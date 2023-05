Rendi-Wagner mahnt am 1. Mai zu interner Geschlossenheit

Wien - Die Bundesparteivorsitzende der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, hat am Montag beim Maiaufmarsch der SPÖ in Wien zu parteiinterner Geschlossenheit aufgerufen. Um stark zu sein, müsse man geeint sein, verwies sie auf die laufende Vorsitzdebatte. Allerdings sei hier ein Ende absehbar, betonte sie in ihrer Rede vor dem Wiener Rathaus. "Die Zeit der internen Selbstbeschäftigung wird bald vorüber sein." Danach könne man sich wieder den politischen Mitbewerbern entgegenstellen.

Nach Erdrutsch in Vorarlberg ist Hang in "Kriechbewegung"

Bregenz - Der am Freitagabend ins Rutschen geratene Hang in Hörbranz (Bez. Bregenz) ist weiter in Bewegung. Das sagte am Montag Bürgermeister Andreas Kresser auf APA-Anfrage nach einer Lagebesprechung am Vormittag. An jenem Haus am Fuße des Hanges, an dem sich durch den Erdrutsch Risse gebildet hatten, seien weitere Risse entstanden, sagte Kresser. Das Gebäude sei aber nach wie vor bewohnbar, so das Gemeindeoberhaupt. Aktuell könne man nur "zuschauen und messen", sagte Kresser.

Luftalarm in der gesamten Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei erneuten russischen Angriffen in der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben in der Region Cherson ein Mensch getötet und drei weitere verletzt worden. Bei Raketenangriffen auf das Gebiet Dnipropetrowsk wurden nach offiziellen Angaben 25 Menschen verletzt. "Darunter sind drei Kinder", schrieb der Militärgouverneur der Region, Serhij Lyssak, am Montag auf seinem Telegram-Kanal. In der Stadt Pawlowhrad sei nach einem Treffer ein Feuer in einem Industrieobjekt ausgebrochen.

Konservative gewinnen Wahl in Paraguay

Asuncion - In Paraguay bleiben die Konservativen an der Macht. Der Kandidat der Colorado-Partei, Santiago Pena, lag nach Auszählung fast aller Stimmen mit 42,7 Prozent deutlich vor seinem Mitte-Links-Rivalen Efrain Alegre. "Nach Jahren der wirtschaftlichen Stagnation und des Haushaltsdefizits haben wir viel zu tun. Die Aufgabe, die uns erwartet, ist nicht die einer einzelnen Person oder einer Partei", sagte der 44 Jahre alte Wirtschaftswissenschafter nach seiner Wahl zum Präsidenten.

Kämpfe trotz verlängerter Feuerpause im Sudan

Khartum - Auch nach der Verlängerung der Feuerpause flauen die Gefechte im Sudan nicht ab. Montag früh waren in Khartum Kämpfe zu hören. Armee und paramilitärische RSF-Miliz beschuldigten sich erneut gegenseitig, die Vereinbarungen gebrochen zu haben. Eine friedliche Lösung des Konflikts schien in weiter Ferne. Das UNO-Welternährungsprogramm (WFP) kündigte unterdessen an, seine Nothilfeprogramme im Sudan wieder aufzunehmen.

Hungriger Dreijähriger will allein zu Fast-Food-Restaurant

Wien - Ein hungriger Dreijähriger hat sich Sonntagabend alleine auf dem Weg zu einem Wiener Fast-Food-Restaurant aufgemacht. Der Bub nutzte einen unbeobachteten Moment, um sich von einem Spielplatz in Meidling davonzustehlen. Dabei dürfte er sich aber in die U6-Station Am Schöpfwerk verirrt haben und stieg in einen Zug Richtung Floridsdorf. Eine fieberhafte Suche der Mutter war die Folge, berichtete die Polizei am Sonntag.

Tornado zog durch Ortschaft im Bezirk Horn

Weitersfeld - In Oberfladnitz, einer Katastralgemeinde von Weitersfeld im Bezirk Horn, ist am Samstagnachmittag ein Tornado durch den Ort gezogen. Medienberichten zufolge wurden mehrere Dächer abgedeckt. Es sei erheblicher Sachschaden entstanden. Das Naturereignis blieb auf die etwa 70 Einwohner zählende Ortschaft beschränkt. "Ein gewaltiger Windstoß" habe sich erhoben, schrieben die "Niederösterreichischen Nachrichten" ("NÖN") online.

red