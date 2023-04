UNO sieht Hoffnungsschimmer für Ende der Kämpfe im Sudan

Khartum/Kairo - Der UNO-Sonderbeauftragte Volker Perthes sieht trotz der erneut gebrochenen Waffenruhe Hoffnungsschimmer für ein Ende der Kämpfe im Sudan. Die beiden rivalisierenden Militärgruppen seien inzwischen offener für Verhandlungen, sagte der Gesandte der Vereinten Nationen am Samstag der Nachrichtenagentur Reuters. Zudem hätten die sudanesische Armee und die paramilitärische RSF-Miliz akzeptiert, dass die vor zwei Wochen ausgebrochene Kämpfe nicht fortgesetzt werden könnten.

Gute Imagewerte für Doskozil im SPÖ-Dreikampf

Wien - In der aktuellen Auseinandersetzung um den SPÖ-Vorsitz scheint der burgenländische Herausforderer Hans Peter Doskozil gute Karten zu besitzen, was die Imagewerte betrifft. Laut aktuellem APA/ATV-"Österreich-Trend" von Meinungsforscher Peter Hajek liegt er in drei der vier wichtigsten Ausprägungen (Vertrauen, Verstehen, Zukunft, Durchsetzungskraft) gegenüber den inner- und außerparteilichen Mitbewerbern klar vorne.

Charity "Austria for Life" auf Zeitreise in Schönbrunn

Wien - Bereits zum zweiten Mal ist die von Gery Keszler organisierte Charity-Show "Austria for Life" über die Bühne gegangen. Der Erlös des Events am Samstagabend vor dem Schloss Schönbrunn durch Kartenverkauf und zusätzlichen Spenden kommt der Initiative "Österreich hilft Österreich" zugute. Mit dem Geld werden vor allem benachteiligte Familien, Kinder und Jugendliche unterstützt.

Zweijähriger stürzte in OÖ aus Fenster elf Meter ab

Eferding - In Eferding ist am Samstag gegen 16.00 Uhr ein zweijähriger Bub aus dem Fenster einer Wohnung rund elf Meter tief auf eine Grünfläche abgestürzt. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde das Kind mit dem Rettungshubschraubers in die Kinderklinik nach Linz gebracht. Wie ein Sprecher der Polizei zur APA sagte, dürfte nach einer ersten Einschätzung des Notarztes keine Lebensgefahr bestehen - auch weil der Boden durch die vielen Regengüsse der vergangenen Tage aufgeweicht war.

Großbritannien fliegt fast 1.900 Menschen aus dem Sudan aus

London - Großbritannien hat seit Dienstag fast 1.900 Menschen vor den Kämpfen im Sudan in Sicherheit gebracht. Insgesamt hätten 1.888 Menschen das Land an Bord von 21 Maschinen der Royal Air Force über die Luftwaffenbasis Wadi Saeedna nördlich der Hauptstadt Khartum verlassen können, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Die Evakuierung wurde durch die am Dienstag in Kraft getretene Feuerpause ermöglicht, die allerdings immer wieder gebrochen wurde.

