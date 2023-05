Die Maikundgebung der SPÖ in Wien hat begonnen

Wien - In Wien ist der Maiaufmarsch der SPÖ seit den frühen Morgenstunden in vollem Gange. Die Abordnungen aus den Bezirken ziehen im Sternmarsch zum Rathausplatz. Dort wird gegen 10.30 Uhr die Abschlusskundgebung mit Bundesparteiobfrau Pamela Rendi-Wagner stattfinden. Die Feiern stehen heuer im Zeichen des Ringens um den Parteivorsitz in der SPÖ, derzeit läuft darüber eine Mitgliederbefragung.

Kämpfe trotz verlängerter Feuerpause im Sudan

Khartum - Auch nach der Verlängerung der Feuerpause flauen die Gefechte im Sudan nicht ab. Montag früh waren in Khartum Kämpfe zu hören. Armee und paramilitärische RSF-Miliz beschuldigten sich erneut gegenseitig, die Vereinbarungen gebrochen zu haben. Eine friedliche Lösung des Konflikts schien in weiter Ferne. Das UNO-Welternährungsprogramm (WFP) kündigte unterdessen an, seine Nothilfeprogramme im Sudan wieder aufzunehmen.

Maskenpflicht bei Arzt und Spital endet

Wien - Am Montag, dem 1. Mai, endet ein Teil der noch bestehenden Corona-Regeln. Damit ist die bis zuletzt geltende Maskenpflicht auch in vulnerablen Bereichen wie Spitälern, Alten- und Pflegeheimen und in Arztpraxen Geschichte. Auch die sogenannte Risikogruppenfreistellung läuft aus. Ende Juni gehört dann auch die Meldepflicht bei einer Covid-Erkrankung der Vergangenheit an.

Große Proteste zur Pensionsreform in Frankreich geplant

Paris - In Frankreich haben die Gewerkschaften zum 1. Mai zu erneuten Protesten gegen die inzwischen beschlossene Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron aufgerufen. Die Behörden erwarteten bei landesweit über 300 Kundgebungen am Montag insgesamt rund 500.000 bis 650.000 Teilnehmer. Macrons Mitte-Regierung würde die Pensionsreform am liebsten abgehakt wissen, die Gewerkschaften und Teile der Opposition protestieren aber weiter, um deren Umsetzung ab 1. September zu verhindern.

Luftalarm in der gesamten Ukraine

Kiew (Kyjiw) - In der gesamten Ukraine ist nach Angaben der Rettungsdienste Luftalarm ausgelöst worden. Die Luftabwehr schoss nach Angaben des ukrainischen Militärs in der Nacht auf Montag 15 von 18 von russischen Flugzeugen aus gestarteten Raketen ab. Die Kiewer Stadtverwaltung teilte mit, alle auf die Hauptstadt zielenden Raketen seien abgefangen worden.

Kandidat der Regierungspartei gewinnt Wahl in Paraguay

Asuncion - Die Paraguayer haben einen neuen Präsidenten gewählt. Der Kandidat der regierenden konservative Colorado-Partei, Santiago Pe�a, lag nach der vorläufigen amtlichen Auszählung von über 96 Prozent der Stimmen mit 42,8 Prozent deutlich vor seinem Mitte-Links-Rivalen Efra�n Alegre mit 27,5. "Ich danke Ihnen für diesen Sieg in Paraguay", sagte der 44-jährige Wirtschaftswissenschaftler Pe�a. Der amtierende Präsident Mario Abdo Ben�tez gratulierte.

Türkischer Geheimdienst tötete IS-Anführer in Syrien

Istanbul - Der Anführer der Extremistengruppe Islamischer Staat (IS), Abu al-Husayn al-Husayni al-Qurashi, ist nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getötet worden. Der türkische Geheimdienst sei ihm seit Langem auf der Spur gewesen und habe ihn am Samstag in Syrien getötet, sagte Erdogan am Sonntag dem Sender TRT Turk. Die staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu schrieb von "Neutralisierung".

Oö. FPÖ-Chef Haimbuchner für Pushbacks von Flüchtlingen

Wien/Linz - Oberösterreichs FPÖ-Chef und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner spricht sich für Zurückweisungen von Flüchtlingen an der österreichischen Grenze aus. "Ich bin ein Anhänger von Pushbacks", sagte er im Interview mit der "Presse" online. "Litauen macht jetzt auch Pushbacks und den Kroaten müsste man eigentlich einen Orden dafür verleihen." Kroatien wird gewaltvolles, rechtswidriges Zurückdrängen von Flüchtlingen nach Bosnien-Herzegowina vorgeworfen.

