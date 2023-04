SPÖ-Chefin Rendi-Wagner wirft Kern Charakterlosigkeit vor

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die derzeit um den Parteivorsitz kämpft, findet keine freundlichen Worte über ihren einstigen Förderer Christian Kern. Der frühere SPÖ-Chef und Kanzler unterstützt ihren Widersacher Hans Peter Doskozil. In der "Presse am Sonntag" nach der Entfremdung von Kern gefragt, antwortet Rendi-Wagner: Dazu habe sie "eine abgeschlossene Meinung", nämlich "dass Charakterstärke und Standfestigkeit nicht zu seinen herausragendsten Eigenschaften zählen".

Weiter Suche nach Verdächtigen nach Todesschüssen in Texas

Houston (Texas) - Die US-Bundespolizei FBI sucht nach einem Mann, der in einer texanischen Kleinstadt fünf Nachbarn erschossen haben soll. Das FBI halte den Verdächtigen für "bewaffnet und gefährlich", sagte Agent James Smith dem US-Sender CNN am Samstag (Ortszeit). Nach Einschätzung des Sheriffs des San Jacinto County, Greg Capers, könne der 38-Jährige nunmehr "überall" sein, vermutlich aber nicht mehr in der Nähe des Tatorts.

Risse in Straße und Gebäude nach Hangrutsch in Vorarlberg

Bregenz/Hörbranz - Nach dem Hangrutsch in Hörbranz (Bez. Bregenz) vom Freitag sind an einem Gebäude und in einer Straße Risse entstanden. Große Veränderungen an der Rutschung habe es bis Sonntagmittag keine mehr gegeben, so der Hörbranzer Bürgermeister Andreas Kresser, man sehe aber, wie der Hang arbeite. Auch in der Wiese unterhalb seien Risse entstanden. Am Sonntag war das Landesvermessungsamt vor Ort und setzte Messpunkte, aufgrund derer dann später Schutzmaßnahmen gesetzt werden können.

Papst in Ungarn: "Bitte: Öffnen wir die Türen"

Budapest - Papst Franziskus hat bei einer Heiligen Messe in Ungarns Hauptstadt Budapest die Gläubigen zur Offenheit aufgefordert. Es sei traurig und tue weh, "verschlossene Türen gegenüber Menschen zu sehen", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche Sonntag früh während des Gottesdiensts auf dem Kossuth-Platz. Er kritisierte vor allem die "verschlossenen Türen gegenüber Fremden, den Anderen, den Migranten, den Armen". "Bitte: Öffnen wir die Türen", sagte er vor rund 50.000 Besuchern.

Bereits vor Ende der Waffenruhe heftige Kämpfe in Khartum

Khartum - Bereits vor Auslaufen einer eigentlich vereinbarten Waffenruhe im Sudan ist in der Hauptstadt Khartum am Sonntag erneut heftig gekämpft worden. Heftige Gefechte gebe es vor allem in der Nähe des Armee-Hauptquartiers, berichteten Augenzeugen. Zudem seien nördliche Vororte aus der Luft angegriffen worden. Eigentlich galt am Sonntag noch bis Mitternacht ein Waffenstillstand, gegen diesen war in den vergangenen Tagen aber immer wieder verstoßen worden.

Zwei Tote in russischer Grenzregion nahe Ukraine

Brjansk - In der westrussischen Grenzregion Brjansk sind nach offiziellen Angaben zwei Menschen durch Beschuss aus der Ukraine getötet worden. Das schrieb der Gouverneur der Region Brjansk, Alexander Bogomas, in der Nacht auf Sonntag in seinem Telegram-Kanal. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj machte unterdessen Samstag Abend in seiner täglichen Videoansprache neben Russlands Führung auch russische Soldaten für Kriegsverbrechen in seinem Land verantwortlich.

Millionenbeute bei Überfall auf Pariser Luxus-Juwelier

Paris - Bei einem Überfall auf einen Luxus-Juwelier in Paris haben noch unbekannte Täter eine Millionenbeute gemacht. Die drei Männer seien am Samstag mit Motorrädern vor dem Juwelier am Place Vend�me vorgefahren, berichtete die Zeitung "Le Parisien". Während einer der Täter Wache schob, seien die beiden anderen in das Geschäft gegangen, setzen den Wachmann außer Gefecht und rafften so viele Schmuckstücke wie möglich zusammen. Anschließend flüchteten sie auf den Motorrädern.

Überschalltraining der Eurofighter-Piloten ab Dienstag

Wien - Das österreichische Bundesheer wird ab kommendem Dienstag zehn Tage lang mit den Eurofightern Abfangmanöver im Überschallbereich trainieren. Es wird daher mehrmals ein Überschallknall zu hören sein, kündigte das Verteidigungsministerium am Sonntag an. Das Training läuft bis zum 12. Mai. Pro Tag sind von 8.00 bis 16.00 Uhr jeweils zwei Überschallflüge geplant.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red