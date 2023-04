Salzburger ÖVP stellt Weichen für Regierungsverhandlungen

Salzburg - In Salzburg wird morgen, Freitag, eine Vorentscheidung über die Zusammensetzung der künftigen Landesregierung fallen. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) wird nach den Sondierungsgesprächen während der Woche am Vormittag dem Parteipräsidium einen Vorschlag unterbreiten, mit wem er Koalitionsverhandlungen aufnehmen möchte. Diese sollen nach den Vorstellungen des ÖVP-Obmannes Anfang kommender Woche mit der Erstellung des Fahrplans beginnen.

Konfliktparteien im Sudan verlängern Feuerpause

Khartum - Die beiden Konfliktparteien im Sudan haben am Donnerstag eine Verlängerung ihrer Feuerpause angekündigt. Die Armee und die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces (RSF) gaben eine Fortsetzung um 72 Stunden ab Mitternacht bekannt. Die Waffenruhe war von den USA und Saudi-Arabien vermittelt worden. Die Kämpfe waren am 15. April ausgebrochen im Zuge eines Machtkampfes zwischen der Armee und der RSF-Miliz. Seitdem wurden mindestens 512 Menschen getötet.

Nehammer will mit Ägypten bei Migration kooperieren

Kairo/Genf - Zum Abschluss seiner Afrika-Reise hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi getroffen. Nehammer betonte das enorme Potenzial bei der Zusammenarbeit in Wirtschafts- und Sicherheitsfragen. Der Bundeskanzler lobte auch Ägyptens Anstrengungen bei der Bekämpfung des Menschenhandels. Eine Kooperation in Migrationsfragen sei geplant, bei einem Besuch Sisis in Wien soll noch heuer eine Vereinbarung unterschrieben werden.

Papst Franziskus besucht Ungarn

Vatikanstadt/Budapest - Papst Franziskus bricht an diesem Freitag zu einer Auslandsreise nach Ungarn auf. Das Oberhaupt der katholischen Kirche reist zunächst nach Budapest, um sich mit verschiedenen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens als auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft zu treffen. Der Pontifex fliegt um 08.10 Uhr in Rom los und bleibt bis Sonntag in dem EU-Land.

Südspanien ächzt unter Hitzewelle mit bis zu 37 Grad

Sevilla - Während in Österreich der Frühling nur zaghaft durchbricht, wird der Süden Spaniens von einer außergewöhnlich frühen Hitzewelle heimgesucht. Es sei "sehr wahrscheinlich", dass der Höhepunkt der Hitzewelle mit Temperaturen von um die 35 Grad bis Freitag erreicht werde, teilte der spanische Wetterdienst Aemet am Donnerstag mit. Ab Samstag werde es sich dann abkühlen.

Kern unterstützte Doskozil bei SPÖ-Wahlkampftour

Neudörfl - Tags zuvor erst hatte Christian Kern seine Unterstützung für Hans Peter Doskozil offiziell bekannt gegeben, am Donnerstagabend standen die beiden gemeinsam auf der Bühne - in Neudörfl, beim Stopp der "Freundschaft-Tour" des burgenländischen Landesparteichefs für den Bundesparteivorsitz. "Hans Peter ist der best geeignete Kandidat", erklärte Alt-Kanzler dabei.

Klimaprotest am Arlberg führte zu Staus

St. Anton am Arlberg/Langen am Arlberg - Demonstrierende der "Letzten Generation" haben sich Donnerstagfrüh ein höher gelegenes Ziel als üblich für ihren Klimaprotest ausgesucht. Sie klebten sich rund eine Stunde lang auf der Arlberg Bundesstraße bei St. Anton fest - dies führte zur Sperre der Verbindung zwischen Tirol und Vorarlberg. Wie der ÖAMTC der APA mitteilte, wurde auf Vorarlberger Seite die Arlberg Schnellstraße (S16) beim Langener Tunnel gesperrt. Der Arlbergtunnel wird seit Montag saniert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red