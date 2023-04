Selenskyj verurteilt "Nacht des Terrors"

Bachmut/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach den neuen russischen Raketenangriffen von einer "Nacht des Terrors" gesprochen. Zehn Wohngebäude seien in der zentralukrainischen Stadt Uman im Gebiet Tscherkassy getroffen worden. Dabei starben 20 Menschen. In der Stadt Dnipro starben bei nächtlichem Beschuss eine Frau und Kind. Verteidigungsminister Oleksij Resnikow teilte indes mit, dass die Armee ihre Vorbereitungen für eine Gegenoffensive abgeschlossen habe.

Energieversorger sollen laut Gewessler mehr Gas einspeichern

Wien - Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) will die Energieversorger bei der Speicherung von nicht-russischem Gas stärker in die Pflicht nehmen und Teile des OMV-Gasgeschäftes in die Staatsholding ÖBAG übertragen. Des weiteren solle sich Österreich Gasmengen der OMV in Norwegen und Rumänien samt Transportkapazitäten sichern. Regierungsintern ist dies allerdings nicht koordiniert, Gewessler sieht die heute präsentierten Maßnahmen als Start einer Debatte.

Österreichs Durchschnittsalter auf 43,2 Jahre angestiegen

Wien - Das Durchschnittsalter in Österreich ist seit 2011 um 1,4 Jahre gestiegen und lag am 31. Oktober 2021 bei 43,2 Jahren. Das ist eines der Ergebnisse der aktuellsten Volkszählung der Statistik Austria, die zum Anfang eines neuen Jahrzehnts und seit 2011 als Registerzählung durchgeführt wird. Die Daten zeigen ein Bevölkerungsplus in den Ballungszentren und eine Abnahme in der Peripherie. Am Stichtag wurden 8.969.068 Menschen gezählt, davon 7.401.924 österreichische Staatsbürger.

Polizist verzockte Kollegen-Gelder, als Betrüger verurteilt

Wien - Ein außergewöhnlicher Fall von gewerbsmäßigem schwerem Betrug ist am Freitag am Wiener Landesgericht verhandelt worden. Ein ehemaliger Fußballprofi und nunmehriger Polizist soll in Täuschungsabsicht die Ersparnisse etlicher Polizeikollegen herausgelockt und das Geld verzockt haben, indem er damit Währungsspekulation betrieb. 27 Geschädigte - in erster Linie Polizistinnen und Polizisten - waren von der Anklage umfasst, am Ende wurde der Beamte zu 20 Fakten verurteilt.

Erdogan muss Wahlkampf nach Erkrankung weiter einschränken

Istanbul/Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan führt seinen Wahlkampf nach einer Erkrankung schon den dritten Tag infolge nur eingeschränkt fort. Der 69-Jährige verzichtete am Freitag auf einen persönlichen Auftritt bei der Einweihung einer Brücke im südtürkischen Adana, wie aus seinem Programm hervorging. Er sollte sich aber per Video aus seinem Büro zuschalten. Erdogans Herausforderer Kemal Kilicdaroglu erhielt indes wichtige Unterstützung von der pro-kurdischen HDP.

"Wasserstoffgipfel" bei Nehammer für klimaneutrale Industrie

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) haben Freitag Nachmittag zum "Wasserstoff-Gipfel" in das Bundeskanzleramt geladen, gefolgt sind dem Ruf Verbund-Chef Michael Strugl sowie zahlreiche Wissenschafter und Industrievertreter. Vor Beginn wiederholte Nehammer sein Credo eines technologieoffenen Zugangs in Klimafragen, heute gehe es darum, wie man eine klimaneutrale Industrie "auf den Boden bringt".

Günter-Wallraff-Preis 2023 geht an Alexej Nawalny

Köln/Moskau - Der inhaftierte Kremlkritiker Alexej Nawalny erhält den diesjährigen Günter-Wallraff-Preis für Pressefreiheit und Menschenrechte. "Ich finde: Für seinen selbstlosen Einsatz und Opfergang gebührt Alexej Nawalny der Friedensnobelpreis", sagte Wallraff am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wird seit 2015 von der Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) verliehen.

Wiener Börse weiterhin im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag etwas höher geschlossen. Der Leitindex ATX stieg 0,10 Prozent auf 3.258,65 Einheiten. Im Fokus standen eine Fülle an Konjunkturdaten und Ergebniszahlen. Die Wirtschaftsdaten lieferten ein gemischtes Bild - und erhöhten die Spannung vor den nächste Woche anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der EZB. Nach Vorlage von Quartalsergebnissen zogen OMV (+1,2 Prozent) und Erste Group (+ 0,2 Prozent) an, Palfinger fielen 0,8 Prozent.

