SPÖ-Chefin Rendi-Wagner wirft Kern Charakterlosigkeit vor

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die derzeit um den Parteivorsitz kämpft, findet keine freundlichen Worte über ihren einstigen Förderer Christian Kern. Der frühere SPÖ-Chef und Kanzler unterstützt ihren Widersacher Hans Peter Doskozil. In der "Presse am Sonntag" nach der Entfremdung von Kern gefragt, antwortet Rendi-Wagner: Dazu habe sie "eine abgeschlossene Meinung", nämlich "dass Charakterstärke und Standfestigkeit nicht zu seinen herausragendsten Eigenschaften zählen".

Papst beendet Ungarn-Besuch mit Freiluftmesse

Budapest - Am dritten und letzten Tag der Ungarn-Reise von Papst Franziskus haben am Sonntag zehntausende Menschen an einem Freiluftgottesdienst im Zentrum von Budapest teilgenommen. Gegen 09.00 Uhr kam der Pontifex in seinem Papamobil auf den Kossuth Lajos Platz nahe des Parlaments gefahren, wo er offiziellen Angaben zufolge von rund 80.000 Menschen empfangen wurde.

18-Jähriger bei Autounfall in Salzburg getötet

Tamsweg - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Tamsweg (Lungau) ist ein am Sonntag ein 18-jähriger Autoinsasse ums Leben gekommen. Der 17-jähriger Lenker war nach einem Lokalbesuch gegen 4.30 Uhr mit seinem Pkw in einer Kurve von der Straße abgekommen und frontal gegen die dortige Friedhofsmauer gekracht. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Mitfahrer auf der Rückbank mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Trotz rascher Reanimation verstarb er kurz darauf im Spital.

EU-weite Lösung bei Engpässen von Kinderarzneimitteln

Wien - Nach dem offenen Brief der Kinder- und Jugendärzte aus mehreren europäischen Ländern, darunter auch Österreich, an die Gesundheitsminister ihrer Länder wegen der Knappheit bei Kinderarzneimitteln, hat nun das österreichische Gesundheitsministerium reagiert. "Der aktuelle Medikamentenmangel, der zahlreiche europäische Länder betrifft, ist nur auf EU-Ebene nachhaltig lösbar", so das Ressort am Sonntag und verwies auf die geplante Aktualisierung der EU-Arzneimittelgesetzgebung.

Zwei Tote in russischer Grenzregion nahe Ukraine

Brjansk - In der westrussischen Grenzregion Brjansk sind nach offiziellen Angaben zwei Menschen durch Beschuss aus der Ukraine getötet worden. Das schrieb der Gouverneur der Region Brjansk, Alexander Bogomas, in der Nacht auf Sonntag in seinem Telegram-Kanal. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj machte unterdessen Samstag Abend in seiner täglichen Videoansprache neben Russlands Führung auch russische Soldaten für Kriegsverbrechen in seinem Land verantwortlich.

Arbeitszeit-Verkürzung würde Arbeit massiv verteuern

Wien - Während viele Firmen über einen Mangel an Arbeitskräften klagen, fordern ÖGB und Arbeiterkammer eine gesetzliche Arbeitszeitverkürzung - bei vollem Lohnausgleich. Wirtschaftskammer, Wirtschaftsbund und Industriellenvereinigung lehnen das als unfinanzierbar ab. Die industrienahe Agenda Austria rechnet vor, dass bei einer Verkürzung der Arbeitszeit auf 32 Wochenstunden die personenbezogenen Produktionskosten in nur drei Jahren um die Hälfte steigen würden.

Überschalltraining der Eurofighter-Piloten ab Dienstag

Wien - Das österreichische Bundesheer wird ab kommendem Dienstag zehn Tage lang mit den Eurofightern Abfangmanöver im Überschallbereich trainieren. Es wird daher mehrmals ein Überschallknall zu hören sein, kündigte das Verteidigungsministerium am Sonntag an. Das Training läuft bis zum 12. Mai. Pro Tag sind von 8.00 bis 16.00 Uhr jeweils zwei Überschallflüge geplant.

Wahl in Paraguay - Dominante Colorado-Partei bangt um Macht

Asuncion/Taipeh/Peking - In Paraguay sind am Sonntag knapp fünf Millionen Wahlberechtigte dazu aufgerufen, einen Präsidenten und ein neues Parlament zu wählen. Die seit 75 Jahren mit einer fünfjährigen Unterbrechung regierende konservative Colorado-Partei muss nach Umfragen um den Verlust der Macht bangen. Sie schickt den Wirtschaftswissenschafter Santiago Pe�a (44) ins Rennen. Oppositionskandidat ist Efra�n Alegre (60). Der Präsidenten ist in dem südamerikanischen Land auch Regierungschef.

