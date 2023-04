Karmasin-Prozess-Zeugin "wusste, das war nicht in Ordnung"

Wien - Am Wiener Landesgericht ist am Donnerstag der Prozess gegen Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) und einen Abteilungsleiter im Sportministerium mit ersten Zeugenbefragungen fortgesetzt worden. Vorgeworfen werden Karmasin schwerer Betrug sowie wettbewerbsbeschränkende Absprachen. Belastet wurde Karmasin von einer Meinungsforscherin, mit deren Hilfe sie unrechtmäßig Aufträge aus dem Sportministerium bekommen haben soll. Auch Sabine Beinschab soll heute noch aussagen.

Nehammers Afrika-Reise endet mit Besuch in Ägypten

Kairo/Genf - Zum Abschluss seiner viertägigen Afrika-Reise besucht Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) Ägypten. Der Kanzler wird dort am Donnerstag zu Mittag ein bilaterales Gespräch mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi führen. Sisi war im Jahr 2013 als Armeechef durch einen Militärputsch gegen den gewählten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi an die Macht gelangt und führt das Land seitdem mit harter Hand. Zuletzt war er im Dezember 2018 in Wien.

Weltweit erstmals wird Erdgaslager zu Wasserstoffspeicher

Wien/Gampern/Linz - Die RAG Austria AG als größtes Gasspeicher- und somit Energiespeicherunternehmen Österreichs hat eine nach eigenen Angaben Weltpremiere am Donnerstag in Gampern im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich präsentiert: Einen Wasserstoffspeicher in einer unterirdischen Porenlagerstätte. Dort kann "grüner Wasserstoff" eingelagert werden, der aus überschüssigem Strom von Wasserkraftwerken, Sonne und Wind im Sommer hergestellt und für die Energieversorgung im Winter gespeichert wird.

ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss vom Nationalrat beendet

Wien - Der Nationalrat hat am Donnerstag den ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss endgültig ad acta gelegt. Mit dem Aufruf des - letztlich einstimmig angenommenen - Abschlussberichts wurde er offiziell beendet. In dem Konvolut, das auch die Berichte der fünf Fraktionen enthält, blieb die ÖVP mit der Einschätzung alleine, dass der Ausschuss kaum Ergebnisse gebracht habe. Opposition und Grüne sahen das anders: Von Korruption, Postenschacher und Steuergeschenken war da die Rede.

Russen bereiten sich auf Kämpfe um AKW vor

Bachmut - Die russischen Besatzungstruppen in der Ukraine bereiten sich nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten auf Kämpfe um das Atomkraft Saporischschja vor. Auf Satellitenbildern sei zu sehen, dass auf den Dächern der Reaktoren teilweise Verteidigungsstellungen mit Sandsäcken geschaffen wurden, hieß es am Donnerstag. Eine ukrainische Gegenoffensive in Bachmut steht nach den Worten des Chefs der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, kurz bevor.

Treffen deutschsprachiger Außenminister in Salzburg

Salzburg - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) empfängt am Donnerstag seine deutschsprachigen Amtskolleginnen und Amtskollegen in Salzburg. Bei dem Arbeitsgespräch im Großen Festspielhaus sind Annalena Baerbock aus Deutschland, Dominique Hasler aus Liechtenstein, Jean Asselborn aus Luxemburg sowie Ignazio Cassis aus der Schweiz mit dabei. Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine sowie Europas Stellung "im globalen Kräftemessen" wird laut Außenministerium Thema sein.

Furcht vor Ausweitung der Kämpfe im Sudan

Khartum - Im Sudan wächst die Furcht vor einer Ausweitung der Kämpfe angesichts der am Donnerstag endenden 72-stündigen Feuerpause. Bis zum Vormittag war unklar, ob die paramilitärische RSF einem neuen Anlauf für eine Waffenruhe zustimmt. Der sudanesische Armeechef Abdel Fattah al-Burhan hatte sich am Mittwochabend zu neuen Verhandlungen unter Vermittlung der regionalen afrikanischen Organisation IGAD bereit erklärt. EU-Staaten bemühten sich am Donnerstag um letzte Evakuierungsflüge.

Großer Zustrom bei Start von Türkei-Wahl in Wien

Wien/Ankara - Gut zwei Wochen vor den türkischen Präsidenten- und Parlamentswahlen hat am Donnerstag die Stimmabgabe für die rund drei Millionen Auslandstürken begonnen. Vor dem türkischen Generalkonsulat im Wiener Nobelbezirk Hietzing bildete sich am Vormittag eine lange Schlange von Wählern. Botschafter Ozan Ceyhun zeigte sich nach seiner Stimmabgabe im APA-Gespräch zuversichtlich, dass es diesmal eine Rekordbeteiligung unter den 108.000 Wählern in Österreich geben wird.

