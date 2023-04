Feiern zum 1. Mai auch im Zeichen der SPÖ-Vorsitzdebatte

Wien - Die Feiern zum Tag der Arbeit stehen am heutigen 1. Mai auch im Zeichen des Ringens um den Parteivorsitz in der SPÖ. Der Maiaufmarsch in Wien mit Parteichefin Pamela Rendi-Wagner steht unter dem Motto "Stark. Stärker. Zusammen". Es gelte, Geschlossenheit für eine geeinte Sozialdemokratie zu zeigen, hieß es im Vorfeld. Die Herausforderer der Bundesparteivorsitzenden nehmen in ihren Bundesländern ebenfalls an Kundgebungen teil.

Waffenruhe im Sudan wird für drei Tage verlängert

Khartum - Die Waffenruhe im Sudan wird nach Angaben der Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz bis einschließlich Mittwoch verlängert. Sie gelte mit Ablauf der bisherigen Vereinbarung in der Nacht auf Montag für weitere drei Tage, teilte ein Sprecher der RSF-Miliz am Sonntag mit. Die Armee bestätigte die Einigung mit der RSF-Miliz über die Verlängerung der Feuerpause um 72 Stunden.

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner wirft Kern Charakterlosigkeit vor

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die derzeit um den Parteivorsitz kämpft, findet keine freundlichen Worte über ihren einstigen Förderer Christian Kern. Der frühere SPÖ-Chef und Kanzler unterstützt ihren Widersacher Hans Peter Doskozil. In der "Presse am Sonntag" nach der Entfremdung von Kern gefragt, antwortet Rendi-Wagner: Dazu habe sie "eine abgeschlossene Meinung", nämlich "dass Charakterstärke und Standfestigkeit nicht zu seinen herausragendsten Eigenschaften zählen".

Große Proteste zur Pensionsreform in Frankreich geplant

Paris - In Frankreich haben die Gewerkschaften zum 1. Mai zu erneuten Protesten gegen die inzwischen beschlossene Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron aufgerufen. Die Behörden erwarteten bei landesweit über 300 Kundgebungen am Montag insgesamt rund 500.000 bis 650.000 Teilnehmer. Macrons Mitte-Regierung würde die Pensionsreform am liebsten abgehakt wissen, die Gewerkschaften und Teile der Opposition protestieren aber weiter, um deren Umsetzung ab 1. September zu verhindern.

Maskenpflicht bei Arzt und Spital endet

Wien - Am Montag, dem 1. Mai, endet ein Teil der noch bestehenden Corona-Regeln. Damit ist die bis zuletzt geltende Maskenpflicht auch in vulnerablen Bereichen wie Spitälern, Alten- und Pflegeheimen und in Arztpraxen Geschichte. Auch die sogenannte Risikogruppenfreistellung läuft aus. Ende Juni gehört dann auch die Meldepflicht bei einer Covid-Erkrankung der Vergangenheit an.

Papst Franziskus arbeitet an Friedensmission für Ukraine

Budapest/Vatikanstadt - Der Vatikan ist nach Angaben von Papst Franziskus an einer Friedensmission zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine beteiligt. "Ich bin bereit, alles zu tun, was getan werden muss", sagt Franziskus auf dem Rückflug von seinem Besuch in Ungarn. "Es läuft jetzt eine Mission, aber sie ist noch nicht öffentlich." Er werde zu gegebener Zeit darüber informieren.

Mindestens zehn Tote bei bewaffnetem Angriff in Ecuador

Quito - Bei einem bewaffneten Angriff in Ecuador sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Die Staatsanwaltschaft habe deswegen eine Voruntersuchung eingeleitet, teilte die Behörde am Sonntag mit. Demnach wurden bei dem Angriff auf eine Werkstatt in der Hafenstadt Guayaquil am Samstagabend (Ortszeit) zudem zwei Personen verletzt. Die Polizei vermutete, dass die Tat im Zusammenhang mit dem Drogenhandel stehe, wie die ecuadorianische Zeitung "El Universo" berichtete.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red