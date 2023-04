Waffenruhe im Sudan laut RSF-Miliz für drei Tage verlängert

Khartum - Die Waffenruhe im Sudan wird nach Angaben der paramilitärischen RSF-Miliz erneut um 72 Stunden verlängert. Sie gelte mit Ablauf der bisherigen Waffenruhe ab Mitternacht für weitere drei Tage, teilte ein Sprecher der RSF-Miliz am Sonntag mit. Ziel sei es, humanitäre Korridore offenzuhalten, damit die Menschen sich mit dem Nötigsten versorgen könnten und in sichere Gebiete gelangen könnten. Die Entscheidung sei eine Reaktion auf internationale und regionale Forderungen.

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner wirft Kern Charakterlosigkeit vor

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die derzeit um den Parteivorsitz kämpft, findet keine freundlichen Worte über ihren einstigen Förderer Christian Kern. Der frühere SPÖ-Chef und Kanzler unterstützt ihren Widersacher Hans Peter Doskozil. In der "Presse am Sonntag" nach der Entfremdung von Kern gefragt, antwortet Rendi-Wagner: Dazu habe sie "eine abgeschlossene Meinung", nämlich "dass Charakterstärke und Standfestigkeit nicht zu seinen herausragendsten Eigenschaften zählen".

Weiter Suche nach Verdächtigen nach Todesschüssen in Texas

Houston (Texas) - Die US-Bundespolizei FBI sucht nach einem Mann, der in einer texanischen Kleinstadt fünf Nachbarn erschossen haben soll. Das FBI halte den Verdächtigen für "bewaffnet und gefährlich", sagte Agent James Smith dem US-Sender CNN am Samstag (Ortszeit). Nach Einschätzung des Sheriffs des San Jacinto County, Greg Capers, könne der 38-Jährige nunmehr "überall" sein, vermutlich aber nicht mehr in der Nähe des Tatorts.

Kiew: Drohnenangriff auf Krim bereitet Gegenoffensive vor

Brjansk - Der Drohnenangriff auf die von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim am Samstag hat nach Darstellung des ukrainischen Militärs der Vorbereitung auf die geplante Gegenoffensive gedient. "Die Unterwanderung der feindlichen Logistik ist eines der Vorbereitungselemente für die mächtigen Aktivhandlungen unserer Verteidigungskräfte, über die wir schon seit langem sprechen", hieß es seitens des Südkommandos der ukrainischen Armee am Sonntag.

Papst in Ungarn: "Bitte: Öffnen wir die Türen"

Budapest - Papst Franziskus hat bei einer Heiligen Messe in Ungarns Hauptstadt Budapest die Gläubigen zur Offenheit aufgefordert. Es sei traurig und tue weh, "verschlossene Türen gegenüber Menschen zu sehen", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche Sonntag früh während des Gottesdiensts auf dem Kossuth-Platz. Er kritisierte vor allem die "verschlossenen Türen gegenüber Fremden, den Anderen, den Migranten, den Armen". "Bitte: Öffnen wir die Türen", sagte er vor rund 50.000 Besuchern.

Kind nach Fenstersturz in OÖ in stabilem Zustand

Eferding - Der Gesundheitszustand jenes zweijährigen Buben, der am Samstagnachmittag in Eferding elf Meter tief aus einem Fenster einer Wohnung abgestürzt ist, ist laut Angaben der Polizei stabil. Das Kleinkind hat sich bei dem Unfall jedoch schwere Verletzungen zugezogen. Die Kinderklinik in Linz, in die der Bub nach dem Unfall mit dem Rettungshubschrauber geflogen wurde, verwies am Sonntag auf den Wunsch der Eltern, keine weiteren Informationen preiszugeben.

Wahl in Paraguay - Dominante Colorado-Partei bangt um Macht

Asuncion - In Paraguay sind am Sonntag knapp fünf Millionen Wahlberechtigte dazu aufgerufen, einen Präsidenten und ein neues Parlament zu wählen. Die seit 75 Jahren mit einer fünfjährigen Unterbrechung regierende konservative Colorado-Partei muss um den Verlust der Macht bangen. Umfragen zufolge liegen der frühere Finanzminister Santiago Pe�a von der Colorado-Partei und der langjährige Abgeordnete Efra�n Alegre von der Radikal-Liberalen Partei etwa gleich auf.

