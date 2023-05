"Letzte Generation" will Frühverkehr in Wien blockieren

Wien - Die Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" wollen ab Dienstag bei der bereits dritten Aktionswelle den Frühverkehr in Wien an neuralgischen Punkten lahmlegen. Geplant sind tägliche Blockaden über zumindest drei Wochen hinweg. Die Gruppierung sprach von ihrer bisher größten Aktion.

Rendi-Wagner mahnt am 1. Mai zu interner Geschlossenheit

Wien - Die Bundesparteivorsitzende der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, hat am Montag beim Maiaufmarsch der SPÖ in Wien zu parteiinterner Geschlossenheit aufgerufen. Um stark zu sein, müsse man geeint sein, verwies sie auf die laufende Vorsitzdebatte. Allerdings sei hier ein Ende absehbar, betonte sie in ihrer Rede vor dem Wiener Rathaus. "Die Zeit der internen Selbstbeschäftigung wird bald vorüber sein." Danach könne man sich wieder den politischen Mitbewerbern entgegenstellen.

Salzburger ÖVP stellt Weichen für Koalitionsverhandlungen

Salzburg - In Salzburg wird am Dienstag eine Vorentscheidung über die Zusammensetzung der künftigen Landesregierung fallen. ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer will nach dem Parteipräsidium am Vormittag bekannt geben, mit wem er Koalitionsverhandlungen aufnehmen möchte. Sein Vorschlag einer als "Allianz für Salzburg" etikettierten Dreierkoalition aus ÖVP, FPÖ und SPÖ hatte in der Vorwoche keine Zustimmung gefunden: Das Präsidium der Salzburger SPÖ lehnte diese Variante ab.

Nehammer trifft in Rom Italiens Premierministerin Meloni

Rom/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Dienstag zu einem Arbeitsgespräch mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nach Rom. Schwerpunkt des bilateralen Austausches werden unter anderem die Themen Asyl und Migration sein, auch im Hinblick auf den Europäischen Rat im Juni, bei dem Migrationsfragen auf der Tagesordnung stehen.

Auftakt für heurige Zentralmatura

Wien - Mit den Klausuren in Latein und Griechisch beginnt am Dienstag die heurige Zentralmatura. Zum Auftakt der Reifeprüfungssaison stehen damit zwei kleinere Fächer auf dem Programm - in Latein maturieren rund 2.100 Schülerinnen und Schüler, in Griechisch gerade einmal 14. Für den Großteil der rund 42.000 Maturanten an AHS und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) geht es dann am Mittwoch mit den Klausuren in Mathematik los.

Gewaltsame Proteste gegen Pensionsreform in Frankreich

Paris - In Frankreich haben Hunderttausende Menschen am 1. Mai gegen die weiter umstrittene Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron demonstriert, wobei es vielfach zu gewaltsamen Ausschreitungen kam. In Paris und anderen Großstädten gab es Festnahmen und Verletzte, die Polizei setzte Tränengas ein. Demonstranten setzten Autos und Mülltonnen in Brand und warfen Scheiben von Banken und Geschäften ein.

53-Jähriger in Regionalzug krankenhausreif geprügelt

Bregenz - Ein stark betrunkener Mann im Alter von 18 Jahren hat Montagfrüh einen 53-jährigen Fahrgast eines Regionalzugs in Vorarlberg krankenhausreif geprügelt. Der 18-Jährige und sein 17-jähriger, ebenfalls alkoholisierter Begleiter randalierten zunächst in Götzis und am dortigen Bahnhof. Als der 53-Jährige, der auf dem Bahnsteig wartete, sie auf ihr Verhalten ansprach, bedrohten die Männer ihn mit Schlägen. Ihre Aggression entlud sich anschließend im Zug.

Prozess um Corona-Fälle in steirischem Pflegeheim startet

Leoben - Die vielen Corona-Fälle im Pflegeheim Tannenhof im obersteirischen St. Lorenzen im Mürztal haben nun ein Nachspiel im Landesgericht Leoben. Ab Dienstag, 2. Mai, müssen sich zwei Betreiber, der Heimleiter, die Pflegedienstleiterin und eine weitere Person aus dem Pflegedienst wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten verantworten. Vorerst wurden acht Verhandlungstage bis Ende Juni angesetzt.

