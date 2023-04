Weltweit erstmals wird Erdgaslager zu Wasserstoffspeicher

Wien/Gampern/Linz - Die RAG Austria AG als größtes Gasspeicher- und somit Energiespeicherunternehmen Österreichs hat eine nach eigenen Angaben Weltpremiere am Donnerstag in Gampern im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich präsentiert: Einen Wasserstoffspeicher in einer unterirdischen Porenlagerstätte. Dort kann "grüner Wasserstoff" eingelagert werden, der aus überschüssigem Strom von Wasserkraftwerken, Sonne und Wind im Sommer hergestellt und für die Energieversorgung im Winter gespeichert wird.

Slowenien prüft Einführung von Grenzkontrollen zu Österreich

Wien - Slowenien droht Österreich im Grenzkontrollstreit mit Vergeltungsmaßnahmen. "In Ljubljana werden momentan alle Optionen geprüft, auch die Einführung von Grenzkontrollen zu Österreich", sagte Botschafter Aleksander Geržina der "Tiroler Tageszeitung" (Donnerstagsausgabe). Der Spitzendiplomat beklagte, dass die österreichischen Grenzkontrollen nun schon "zum 17. Mal" verlängert worden seien. "Slowenien kann dies nicht länger hinnehmen."

ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss vom Nationalrat beendet

Wien - Der Nationalrat hat am Donnerstag den ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss endgültig ad acta gelegt. Mit dem Aufruf des - letztlich einstimmig angenommenen - Abschlussberichts wurde er offiziell beendet. In dem Konvolut, das auch die Berichte der fünf Fraktionen enthält, blieb die ÖVP mit der Einschätzung alleine, dass der Ausschuss kaum Ergebnisse gebracht habe. Opposition und Grüne sahen das anders: Von Korruption, Postenschacher und Steuergeschenken war da die Rede.

Treffen deutschsprachiger Außenminister in Salzburg

Salzburg - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat eine konkrete EU-Beitrittsperspektive für die Länder des Westbalkan gefordert. "Unser wichtigstes geostrategisches Transformationsinstrument ist die Beitrittsperspektive", betonte er bei einem Treffen der deutschsprachigen Außenminister am Donnerstag in Salzburg. "Man muss endlich Nägel mit Köpfen machen." Sonst bestehe die Gefahr, dass der Westbalkan verstärkt in den Einflussbereich Russlands, Chinas oder der Türkei gerate.

Furcht vor Ausweitung der Kämpfe im Sudan

Khartum - Im Sudan wächst die Furcht vor einer Ausweitung der Kämpfe angesichts der am Donnerstag endenden 72-stündigen Feuerpause. Bis zum Vormittag war unklar, ob die paramilitärische RSF einem neuen Anlauf für eine Waffenruhe zustimmt. Der sudanesische Armeechef Abdel Fattah al-Burhan hatte sich am Mittwochabend zu neuen Verhandlungen unter Vermittlung der regionalen afrikanischen Organisation IGAD bereit erklärt. EU-Staaten bemühten sich am Donnerstag um letzte Evakuierungsflüge.

Strabag distanziert sich klar von russischem Kernaktionär

Wien - Der heimische Bauriese Strabag distanziert sich weiterhin klar von seinem russischen Kernaktionär. Der Oligarch Oleg Deripaska (bzw. die von ihm kontrollierte MKAO Rasperia) soll auch bei der Dividendenzahlung für 2022 leer ausgehen, da er wegen des Krieges Russlands gegen die Ukraine auf der EU-Sanktionsliste steht. "Es wird keine Dividende an Rasperia ausgeschüttet", betonte CEO Klemens Haselsteiner am Donnerstag in der Bilanzpressekonferenz.

Wiener Börse mit Kursaufschlägen

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag befestigt gezeigt. Der ATX gewann 0,56 Prozent auf 3.254 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen gab es eine leicht freundliche Tendenz zu beobachten. Am heimischen Aktienmarkt prägte vor allem die auf Hochtouren laufende Berichtssaison das Geschehen. Unternehmenszahlen präsentierten AMAG, Andritz, Polytec, Strabag und Warimpex. Zum Wochenausklang werden dann Erste Group, OMV und Palfinger aktuelle Ergebnisse vorlegen.

