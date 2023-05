"Letzte Generation" will Frühverkehr in Wien blockieren

Wien - Die Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" wollen ab Dienstag bei der bereits dritten Aktionswelle den Frühverkehr in Wien an neuralgischen Punkten lahmlegen. Geplant sind tägliche Blockaden über zumindest drei Wochen hinweg. Die Gruppierung sprach von ihrer bisher größten Aktion.

Palästinischer Islamist nach Hungerstreik gestorben

Jerusalem - Ein prominentes Mitglied der Extremistengruppe Islamischer Jihad ist israelischen Angaben zufolge nach einem Hungerstreik im Gefängnis gestorben. Kurz darauf wurden drei Raketen aus dem Gaza-Streifen auf Israel abgefeuert. Damit droht eine Eskalation der Gewalt.

Tausende Drehbuchautoren in Hollywood streiken

Los Angeles - Tausende Drehbuchautoren für Serien und Filme in Hollywood legen ab Dienstag die Arbeit nieder. Das teilte die mächtige US-Autorengewerkschaft (WGA) am Montagabend (Ortszeit) in Los Angeles mit, nachdem Gespräche mit den Filmstudios und Streaming-Plattformen ohne Einigung endeten.

Österreicher laut Umfrage gegen NATO-Beitritt und für EU

Wien - Eine deutliche Mehrheit der Österreicher spricht sich laut einer aktuellen Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) für eine intensivere EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik aus, lehnt aber einen NATO-Beitritt ab. Wäre jetzt ein Referendum über einen NATO-Beitritt angesetzt, würden sich sechs von zehn Befragten dagegen aussprechen und zwei von zehn dafür. 68 Prozent sind dafür, dass Österreich EU-Mitglied bleibt.

Salzburger ÖVP stellt Weichen für Koalitionsverhandlungen

Salzburg - In Salzburg wird am Dienstag eine Vorentscheidung über die Zusammensetzung der künftigen Landesregierung fallen. ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer will nach dem Parteipräsidium am Vormittag bekannt geben, mit wem er Koalitionsverhandlungen aufnehmen möchte. Sein Vorschlag einer als "Allianz für Salzburg" etikettierten Dreierkoalition aus ÖVP, FPÖ und SPÖ hatte in der Vorwoche keine Zustimmung gefunden: Das Präsidium der Salzburger SPÖ lehnte diese Variante ab.

Nehammer trifft in Rom Italiens Premierministerin Meloni

Rom/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Dienstag zu einem Arbeitsgespräch mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nach Rom. Schwerpunkt des bilateralen Austausches werden unter anderem die Themen Asyl und Migration sein, auch im Hinblick auf den Europäischen Rat im Juni, bei dem Migrationsfragen auf der Tagesordnung stehen.

US-Finanzministerin warnt vor Zahlungsausfall am 1. Juni

Washington - Im Streit um die Schuldenobergrenze in den USA erhöht Finanzministerin Janet Yellen den Druck und warnt vor einem möglichen Zahlungsausfall der Regierung bereits am 1. Juni. Die Reserven könnten aber auch erst einige Wochen später aufgebraucht sein, das präzise Datum sei unmöglich vorauszuahnen, schrieb Yellen am Montag in einem Brief an den republikanischen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy. Die Schätzung basiere auf derzeit verfügbaren Daten.

