Gute Imagewerte für Doskozil im SPÖ-Dreikampf

Wien - In der aktuellen Auseinandersetzung um den SPÖ-Vorsitz scheint der burgenländische Herausforderer Hans Peter Doskozil gute Karten zu besitzen, was die Imagewerte betrifft. Laut aktuellem APA/ATV-"Österreich-Trend" von Meinungsforscher Peter Hajek liegt er in drei der vier wichtigsten Ausprägungen (Vertrauen, Verstehen, Zukunft, Durchsetzungskraft) gegenüber den inner- aber auch außerparteilichen Mitbewerbern klar vorne.

Zwei Tote in russischer Grenzregion nahe Ukraine

Brjansk - In der westrussischen Grenzregion Brjansk sind nach offiziellen Angaben zwei Menschen durch Beschuss aus der Ukraine getötet worden. Das schrieb der Gouverneur der Region Brjansk, Alexander Bogomas, in der Nacht auf Sonntag in seinem Telegram-Kanal. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj machte unterdessen Samstag Abend in seiner täglichen Videoansprache neben Russlands Führung auch russische Soldaten für Kriegsverbrechen in seinem Land verantwortlich.

Arbeitszeit-Verkürzung würde Arbeit massiv verteuern

Wien - Während viele Firmen über einen Mangel an Arbeitskräften klagen, fordern ÖGB und Arbeiterkammer eine gesetzliche Arbeitszeitverkürzung - bei vollem Lohnausgleich. Wirtschaftskammer, Wirtschaftsbund und Industriellenvereinigung lehnen das als unfinanzierbar ab. Die industrienahe Agenda Austria rechnet vor, dass bei einer Verkürzung der Arbeitszeit auf 32 Wochenstunden die personenbezogenen Produktionskosten in nur drei Jahren um die Hälfte steigen würden.

Wahl in Paraguay - Dominante Colorado-Partei bangt um Macht

Asuncion/Taipeh/Peking - In Paraguay sind am Sonntag knapp fünf Millionen Wahlberechtigte dazu aufgerufen, einen Präsidenten und ein neues Parlament zu wählen. Die seit 75 Jahren mit einer fünfjährigen Unterbrechung regierende konservative Colorado-Partei muss nach Umfragen um den Verlust der Macht bangen. Sie schickt den Wirtschaftswissenschafter Santiago Pe�a (44) ins Rennen. Oppositionskandidat ist Efra�n Alegre (60). Der Präsidenten ist in dem südamerikanischen Land auch Regierungschef.

Gegend rund um Vulkan in Kolumbien wird evakuiert

Bogota - Wegen eines drohenden Ausbruchs des Vulkans Nevado del Ruiz in Kolumbien sollen die Bewohner mehrerer umliegender Städte ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Katastrophenschutzbehörde des südamerikanischen Landes kündigte am Samstag an, alle Orte im Umkreis von 15 Kilometern um den Hauptkrater des Vulkans zu evakuieren.

Zwei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug nahe Udine

Udine - Ein Pilot der italienischen Luftwaffe ist ab Samstagabend mit einem Kleinflugzeug nahe Udine abgestürzt. Der 34-jährige Alessio Ghersi - Mitglied der Kunstflugstaffel der italienischen Luftwaffe "Frecce Tricolori" - und ein Angehöriger, der mit ihm im Flugzeug saß, kamen ums Leben, wie italienische Medien berichteten. Die Maschine des Typs Pioneer 300 stürzte kurz nach dem Start von einem Flugplatz in Campoformido ab.

Biden verteidigt bei Mediengala Freiheit der Presse

Washington - US-Präsident Joe Biden hat sich beim Galadinner des Washingtoner Pressekorps vehement für die Pressefreiheit ausgesprochen. Eine freie Presse sei der Stützpfeiler einer freien Gesellschaft, nicht deren Feind, sagte Biden am Samstagabend mit Blick auf seinen Amtsvorgänger Donald Trump, der Journalisten wiederholt als "Feinde des Volkes" bezeichnet hatte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red