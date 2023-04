Selenskyj verurteilt "Nacht des Terrors"

Bachmut/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach den neuen russischen Raketenangriffen von einer "Nacht des Terrors" gesprochen. Zehn Wohngebäude seien in der zentralukrainischen Stadt Uman im Gebiet Tscherkassy getroffen worden. Dabei starben 15 Menschen. In der Stadt Dnipro starben bei nächtlichem Beschuss eine Frau und Kind. Verteidigungsminister Oleksij Resnikow teilte indes mit, dass die Armee ihre Vorbereitungen für eine Gegenoffensive abgeschlossen habe.

Dreier-Koalition in Salzburg scheint endgültig vom Tisch

Salzburg - Die in Salzburg von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) angestrebte Dreierkoalition aus ÖVP, FPÖ und SPÖ scheint endgültig vom Tisch. Nachdem die SPÖ diese Variante bereits am Donnerstag ausgeschlagen hatte, tagte am Freitag das ÖVP-Parteipräsidium. Haslauer betonte nach der Sitzung, dass man den Sozialdemokraten eine Nachfrist bis Dienstag gewähren wolle. Die SPÖ erteilte den Plänen allerdings postwendend eine Absage. In der Zwischenzeit steht die FPÖ "Gewehr bei Fuß".

Österreichs Durchschnittsalter auf 43,2 Jahre angestiegen

Wien - Das Durchschnittsalter in Österreich ist seit 2011 um 1,4 Jahre gestiegen und lag am 31. Oktober 2021 bei 43,2 Jahren. Das ist eines der Ergebnisse der aktuellsten Volkszählung der Statistik Austria, die zum Anfang eines neuen Jahrzehnts und seit 2011 als Registerzählung durchgeführt wird. Die Daten zeigen ein Bevölkerungsplus in den Ballungszentren und eine Abnahme in der Peripherie. Am Stichtag wurden 8.969.068 Menschen gezählt, davon 7.401.924 österreichische Staatsbürger.

Erneute Kämpfe trotz verlängerter Feuerpause im Sudan

Khartum/Wien - Im Sudan sind die Kämpfe trotz einer vereinbarten Feuerpause nach kurzer Zeit wieder aufgeflammt. In Khartum kam es zu heftigem Beschuss aus der Luft und am Boden, wie Augenzeugen berichteten. Auch im nahe gelegenen Bahri gab es Gefechte, dicke Rauchschwaden standen über der Stadt. Ein Anrainer berichtete von Flugzeuggeräuschen und Explosionen. Ein türkisches Transportflugzeug des Typs C-130 wurde bei einem Evakuierungsflug mit leichten Waffen beschossen.

Papst verurteilt in Ungarn Nationalismus

Vatikanstadt/Budapest - Papst Franziskus hat in Ungarn Nationalismus verurteilt und an die friedensstiftende Bedeutung einer gemeinsamen europäischen Politik erinnert. "Insgesamt scheint sich die Begeisterung für den Aufbau einer friedlichen und stabilen Gemeinschaft der Nationen in den Gemütern aufgelöst zu haben", sagte er laut Kathpress bei einem Treffen mit Politikern, Vertretern der Zivilgesellschaft und Diplomaten am Freitag in Budapest.

Änderungen im Maßnahmenvollzug alarmieren Psychiater

Wien - Angesichts der Neuerungen im Maßnahmenvollzug, die das Maßnahmenvollzugsanpassungsgesetz mit sich bringen wird, schlägt die österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie (ÖGKJP) Alarm. Es fehle an entsprechenden Ressourcen für das ohnehin unter starkem Druck stehende und seit Jahren nicht ausreichend ausgebaute System der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung, warnte die Gesellschaft am Freitag.

KFV fordert rasche Umsetzung des Raser-Pakets

Wien - Im Dezember hat Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) groß die geplante Fahrzeugbeschlagnahmung für extreme Raser vorgestellt. Die Begutachtungsfrist der entsprechenden Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) endete im Jänner, seither wurde es still um das Thema. Nun üben Verkehrssicherheitsexperten Kritik an der schleppenden Umsetzung. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) forderte am Freitag die rasche Einführung strengerer Maßnahmen gegen extreme Raser.

Begutachtung für neuen Eltern-Kind-Pass endet

Wien - Am Freitag endet die Begutachtung für den neuen Eltern-Kind-Pass (bisher Mutter-Kind-Pass). In den Stellungnahmen der Institutionen wird das Vorhaben großteils begrüßt - sowohl die Schaffung der elektronischen Anwendung als auch die grundsätzlichen Ziele der Reform. Für Fragen sorgt aber der im Entwurf noch nicht konkretisierte neue Leistungskatalog. Auch datenschutzrechtliche Bedenken werden geäußert. Insgesamt lagen Freitagmittag knapp 200 Stellungnahmen vor.

Wiener Börse weiterhin im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiterhin tiefer gezeigt. Der ATX vverlor 0,48 Prozent auf 3.239,84 Einheiten. Überraschend gestiegene Inflationsdaten einiger europäischer Länder und das schwächelnde deutsche BIP lasteten auf der Laune der europäischen Anleger. In Wien steht weiterhin die Berichtssaison im Fokus. Bei der OMV ging es nach Quartalsergebnissen um 1,2 Prozent nach unten. Erste Group legte Zahlen vor, die Papiere stiegen 0,5 Prozent.

