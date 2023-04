Selenskyj verurteilt "Nacht des Terrors"

Bachmut/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach den neuen russischen Raketenangriffen von einer "Nacht des Terrors" gesprochen. Zehn Wohngebäude seien in der zentralukrainischen Stadt Uman im Gebiet Tscherkassy getroffen worden. Dabei starben 15 Menschen. In der Stadt Dnipro starben bei nächtlichem Beschuss eine Frau und Kind. Verteidigungsminister Oleksij Resnikow teilte indes mit, dass die Armee ihre Vorbereitungen für eine Gegenoffensive abgeschlossen habe.

Dreier-Koalition in Salzburg scheint endgültig vom Tisch

Salzburg - Die in Salzburg von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) angestrebte Dreierkoalition aus ÖVP, FPÖ und SPÖ scheint endgültig vom Tisch. Nachdem die SPÖ diese Variante bereits am Donnerstag ausgeschlagen hatte, tagte am Freitag das ÖVP-Parteipräsidium. Haslauer betonte nach der Sitzung, dass man den Sozialdemokraten eine Nachfrist bis Dienstag gewähren wolle. Die SPÖ erteilte den Plänen allerdings postwendend eine Absage. In der Zwischenzeit steht die FPÖ "Gewehr bei Fuß".

Österreichs Durchschnittsalter auf 43,2 Jahre angestiegen

Wien - Das Durchschnittsalter in Österreich ist seit 2011 um 1,4 Jahre gestiegen und lag am 31. Oktober 2021 bei 43,2 Jahren. Das ist eines der Ergebnisse der aktuellsten Volkszählung der Statistik Austria, die zum Anfang eines neuen Jahrzehnts und seit 2011 als Registerzählung durchgeführt wird. Die Daten zeigen ein Bevölkerungsplus in den Ballungszentren und eine Abnahme in der Peripherie. Am Stichtag wurden 8.969.068 Menschen gezählt, davon 7.401.924 österreichische Staatsbürger.

Erneute Kämpfe trotz verlängerter Feuerpause im Sudan

Khartum/Wien - Im Sudan sind die Kämpfe trotz einer vereinbarten Feuerpause nach kurzer Zeit wieder aufgeflammt. In Khartum kam es zu heftigem Beschuss aus der Luft und am Boden, wie Augenzeugen berichteten. Auch im nahe gelegenen Bahri gab es Gefechte, dicke Rauchschwaden standen über der Stadt. Ein Anrainer berichtete von Flugzeuggeräuschen und Explosionen. Ein türkisches Transportflugzeug des Typs C-130 wurde bei einem Evakuierungsflug mit leichten Waffen beschossen.

Papst verurteilt in Ungarn Nationalismus

Vatikanstadt/Budapest - Papst Franziskus hat in Ungarn Nationalismus verurteilt und an die friedensstiftende Bedeutung einer gemeinsamen europäischen Politik erinnert. "Insgesamt scheint sich die Begeisterung für den Aufbau einer friedlichen und stabilen Gemeinschaft der Nationen in den Gemütern aufgelöst zu haben", sagte er laut Kathpress bei einem Treffen mit Politikern, Vertretern der Zivilgesellschaft und Diplomaten am Freitag in Budapest.

Erdogan muss Wahlkampf nach Erkrankung weiter einschränken

Istanbul/Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan führt seinen Wahlkampf nach einer Erkrankung schon den dritten Tag infolge nur eingeschränkt fort. Der 69-Jährige verzichtete am Freitag auf einen persönlichen Auftritt bei der Einweihung einer Brücke im südtürkischen Adana, wie aus seinem Programm hervorging. Er sollte sich aber per Video aus seinem Büro zuschalten. Erdogans Herausforderer Kemal Kilicdaroglu erhielt indes wichtige Unterstützung von der pro-kurdischen HDP.

Änderungen im Maßnahmenvollzug alarmieren Psychiater

Wien - Angesichts der Neuerungen im Maßnahmenvollzug, die das Maßnahmenvollzugsanpassungsgesetz mit sich bringen wird, schlägt die österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie (ÖGKJP) Alarm. Es fehle an entsprechenden Ressourcen für das ohnehin unter starkem Druck stehende und seit Jahren nicht ausreichend ausgebaute System der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung, warnte die Gesellschaft am Freitag.

Günter-Wallraff-Preis 2023 geht an Alexej Nawalny

Köln/Moskau - Der inhaftierte Kremlkritiker Alexej Nawalny erhält den diesjährigen Günter-Wallraff-Preis für Pressefreiheit und Menschenrechte. "Ich finde: Für seinen selbstlosen Einsatz und Opfergang gebührt Alexej Nawalny der Friedensnobelpreis", sagte Wallraff am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wird seit 2015 von der Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) verliehen.

