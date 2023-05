Im April erster Arbeitslosenanstieg seit zwei Jahren

Wien - Die Arbeitslosigkeit ist im April das erste Mal seit zwei Jahren gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer lag Ende April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,2 Prozent höher. 331.156 Personen waren arbeitslos gemeldet oder in Schulung, das sind um 3.848 mehr als vor einem Jahr. Der leichte Anstieg war von Experten erwartet worden. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 6,2 Prozent.

"Letzte Generation" blockiert Frühverkehr in Wien

Wien - Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben Dienstagfrüh ihre insgesamt dritte Aktionswelle in Wien gestartet. Ab 8.00 Uhr klebten sich mehrere Mitglieder am äußeren Währinger Gürtel an der Fahrbahn fest. Mehrere Forschende unterstützten den Protest, die Blockade sei "Sinnbild für den Stillstand in der Regierung bei der Klimapolitik", hieß es an Ort und Stelle zur APA. Am Opernring verlangsamten zudem auf der Fahrbahn marschierende Umweltschützer den Verkehr.

Teuerungsrate im April auf 9,8 Prozent beschleunigt

Wien - Die Teuerung hat sich im April beschleunigt: Laut Statistik Austria beträgt die Inflationsrate für April voraussichtlich 9,8 Prozent, im März lag die Teuerungsrate bei 9,2 Prozent. Im Monatsabstand sind die Verbraucherpreise um 0,8 Prozent gestiegen. "Die Teuerung nimmt zunehmend in den Bereichen Freizeit, Reisen und Dienstleistungen an Fahrt auf", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Ukraine wirft Moskau gezielte Angriffe auf Wohngebiete vor

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat Russland eine veränderte Taktik mit gezielten Raketenangriffen auf Wohngebiete vorgeworfen. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass sie direkte Angriffe eben auf zivile Mehrfamilienhäuser oder Orte ausführen, an denen es viele Häuser der Zivilbevölkerung gibt", sagte der Berater des Präsidentenbüros Mychajlo Podoljak in der Nacht zum Dienstag im ukrainischen Fernsehen. Moskau wolle dadurch unter anderem eine verfrühte Gegenoffensive Kiews provozieren.

Auftakt für heurige Zentralmatura

Wien - Mit den Klausuren in Latein und Griechisch beginnt am Dienstag die heurige Zentralmatura. Zum Auftakt der Reifeprüfungssaison stehen damit zwei kleinere Fächer auf dem Programm - in Latein maturieren rund 2.100 Schülerinnen und Schüler, in Griechisch gerade einmal 14. Für den Großteil der rund 42.000 Maturanten an AHS und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) geht es dann am Mittwoch mit den Klausuren in Mathematik los.

Kocher sieht ausreichend Wettbewerb im Lebensmittelhandel

Wien - Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) ist zwar nicht dagegen, mit dem Lebensmittelhandel über dessen Preisgestaltung zu sprechen. Als Preistreiber sieht er die Branche aber nicht. Er sehe aktuell keine Hinweise, dass in diesem Bereich der Wettbewerb zu schwach wäre, sagte er im Gespräch mit dem "Standard". Überhaupt sei der Anstieg der Lebensmittelpreise in Österreich im Europavergleich im Vorjahr unterdurchschnittlich gewesen.

Ungünstige Budget-Entwicklung im ersten Quartal

Wien - Keine allzu günstige Budgetentwicklung bildet sich im ersten Quartal 2023 ab. Laut aktuellen Daten des Finanzministeriums stehen bis März Einzahlungen von 20,6 Mrd. Euro Auszahlungen von 25,7 Mrd. Euro gegenüber. Zudem stiegen im Vergleich zum Vorjahr die Auszahlungen stärker als die Einzahlungen. Dafür verantwortlich sind etwa Abschaffung der kalten Progression und Anti-Teuerungsmaßnahmen. Andererseits werden die Corona-Hilfen weniger.

