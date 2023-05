"Letzte Generation" blockierte Frühverkehr in Wien

Wien - Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben Dienstagfrüh wie angekündigt ihre dritte Aktionswelle in Wien gestartet. Ab 8.00 Uhr klebten sich mehrere Mitglieder am Währinger Gürtel an der Fahrbahn fest. Mehrere Forschende unterstützten den Protest, die Blockade sei "Sinnbild für den Stillstand in der Regierung bei der Klimapolitik", sagte der Wissenschafter Reinhard Steurer. Am Opernring verlangsamten auf der Fahrbahn marschierende Umweltschützer den Verkehr.

Im April erster Arbeitslosenanstieg seit zwei Jahren

Wien - Die Arbeitslosigkeit ist im April im Jahresabstand das erste Mal seit zwei Jahren gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer lag Ende April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,2 Prozent höher. 331.156 Personen waren arbeitslos gemeldet oder in Schulung, das sind um 3.848 mehr als vor einem Jahr. Der leichte Anstieg war von Experten erwartet worden. Erstmals wurden auch Ukraine-Vertriebene in der Arbeitslosenstatistik erfasst.

Teuerungsrate im April auf 9,8 Prozent beschleunigt

Wien - Die Teuerung hat sich im April beschleunigt: Laut Statistik Austria beträgt die Inflationsrate für April voraussichtlich 9,8 Prozent, im März lag die Teuerungsrate bei 9,2 Prozent. Im Monatsabstand sind die Verbraucherpreise um 0,8 Prozent gestiegen. "Die Teuerung nimmt zunehmend in den Bereichen Freizeit, Reisen und Dienstleistungen an Fahrt auf", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Sieben Tote auf Grundstück in den USA entdeckt

Oklahoma City (Oklahoma) - Einen schrecklichen Fund haben Polizisten auf einem Grundstück im US-Bundesstaat Oklahoma gemacht. Auf der Suche nach zwei vermissten Teenagern wurden sieben Leichen entdeckt. Ermittler fanden die Toten auf einem ländlichen Grundstück in der Nähe der Kleinstadt Henryetta, wie Sheriff Eddy Rice auf einer Pressekonferenz am Montag (Ortszeit) mitteilte.

Prozess um Corona-Tote in steirischem Pflegeheim gestartet

Leoben - Im Landesgericht Leoben hat am Dienstag der Prozess um die vielen Corona-Fälle in einem Pflegeheim im obersteirischen St. Lorenzen im Mürztal begonnen. Fünf großteils leitende Angestellte müssen sich wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten verantworten. Schuldig fühlte sich keiner der Angeklagten, zwei verweigerten auch die Aussage.

Auftakt für heurige Zentralmatura

Wien - Mit den Klausuren in Latein und Griechisch beginnt am Dienstag die heurige Zentralmatura. Zum Auftakt der Reifeprüfungssaison stehen damit zwei kleinere Fächer auf dem Programm - in Latein maturieren rund 2.100 Schülerinnen und Schüler, in Griechisch gerade einmal 14. Für den Großteil der rund 42.000 Maturanten an AHS und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) geht es dann am Mittwoch mit den Klausuren in Mathematik los.

Ukraine wirft Moskau gezielte Angriffe auf Wohngebiete vor

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat Russland eine veränderte Taktik mit gezielten Raketenangriffen auf Wohngebiete vorgeworfen. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass sie direkte Angriffe eben auf zivile Mehrfamilienhäuser oder Orte ausführen, an denen es viele Häuser der Zivilbevölkerung gibt", sagte der Berater des Präsidentenbüros Mychajlo Podoljak in der Nacht zum Dienstag im ukrainischen Fernsehen. Moskau wolle dadurch unter anderem eine verfrühte Gegenoffensive Kiews provozieren.

540 Festnahmen in Frankreich nach Krawallen am 1. Mai

Paris - Bei Ausschreitungen in Frankreich während Kundgebungen am 1. Mai sind landesweit 540 Menschen festgenommen worden. 305 der Festnahmen erfolgten in Paris, sagte Innenminister G?rald Darmanin am Dienstag dem Sender BFMTV. 406 Polizeibeamte wurden bei den Einsätzen verletzt, 259 davon in Paris. Mit der Auswertung von Kamerabildern werde man versuchen, die Verantwortlichen zu ermitteln, die einen Molotowcocktail auf einen Beamten warfen, der dadurch schwere Verbrennungen erlitt.

