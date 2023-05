Feiern zum 1. Mai auch im Zeichen der SPÖ-Vorsitzdebatte

Wien - Die Feiern zum Tag der Arbeit stehen am heutigen 1. Mai auch im Zeichen des Ringens um den Parteivorsitz in der SPÖ. Der Maiaufmarsch in Wien mit Parteichefin Pamela Rendi-Wagner steht unter dem Motto "Stark. Stärker. Zusammen". Es gelte, Geschlossenheit für eine geeinte Sozialdemokratie zu zeigen, hieß es im Vorfeld. Die Herausforderer der Bundesparteivorsitzenden nehmen in ihren Bundesländern ebenfalls an Kundgebungen teil.

Sturm Graz ÖFB-Cupsieger - 2:0 im Finale gegen Rapid

Klagenfurt - Sturm Graz hat sich am Sonntag zum österreichischen Fußball-Cupsieger gekrönt. Die Steirer feierten vor 30.000 Zuschauern in Klagenfurt einen verdienten 2:0-Finalsieg über Rapid, beide Tore erzielte Manprit Sarkaria (66., 84.). Für Sturm ist es der insgesamt sechste Pokal-Triumph, der erste seit 2018. Rapid hingegen muss weiterhin auf den ersten Titel seit dem Gewinn der Meisterschaft 2008 warten. Der 14. und bisher letzte Cup-Sieg der Hütteldorfer liegt 28 Jahre zurück.

Waffenruhe im Sudan wird für drei Tage verlängert

Khartum - Die Waffenruhe im Sudan wird nach Angaben der Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz bis einschließlich Mittwoch verlängert. Sie gelte mit Ablauf der bisherigen Vereinbarung in der Nacht auf Montag für weitere drei Tage, teilte ein Sprecher der RSF-Miliz am Sonntag mit. Die Armee bestätigte die Einigung mit der RSF-Miliz über die Verlängerung der Feuerpause um 72 Stunden.

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner wirft Kern Charakterlosigkeit vor

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die derzeit um den Parteivorsitz kämpft, findet keine freundlichen Worte über ihren einstigen Förderer Christian Kern. Der frühere SPÖ-Chef und Kanzler unterstützt ihren Widersacher Hans Peter Doskozil. In der "Presse am Sonntag" nach der Entfremdung von Kern gefragt, antwortet Rendi-Wagner: Dazu habe sie "eine abgeschlossene Meinung", nämlich "dass Charakterstärke und Standfestigkeit nicht zu seinen herausragendsten Eigenschaften zählen".

Maskenpflicht bei Arzt und Spital endet

Wien - Am Montag, dem 1. Mai, endet ein Teil der noch bestehenden Corona-Regeln. Damit ist die bis zuletzt geltende Maskenpflicht auch in vulnerablen Bereichen wie Spitälern, Alten- und Pflegeheimen und in Arztpraxen Geschichte. Auch die sogenannte Risikogruppenfreistellung läuft aus. Ende Juni gehört dann auch die Meldepflicht bei einer Covid-Erkrankung der Vergangenheit an.

Luftalarm in der gesamten Ukraine - Raketenwarnung für Kiew

Kiew (Kyjiw) - In der gesamten Ukraine ist nach Angaben der Rettungsdienste Luftalarm ausgelöst. In der Region Kiew droht offiziellen Angaben zufolge ein Raketenangriff. "Drohender Raketenangriff!", schreibt die Kiewer Regionalverwaltung auf dem Nachrichtendienst Telegram. "Bleiben Sie in den Schutzräumen." Stabschef Andrij Yermak warnt davor, die ukrainische Luftabwehr nicht zu kompromittieren. "Achten Sie auf Ihre Sicherheit, machen Sie die Arbeit der Luftabwehr nicht publik."

Kandidat der Regierungspartei gewinnt Wahl in Paraguay

Asuncion - Die Paraguayer haben einen neuen Präsidenten gewählt. Der Kandidat der regierenden konservative Colorado-Partei, Santiago Pe�a, lag nach der vorläufigen amtlichen Auszählung von über 96 Prozent der Stimmen mit 42,8 Prozent deutlich vor seinem Mitte-Links-Rivalen Efra�n Alegre mit 27,5. "Ich danke Ihnen für diesen Sieg in Paraguay", sagte der 44-jährige Wirtschaftswissenschaftler Pe�a. Der amtierende Präsident Mario Abdo Ben�tez gratulierte.

Türkischer Geheimdienst tötete IS-Anführer in Syrien

Istanbul - Der Anführer der Extremistengruppe Islamischer Staat (IS), Abu al-Husayn al-Husayni al-Qurashi, ist nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getötet worden. Der türkische Geheimdienst sei ihm seit Langem auf der Spur gewesen und habe ihn am Samstag in Syrien getötet, sagte Erdogan am Sonntag dem Sender TRT Turk. Die staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu schrieb von "Neutralisierung".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red