Nehammers Afrika-Reise endet mit Besuch in Ägypten

Kairo/Genf - Zum Abschluss seiner viertägigen Afrika-Reise besucht Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) Ägypten. Der Kanzler wird dort am Donnerstag zu Mittag ein bilaterales Gespräch mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi führen. Sisi war im Jahr 2013 als Armeechef durch einen Militärputsch gegen den gewählten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi an die Macht gelangt und führt das Land seitdem mit harter Hand. Zuletzt war er im Dezember 2018 in Wien.

"Letzte Generation" will im Mai Wiener Frühverkehr stören

Wien - Die Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" wollen bei der bereits dritten Aktionswelle ab Dienstag den Frühverkehr in Wien an neuralgischen Punkten lahmlegen. "Wir planen für zumindest drei Wochen jeden Tag eine Aktion, vielleicht geht sich auch eine vierte Woche aus", sagte Sprecher Florian Wagner am Donnerstag der APA. Es sei jedenfalls die größte Protestaktion der "Letzten Generation" bisher.

Verkehrsunfälle von Alko-Lenkern lagen 2022 bei acht Prozent

Wien - Acht Prozent oder 2.775 der 34.869 Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden waren im Jahr 2022 Alkoholunfälle. Das ist der höchste Anteil seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen 1992, berichtete Statistik Austria am Donnerstag. Bei diesen Alk-Unfällen wurden 3.519 Personen verletzt und weitere 26 starben, das sind sieben Prozent von insgesamt 370 Getöteten, 43.262 verletzten sich. Dies bedeutet einen Anstieg von 2,2 bzw. 5,8 Prozent gegenüber 2021.

Nationalrat debattierte lebhaft über die Gesundheits-Krise

Wien - Mit einer lebhaften Auseinandersetzung über die Krise im Gesundheitssystem wurde am Donnerstag die Nationalratssitzung eröffnet. Die Opposition - allen voran die SPÖ, die das Thema aufs Tapet gebracht hatte - hielt der Regierung vor, nichts gegen den massiven Personalmangel in den Spitälern und der Pflege sowie den (Fach)Ärztemangel zu tun. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) verwies auf gesetzte Maßnahmen und die laufenden Finanzausgleichsverhandlungen.

Russen bereiten sich auf Kämpfe um AKW vor

Bachmut - Die russischen Besatzungstruppen in der Ukraine bereiten sich nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten auf Kämpfe um das Atomkraft Saporischschja vor. Auf Satellitenbildern sei zu sehen, dass auf den Dächern der Reaktoren teilweise Verteidigungsstellungen mit Sandsäcken geschaffen wurden, hieß es am Donnerstag. Eine ukrainische Gegenoffensive in Bachmut steht nach den Worten des Chefs der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, kurz bevor.

Treffen deutschsprachiger Außenminister in Salzburg

Salzburg - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) empfängt am Donnerstag seine deutschsprachigen Amtskolleginnen und Amtskollegen in Salzburg. Bei dem Arbeitsgespräch im Großen Festspielhaus sind Annalena Baerbock aus Deutschland, Dominique Hasler aus Liechtenstein, Jean Asselborn aus Luxemburg sowie Ignazio Cassis aus der Schweiz mit dabei. Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine sowie Europas Stellung "im globalen Kräftemessen" wird laut Außenministerium Thema sein.

Furcht vor Ausweitung der Kämpfe im Sudan

Khartum - Im Sudan wächst die Furcht vor einer Ausweitung der Kämpfe angesichts der am Donnerstag endenden 72-stündigen Feuerpause. Bis zum Vormittag war unklar, ob die paramilitärische RSF einem neuen Anlauf für eine Waffenruhe zustimmen wird. Dagegen hatte sich der sudanesische Armeechef Abdel Fattah al-Burhan am Mittwochabend zu neuen Verhandlungen unter Vermittlung der regionalen afrikanischen Organisation IGAD bereit erklärt. EU-Staaten kündigten letzte Evakuierungsflüge an.

Pilnacek erneut vor Disziplinarbehörde

Wien - Der suspendierte Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, hat sich am Donnerstag erneut vor der Bundesdisziplinarbehörde verantwortet. In einer Verhandlung ging es dabei auch um die vom Justizministerium ausgesprochene vorläufige Freistellung von seinen Aufgaben. Im gegen Pilnacek laufenden Disziplinarverfahren soll es heute noch in Teilpunkten eine Entscheidung geben, über die Aufhebung der Suspendierung wird schriftlich entschieden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red