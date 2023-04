Erneute Kämpfe trotz verlängerter Feuerpause im Sudan

Khartum - Die Kämpfe zwischen den Konfliktparteien im Sudan sind trotz einer vereinbarten Feuerpause nach kurzer Zeit wieder aufgeflammt. Augenzeugen berichteten am Donnerstag, in der sudanesischen Hauptstadt Khartum und in den nahe gelegenen Städten Omdurman und Bahri seien Luftangriffe und Flakbeschuss zu hören. Die Armee und die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces (RSF) hatten zuvor am Donnerstag eine Verlängerung der Feuerpause um 72 Stunden ab Mitternacht angekündigt.

Salzburger ÖVP stellt Weichen für Regierungsverhandlungen

Salzburg - In Salzburg wird morgen, Freitag, eine Vorentscheidung über die Zusammensetzung der künftigen Landesregierung fallen. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) wird nach den Sondierungsgesprächen während der Woche am Vormittag dem Parteipräsidium einen Vorschlag unterbreiten, mit wem er Koalitionsverhandlungen aufnehmen möchte. Diese sollen nach den Vorstellungen des ÖVP-Obmannes Anfang kommender Woche mit der Erstellung des Fahrplans beginnen.

Fliegeralarm und Explosionen in der ganzen Ukraine

Bachmut - In der ganzen Ukraine herrscht Fliegeralarm. Zudem seien Explosionen in weit voneinander entfernten Regionen wie Dnipro, Krementschuk und Poltava in der Zentralukraine sowie in Mikolajiw im Süden verzeichnet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax. Bei einem Angriff auf Dnipro sind eine Frau und ein Kind getötet worden. Es gab zudem Berichte über Explosionen in und um Kiew und über nicht identifizierte Flugobjekte, die sich Richtung Westen bewegten.

Papst Franziskus besucht Ungarn

Vatikanstadt/Budapest - Papst Franziskus bricht an diesem Freitag zu einer Auslandsreise nach Ungarn auf. Das Oberhaupt der katholischen Kirche reist zunächst nach Budapest, um sich mit verschiedenen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens als auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft zu treffen. Der Pontifex fliegt um 08.10 Uhr in Rom los und bleibt bis Sonntag in dem EU-Land.

Südspanien ächzt unter Hitzewelle mit bis zu 37 Grad

Sevilla - Während in Österreich der Frühling nur zaghaft durchbricht, wird der Süden Spaniens von einer außergewöhnlich frühen Hitzewelle heimgesucht. Es sei "sehr wahrscheinlich", dass der Höhepunkt der Hitzewelle mit Temperaturen von um die 35 Grad bis Freitag erreicht werde, teilte der spanische Wetterdienst Aemet am Donnerstag mit. Ab Samstag werde es sich dann abkühlen.

Essl-Museum wird zur Schausammlung der Kunst nach 1945

Klosterneuburg/Wien - Vor wenigen Tagen hatte Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder angekündigt, das seit 2016 geschlossene Essl-Museum in Klosterneuburg im Idealfall schon zum Ende des Jahres wieder eröffnen zu wollen. Man werde den dritten Standort neben dem Mutterschiff und der Albertina modern als Schausammlung der Kunst nach 1945 positionieren, präzisierte Schröder nun gegenüber der APA das Konzept: "Eine Schausammlung, wie es sie in dieser Form an keinem Museum in Österreich gibt."

red