerstag das Aus für die "Wiener Zeitung" in ihrer bisherigen Form. Das Republiksblatt, das als älteste Tageszeitung der Welt firmiert, wird in der Folge nur noch online und allenfalls monatlich in Papierform erscheinen. Gleichzeitig wird die Transparenz bei der Inseraten-Vergabe erhöht. Der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss wird endgültig abgelegt.

Armee im Sudan zu Verhandlungen bereit

Khartum - Im Sudan deuten sich erste Gespräche zur Beilegung der Kämpfe an. Der sudanesische Armeechef, General Abdel Fattah al-Burhan, hat einem Vorschlag der regionalen afrikanischen Organisation IGAD zugestimmt, den Waffenstillstand um 72 Stunden zu verlängern. Zudem soll sowohl ein Abgesandter der Armee als auch der paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces (RSF) zu Verhandlungen in die Hauptstadt Juba geschickt werden. Eine Stellungnahme der RSF liegt nicht vor.

Klimaprotest am Arlberg führte zu Staus

St. Anton am Arlberg/Langen am Arlberg - Demonstrierende der "Letzten Generation" haben sich Donnerstagfrüh ein höher gelegenes Ziel als üblich für ihren Klimaprotest ausgesucht. Sie klebten sich rund eine Stunde lang auf der Arlberg Bundesstraße bei St. Anton fest - dies führte zur Sperre der Verbindung zwischen Tirol und Vorarlberg. Wie der ÖAMTC der APA mitteilte, wurde auf Vorarlberger Seite die Arlberg Schnellstraße (S16) beim Langener Tunnel gesperrt. Der Arlbergtunnel wird seit Montag saniert.

Lehrer in OÖ soll Schülerinnen sexuell belästigt haben

Linz - Die Bildungsdirektion Oberösterreich hat den Lehrer einer Mittelschule im Bezirk Linz-Land wegen des Verdachts, Schülerinnen sexuell belästigt zu haben, mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt. Ein Mädchen hatte sich an die Schulleitung gewandt. Der Pädagoge soll Schülerinnen übergriffig berührt und ihnen in den Ausschnitt gestarrt haben, bestätigte die Bildungsdirektion am Donnerstag Medienberichte. Die Ermittlungen laufen, weiter Details wurden nicht bekannt gegeben.

Weniger Fahrraddiebstähle in Österreich angezeigt

Wien - 16.824 Fahrräder wurden im Vorjahr in Österreich als gestohlen gemeldet, die Zahl der Anzeigen ist zum achten Mal in Folge gesunken. Das berichtet der Verkehrsclub Österreich am Donnerstag in einer Aussendung. Demnach werden zwei Drittel der Delikte in den Landeshauptstädten verübt, die Aufklärungsquote ist mit neun Prozent niedrig. Präventiv würde die Zunahme sicherer Fahrradabstellplätze wichtig sein, zudem rät der VCÖ zum Absperren mit einem guten Fahrradschloss.

red