Energieversorger sollen laut Gewessler mehr Gas einspeichern

Wien - Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) will die Energieversorger bei der Speicherung von nicht-russischem Gas stärker in die Pflicht nehmen und Teile des OMV-Gasgeschäftes in die Staatsholding ÖBAG übertragen. Des weiteren solle sich Österreich Gasmengen der OMV in Norwegen und Rumänien samt Transportkapazitäten sichern. Regierungsintern ist dies allerdings nicht koordiniert, Gewessler sieht die heute präsentierten Maßnahmen als Start einer Debatte.

Selenskyj verurteilt "Nacht des Terrors"

Bachmut/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach den neuen russischen Raketenangriffen von einer "Nacht des Terrors" gesprochen. Im zentralukrainischen Uman stieg die Zahl der Toten nach einem russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus weiter. Das Innenministerium meldete am Freitagabend die Zahl von 23 Toten, zuvor war von 20 getöteten Bewohnern die Rede gewesen.

Österreichs Durchschnittsalter auf 43,2 Jahre angestiegen

Wien - Das Durchschnittsalter in Österreich ist seit 2011 um 1,4 Jahre gestiegen und lag am 31. Oktober 2021 bei 43,2 Jahren. Das ist eines der Ergebnisse der aktuellsten Volkszählung der Statistik Austria, die zum Anfang eines neuen Jahrzehnts und seit 2011 als Registerzählung durchgeführt wird. Die Daten zeigen ein Bevölkerungsplus in den Ballungszentren und eine Abnahme in der Peripherie. Am Stichtag wurden 8.969.068 Menschen gezählt, davon 7.401.924 österreichische Staatsbürger.

Zwölfjährige bei Bim-Unfall in Wien schwer verletzt

Wien - Ein zwölfjähriges Mädchen ist Freitagnachmittag bei einem Straßenbahnunfall in Wien-Favoriten schwer verletzt worden. Das Kind dürfte laut Wiener Linien die herannahende Garnitur der Linie 1 übersehen haben und wurde von der Bim erfasst. Die Zwölfjährige erlitt nach Angaben der Wiener Berufsrettung schwere Kopfverletzungen und wurde in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht.

Papst verurteilt in Ungarn Nationalismus

Vatikanstadt/Budapest - Papst Franziskus hat in Ungarn Nationalismus verurteilt und an die friedensstiftende Bedeutung einer gemeinsamen europäischen Politik erinnert. "Insgesamt scheint sich die Begeisterung für den Aufbau einer friedlichen und stabilen Gemeinschaft der Nationen in den Gemütern aufgelöst zu haben", sagte er laut Kathpress bei einem Treffen mit Politikern, Vertretern der Zivilgesellschaft und Diplomaten am Freitag in Budapest.

"Wasserstoffgipfel" bei Nehammer für klimaneutrale Industrie

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) haben Freitag Nachmittag zum "Wasserstoff-Gipfel" in das Bundeskanzleramt geladen, gefolgt sind dem Ruf Verbund-Chef Michael Strugl sowie zahlreiche Wissenschafter und Industrievertreter. Vor Beginn wiederholte Nehammer sein Credo eines technologieoffenen Zugangs in Klimafragen, heute gehe es darum, wie man eine klimaneutrale Industrie "auf den Boden bringt".

Erneute Kämpfe trotz verlängerter Feuerpause im Sudan

Khartum/Wien - Im Sudan sind die Kämpfe trotz einer vereinbarten Feuerpause nach kurzer Zeit wieder aufgeflammt. In Khartum kam es zu heftigem Beschuss aus der Luft und am Boden, wie Augenzeugen berichteten. Auch im nahe gelegenen Bahri gab es Gefechte, dicke Rauchschwaden standen über der Stadt. Ein Anrainer berichtete von Flugzeuggeräuschen und Explosionen. Ein türkisches Transportflugzeug des Typs C-130 wurde bei einem Evakuierungsflug mit leichten Waffen beschossen.

Polizist verzockte Kollegen-Gelder, als Betrüger verurteilt

Wien - Ein außergewöhnlicher Fall von gewerbsmäßigem schwerem Betrug ist am Freitag am Wiener Landesgericht verhandelt worden. Ein ehemaliger Fußballprofi und nunmehriger Polizist soll in Täuschungsabsicht die Ersparnisse etlicher Polizeikollegen herausgelockt und das Geld verzockt haben, indem er damit Währungsspekulation betrieb. 27 Geschädigte - in erster Linie Polizistinnen und Polizisten - waren von der Anklage umfasst, am Ende wurde der Beamte zu 20 Fakten verurteilt.

