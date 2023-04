Energieversorger sollen laut Gewessler mehr Gas einspeichern

Wien - Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) will die Energieversorger bei der Speicherung von nicht-russischem Gas stärker in die Pflicht nehmen und Teile des OMV-Gasgeschäftes in die Staatsholding ÖBAG übertragen. Des weiteren solle sich Österreich Gasmengen der OMV in Norwegen und Rumänien samt Transportkapazitäten sichern. Regierungsintern ist dies allerdings nicht koordiniert, Gewessler sieht die heute präsentierten Maßnahmen als Start einer Debatte.

Ukraine-Botschafter in Deutschland fordert Flugabwehrsysteme

Berlin - Vor der erwarteten ukrainischen Gegenoffensive hat der ukrainische Botschafter in Berlin mehr militärische Unterstützung von Deutschland im Kampf gegen die russischen Angreifer gefordert. "Weitere Flugabwehrsysteme wie Iris-T, Patriot und Gepard werden am dringlichsten benötigt. Für die geplante Gegenoffensive brauchen wir in kürzester Zeit mehr gepanzerte Fahrzeuge, Panzer und Artilleriesysteme, Munition mit großer Reichweite", sagte Oleksii Makeiev der Funke Mediengruppe.

Wanda sowie LUM!X und Pia Maria jubelten bei Amadeus Awards

Wien - Die Austropop-Rocker Wanda und die Vorjahres-ESC-Starter LUM!X feat. Pia Maria sind die großen Gewinner der 23. Amadeus Austrian Music Awards. Wanda staubten am Freitag im Wiener Volkstheater die Auszeichnungen für das Album des Jahres ("Wanda") und den Live-Act des Jahres ab. LUM!X feat. Pia Maria sicherten sich mit "Halo" den Song des Jahres und holten sich die Kategorie Electronic/Dance. Leer gingen trotz je drei Nominierungen Mira Lu Kovacs und Pizzera & Jaus aus.

Rekordtemperaturen in Spanien und Portugal

Madrid/Lissabon - Das spanische Festland und Portugal melden neue Hitze-Rekorde: Das Thermometer stieg so hoch wie noch nie zuvor in einem April seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. In der südspanischen Stadt C�rdoba wurden am Freitag laut Wetterdienst 38,8 Grad Celsius gemeldet. Im benachbarten Portugal meldete der Wetterdienst einen Rekord von 36,9 Grad, die am Donnerstag in Mora im Zentrum des Landes gemessen wurden.

ChatGPT wieder in Italien verfügbar

Rom - Der KI-Chatbot ChatGPT ist nach Änderungen an seinem Internetauftritt wieder in Italien verfügbar. Der Betreiber OpenAI gab bekannt, unter anderem eine Altersprüfung für einheimische neue Nutzer vorgeschaltet zu haben. Ein neues Formular erlaube es Nutzern in der Europäischen Union, Widerspruch gegen die Verwendung ihrer Daten einzulegen.

Spanien untersucht mögliche Importe russischen Öls

Madrid - Die spanische Regierung hat eigenen Angaben zufolge eine Untersuchung möglicher Importe von Dieselkraftstoff aus Russland über Drittländer eingeleitet. Bei einer ersten Untersuchung seien alle Papiere in Ordnung gewesen, erklärte Energieministerin Teresa Ribera am Freitag. Doch auch beim kleinsten Verdacht sei es "notwendig zu verifizieren, ob die importieren Produkte vom angezeigten Ort oder aus einem anderen Land kommen", fügte sie hinzu.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red