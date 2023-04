Selenskyj verurteilt "Nacht des Terrors"

Bachmut/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach den neuen russischen Raketenangriffen von einer "Nacht des Terrors" gesprochen. "Terroristen haben Zivilisten als Ziel genommen", sagte er am Freitag. Zehn Wohngebäude seien in der zentralukrainischen Stadt Uman im Gebiet Tscherkassy getroffen worden. In der Stadt Dnipro starben bei nächtlichem Beschuss Behörden zufolge eine Frau und Kind.

Salzburger ÖVP stellt Weichen für Regierungsverhandlungen

Salzburg - In Salzburg wird morgen, Freitag, eine Vorentscheidung über die Zusammensetzung der künftigen Landesregierung fallen. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) wird nach den Sondierungsgesprächen während der Woche am Vormittag dem Parteipräsidium einen Vorschlag unterbreiten, mit wem er Koalitionsverhandlungen aufnehmen möchte. Diese sollen nach den Vorstellungen des ÖVP-Obmannes Anfang kommender Woche mit der Erstellung des Fahrplans beginnen.

Österreichs Durchschnittsalter auf 43,2 Jahre angestiegen

Wien - Das Durchschnittsalter in Österreich ist seit 2011 um 1,4 Jahre gestiegen und lag am 31. Oktober 2021 bei 43,2 Jahren. Das ist eines der Ergebnisse der aktuellsten Volkszählung der Statistik Austria, die zum Anfang eines neuen Jahrzehnts und seit 2011 als Registerzählung durchgeführt wird. Die Daten zeigen ein Bevölkerungsplus in den Ballungszentren und eine Abnahme in der Peripherie. Am Stichtag wurden 8.969.068 Menschen gezählt, davon 7.401.924 österreichische Staatsbürger.

Erdogan muss Wahlkampf nach Erkrankung weiter einschränken

Istanbul/Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan führt seinen Wahlkampf nach einer Erkrankung schon den dritten Tag infolge nur eingeschränkt fort. Der 69-Jährige verzichtete am Freitag auf einen persönlichen Auftritt bei der Einweihung einer Brücke im südtürkischen Adana, wie aus seinem Programm hervorging. Er sollte sich aber per Video aus seinem Büro zuschalten. Erdogan wirbt bei Einweihungen und Eröffnungen in der Regel für seine Wiederwahl am 14. Mai.

Erneute Kämpfe trotz verlängerter Feuerpause im Sudan

Khartum - Die Kämpfe zwischen den Konfliktparteien im Sudan sind trotz einer vereinbarten Feuerpause nach kurzer Zeit wieder aufgeflammt. Augenzeugen berichteten am Donnerstag, in der sudanesischen Hauptstadt Khartum und in den nahe gelegenen Städten Omdurman und Bahri seien Luftangriffe und Flakbeschuss zu hören. Die Armee und die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces (RSF) hatten zuvor am Donnerstag eine Verlängerung der Feuerpause um 72 Stunden ab Mitternacht angekündigt.

Konjunktur kühlte sich weiter ab

Wien - Die wirtschaftliche Dynamik hat im ersten Quartal 2023 weiter nachgelassen. Das heimische Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent, wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) in seiner aktuellen Schnellschätzung feststellt. In den beiden Quartalen davor habe die Wirtschaft stagniert. Im Vergleich zum Jahresstart 2022 gab es aber ein Wachstum von 1,8 Prozent.

Papst Franziskus besucht Ungarn

Vatikanstadt/Budapest - Papst Franziskus ist Freitagfrüh zu einem dreitägigen Besuch in Ungarn aufgebrochen. Das Kirchenoberhaupt startete um 8.21 Uhr vom römischen Flughafen Fiumicino an Bord einer Sondermaschine der Fluggesellschaft ITA nach Budapest, meldete Kathpress. Vor dem Abflug traf Franziskus in Begleitung seines Sozialbeauftragten Konrad Krajewski im Vatikan 15 obdachlose Menschen, die in der Nähe des Petersdoms leben. Gegen 10 Uhr soll der Papst in der ungarischen Hauptstadt eintreffen.

Essl-Museum wird zur Schausammlung der Kunst nach 1945

Klosterneuburg/Wien - Vor wenigen Tagen hatte Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder angekündigt, das seit 2016 geschlossene Essl-Museum in Klosterneuburg im Idealfall schon zum Ende des Jahres wieder eröffnen zu wollen. Man werde den dritten Standort neben dem Mutterschiff und der Albertina modern als Schausammlung der Kunst nach 1945 positionieren, präzisierte Schröder nun gegenüber der APA das Konzept: "Eine Schausammlung, wie es sie in dieser Form an keinem Museum in Österreich gibt."

