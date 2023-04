Selenskyj verurteilt "Nacht des Terrors"

Bachmut/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach den neuen russischen Raketenangriffen von einer "Nacht des Terrors" gesprochen. Im zentralukrainischen Uman stieg die Zahl der Toten nach einem russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus weiter. Das Innenministerium meldete am Freitagabend die Zahl von 23 Toten, zuvor war von 20 getöteten Bewohnern die Rede gewesen.

Energieversorger sollen laut Gewessler mehr Gas einspeichern

Wien - Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) will die Energieversorger bei der Speicherung von nicht-russischem Gas stärker in die Pflicht nehmen und Teile des OMV-Gasgeschäftes in die Staatsholding ÖBAG übertragen. Des weiteren solle sich Österreich Gasmengen der OMV in Norwegen und Rumänien samt Transportkapazitäten sichern. Regierungsintern ist dies allerdings nicht koordiniert, Gewessler sieht die heute präsentierten Maßnahmen als Start einer Debatte.

Rekordtemperaturen in Spanien und Portugal

Madrid/Lissabon - Das spanische Festland und Portugal melden neue Hitze-Rekorde: Das Thermometer stieg so hoch wie noch nie zuvor in einem April seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. In der südspanischen Stadt C�rdoba wurden am Freitag laut Wetterdienst 38,8 Grad Celsius gemeldet. Im benachbarten Portugal meldete der Wetterdienst einen Rekord von 36,9 Grad, die am Donnerstag in Mora im Zentrum des Landes gemessen wurden.

ChatGPT wieder in Italien verfügbar

Rom - Der KI-Chatbot ChatGPT ist nach Änderungen an seinem Internetauftritt wieder in Italien verfügbar. Der Betreiber OpenAI gab bekannt, unter anderem eine Altersprüfung für einheimische neue Nutzer vorgeschaltet zu haben. Ein neues Formular erlaube es Nutzern in der Europäischen Union, Widerspruch gegen die Verwendung ihrer Daten einzulegen.

Papst verurteilt in Ungarn Nationalismus

Vatikanstadt/Budapest - Papst Franziskus hat in Ungarn Nationalismus verurteilt und an die friedensstiftende Bedeutung einer gemeinsamen europäischen Politik erinnert. "Insgesamt scheint sich die Begeisterung für den Aufbau einer friedlichen und stabilen Gemeinschaft der Nationen in den Gemütern aufgelöst zu haben", sagte er laut Kathpress bei einem Treffen mit Politikern, Vertretern der Zivilgesellschaft und Diplomaten am Freitag in Budapest.

Zwölfjährige bei Bim-Unfall in Wien schwer verletzt

Wien - Ein zwölfjähriges Mädchen ist Freitagnachmittag bei einem Straßenbahnunfall in Wien-Favoriten schwer verletzt worden. Das Kind dürfte laut Wiener Linien die herannahende Garnitur der Linie 1 übersehen haben und wurde von der Bim erfasst. Die Zwölfjährige erlitt nach Angaben der Wiener Berufsrettung schwere Kopfverletzungen und wurde in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

