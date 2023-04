Karmasin-Prozess fortgesetzt, keine Beinschab-Einvernahme

Wien - Am Wiener Landesgericht ist am Donnerstag der Prozess gegen Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) und einen Abteilungsleiter im Sportministerium mit ersten Zeugenbefragungen fortgesetzt worden. Sabine Beinschab kam dabei nicht zu Wort. Die für Donnerstagnachmittag geplante Einvernahme der Kronzeugin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wurde kurzfristig abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Weltweit erstmals wird Erdgaslager zu Wasserstoffspeicher

Wien/Gampern/Linz - Die RAG Austria AG als größtes Gasspeicher- und somit Energiespeicherunternehmen Österreichs hat eine nach eigenen Angaben Weltpremiere am Donnerstag in Gampern im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich präsentiert: Einen Wasserstoffspeicher in einer unterirdischen Porenlagerstätte. Dort kann "grüner Wasserstoff" eingelagert werden, der aus überschüssigem Strom von Wasserkraftwerken, Sonne und Wind im Sommer hergestellt und für die Energieversorgung im Winter gespeichert wird.

ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss vom Nationalrat beendet

Wien - Der Nationalrat hat am Donnerstag den ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss endgültig ad acta gelegt. Mit dem Aufruf des - letztlich einstimmig angenommenen - Abschlussberichts wurde er offiziell beendet. In dem Konvolut, das auch die Berichte der fünf Fraktionen enthält, blieb die ÖVP mit der Einschätzung alleine, dass der Ausschuss kaum Ergebnisse gebracht habe. Opposition und Grüne sahen das anders: Von Korruption, Postenschacher und Steuergeschenken war da die Rede.

Russen bereiten sich auf Kämpfe um AKW vor

Bachmut - Die russischen Besatzungstruppen in der Ukraine bereiten sich nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten auf Kämpfe um das Atomkraft Saporischschja vor. Auf Satellitenbildern sei zu sehen, dass auf den Dächern der Reaktoren teilweise Verteidigungsstellungen mit Sandsäcken geschaffen wurden, hieß es am Donnerstag. Eine ukrainische Gegenoffensive in Bachmut steht nach den Worten des Chefs der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, kurz bevor.

Furcht vor Ausweitung der Kämpfe im Sudan

Khartum - Im Sudan wächst die Furcht vor einer Ausweitung der Kämpfe angesichts der am Donnerstag endenden 72-stündigen Feuerpause. Bis zum Vormittag war unklar, ob die paramilitärische RSF einem neuen Anlauf für eine Waffenruhe zustimmt. Der sudanesische Armeechef Abdel Fattah al-Burhan hatte sich am Mittwochabend zu neuen Verhandlungen unter Vermittlung der regionalen afrikanischen Organisation IGAD bereit erklärt. EU-Staaten bemühten sich am Donnerstag um letzte Evakuierungsflüge.

Großer Zustrom bei Start von Türkei-Wahl in Wien

Wien/Ankara - Gut zwei Wochen vor den türkischen Präsidenten- und Parlamentswahlen hat am Donnerstag die Stimmabgabe für die rund drei Millionen Auslandstürken begonnen. Vor dem türkischen Generalkonsulat im Wiener Nobelbezirk Hietzing bildete sich am Vormittag eine lange Schlange von Wählern. Botschafter Ozan Ceyhun zeigte sich nach seiner Stimmabgabe im APA-Gespräch zuversichtlich, dass es diesmal eine Rekordbeteiligung unter den 108.000 Wählern in Österreich geben wird.

Pilnacek zu Disziplinarstrafe verurteilt

Wien - Der suspendierte Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, ist am Donnerstag von der Bundesdisziplinarbehörde zu einer Geldstrafe von einem Monatsbezug verurteilt worden. In einem Chat mit dem damaligen Kabinettschef im Finanzministerium hatte er etwa zu einem Rechtsmittel gegen eine Hausdurchsuchung geraten. Damit habe er seine Dienstpflicht verletzt. Von zwei anderen Vorwürfen wurde er freigesprochen. Über die Suspendierung wird schriftlich entschieden.

Strabag distanziert sich klar von russischem Kernaktionär

Wien - Der heimische Bauriese Strabag distanziert sich weiterhin klar von seinem russischen Kernaktionär. Der Oligarch Oleg Deripaska (bzw. die von ihm kontrollierte MKAO Rasperia) soll auch bei der Dividendenzahlung für 2022 leer ausgehen, da er wegen des Krieges Russlands gegen die Ukraine auf der EU-Sanktionsliste steht. "Es wird keine Dividende an Rasperia ausgeschüttet", betonte CEO Klemens Haselsteiner am Donnerstag in der Bilanzpressekonferenz.

