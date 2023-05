Rendi-Wagner mahnt am 1. Mai zu interner Geschlossenheit

Wien - Die Bundesparteivorsitzende der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, hat am Montag beim Maiaufmarsch der SPÖ in Wien zu parteiinterner Geschlossenheit aufgerufen. Um stark zu sein, müsse man geeint sein, verwies sie auf die laufende Vorsitzdebatte. Allerdings sei hier ein Ende absehbar, betonte sie in ihrer Rede vor dem Wiener Rathaus. "Die Zeit der internen Selbstbeschäftigung wird bald vorüber sein." Danach könne man sich wieder den politischen Mitbewerbern entgegenstellen.

Zehntausende protestieren in Frankreich gegen Pensionsreform

Paris - In Frankreich haben Zehntausende Menschen die Kundgebungen zum 1. Mai für erneute Proteste gegen die Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron genutzt. In zahlreichen Großstädten und auch kleineren Städten der Provinz setzten sich am Montagvormittag Demonstrationszüge in Bewegung. Die Gewerkschaften hatten zu mehr als 300 Kundgebungen aufgerufen. Landesweit erwarteten die Behörden rund 500.000 bis 650.000 Teilnehmer. Allein in Paris wurde mit bis zu 100.000 gerechnet.

Kämpfe trotz verlängerter Feuerpause im Sudan

Khartum - Auch nach der Verlängerung der Feuerpause flauen die Gefechte im Sudan nicht ab. Montag früh waren in Khartum Kämpfe zu hören. Armee und paramilitärische RSF-Miliz beschuldigten sich erneut gegenseitig, die Vereinbarungen gebrochen zu haben. Eine friedliche Lösung des Konflikts schien in weiter Ferne. Das UNO-Welternährungsprogramm (WFP) kündigte unterdessen an, seine Nothilfeprogramme im Sudan wieder aufzunehmen.

Konservative gewinnen Wahl in Paraguay

Asuncion - In Paraguay bleiben die Konservativen an der Macht. Der Kandidat der Colorado-Partei, Santiago Pena, lag nach Auszählung fast aller Stimmen mit 42,7 Prozent deutlich vor seinem Mitte-Links-Rivalen Efrain Alegre. "Nach Jahren der wirtschaftlichen Stagnation und des Haushaltsdefizits haben wir viel zu tun. Die Aufgabe, die uns erwartet, ist nicht die einer einzelnen Person oder einer Partei", sagte der 44 Jahre alte Wirtschaftswissenschafter nach seiner Wahl zum Präsidenten.

Nach Erdrutsch in Vorarlberg ist Hang in "Kriechbewegung"

Bregenz - Der am Freitagabend ins Rutschen geratene Hang in Hörbranz (Bez. Bregenz) ist weiter in Bewegung. Das sagte am Montag Bürgermeister Andreas Kresser auf APA-Anfrage nach einer Lagebesprechung am Vormittag. An jenem Haus am Fuße des Hanges, an dem sich durch den Erdrutsch Risse gebildet hatten, seien weitere Risse entstanden, sagte Kresser. Das Gebäude sei aber nach wie vor bewohnbar, so das Gemeindeoberhaupt. Aktuell könne man nur "zuschauen und messen", sagte Kresser.

Suche nach Schützen von Texas ausgeweitet

Houston (Texas) - Die Großfahndung nach dem Todesschützen von Texas geht weiter. Mehr als 250 Polizistinnen und Polizisten suchen weiter nach einem Verdächtigen, der in einer Kleinstadt fünf Nachbarn erschossen haben soll. Dies teilte das FBI am Sonntag (Ortszeit) auf Twitter mit. Unter den Opfern ist nach Angaben der Ermittler ein Kind. Für Hinweise, die zur Festnahme des Verdächtigen führen, sei inzwischen eine Belohnung von 80.000 Dollar (knapp 73.000 Euro) ausgesetzt worden, hieß es.

FPÖ-Chef Kickl stellt zum 1. Mai wieder Kanzleranspruch

Linz - FPÖ-Chef Herbert Kickl hat die traditionelle blaue Kundgebung am 1. Mai im Bierzelt auf dem Urfahranermarkt einmal mehr für den Kanzleranspruch genutzt: "2030 geht euch nichts mehr an, da gibt es einen anderen Bundeskanzler und der weiß, was er zu tun hat", richtete er der schwarz-grünen Bundesregierung aus. Keine der anderen Parteien und auch nicht der Bundespräsident werde die FPÖ stoppen können, so Kickl vor rund 5.000 Besuchern, die des öfteren "Herbert"-Chöre anstimmten.

