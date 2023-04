Erneute Kämpfe trotz verlängerter Feuerpause im Sudan

Khartum - Die Kämpfe zwischen den Konfliktparteien im Sudan sind trotz einer vereinbarten Feuerpause nach kurzer Zeit wieder aufgeflammt. Augenzeugen berichteten am Donnerstag, in der sudanesischen Hauptstadt Khartum und in den nahe gelegenen Städten Omdurman und Bahri seien Luftangriffe und Flakbeschuss zu hören. Die Armee und die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces (RSF) hatten zuvor am Donnerstag eine Verlängerung der Feuerpause um 72 Stunden ab Mitternacht angekündigt.

Fliegeralarm und Explosionen in der ganzen Ukraine

Bachmut - In der ganzen Ukraine herrscht Fliegeralarm. Zudem seien Explosionen in weit voneinander entfernten Regionen wie Dnipro, Krementschuk und Poltava in der Zentralukraine sowie in Mikolajiw im Süden verzeichnet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax. Bei einem Angriff auf Dnipro sind eine Frau und ein Kind getötet worden. Es gab zudem Berichte über Explosionen in und um Kiew und über nicht identifizierte Flugobjekte, die sich Richtung Westen bewegten.

Ex-US-Vizepräsident Pence sagte zu Kapitol-Erstürmung aus

Washington - Die Ermittlungen gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im Fall des gewaltsamen Sturms auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 nehmen an Fahrt auf. Am Donnerstag (Ortszeit) sagte sein ehemaliger Vize, Mike Pence, Medienberichten zufolge zu Trumps Rolle aus. Stundenlang habe Pence am Donnerstag (Ortszeit) als Zeuge in einem Bundesgericht in der Hauptstadt Washington Rede und Antwort gestanden, hieß es. Über die Inhalte seiner Aussage wurde nichts bekannt.

19-Jähriger in OÖ tödlich verunglückt

Diersbach - Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Schärding ist am Donnerstagabend auf der Eisenbirner Straße (L515) tödlich verunglückt. Im Bereich Edenwiesen geriet er aus unbekannter Ursache auf das rechte Bankett. Er verriss daraufhin seinen Pkw und prallte seitlich gegen ein Wohnhaus. Der Aufprall war so wuchtig, dass sowohl am Auto als auch am Gebäude und einem in der Garage abgestellten Pkw schwerer Schaden entstand, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Freitag mit.

ORF-Digitalnovelle ging in Begutachtung

Wien - Die ORF-Gesetzesnovelle ist am Donnerstag von der Regierung in Begutachtung geschickt worden. Bis 25. Mai können dazu Stellungnahmen abgegeben werden. Aus dem Gesetzesentwurf geht hervor, dass der ORF einen millionenschweren Entfall des bisherigen Rechts auf Vorsteuerabzug vom Bund unter bestimmten Voraussetzungen kompensiert bekommt. Zudem soll die Kooperation mit Privaten etwa über die Bereitstellung eines Sendungskatalogs gestärkt werden.

Essl-Museum wird zur Schausammlung der Kunst nach 1945

Klosterneuburg/Wien - Vor wenigen Tagen hatte Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder angekündigt, das seit 2016 geschlossene Essl-Museum in Klosterneuburg im Idealfall schon zum Ende des Jahres wieder eröffnen zu wollen. Man werde den dritten Standort neben dem Mutterschiff und der Albertina modern als Schausammlung der Kunst nach 1945 positionieren, präzisierte Schröder nun gegenüber der APA das Konzept: "Eine Schausammlung, wie es sie in dieser Form an keinem Museum in Österreich gibt."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red