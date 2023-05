Nach Salzburg-Wahl: Regierungsverhandlungen ÖVP-FPÖ

Salzburg - Die Salzburger ÖVP wird mit der FPÖ über die Bildung der nächsten Salzburger Landesregierung verhandeln. Das gab Parteichef Landeshauptmann Wilfried Haslauer Dienstagmittag nach der Sitzung des Parteipräsidiums bekannt. Derzeit sei eine tragfähige Regierung mit der SPÖ nicht möglich, begründete er. "Ich bedauere es, dass wir die Allianz für Salzburg nicht umsetzen konnten." Und mit den Grünen gebe es zu viele inhaltliche Differenzen.

"Letzte Generation" blockierte Frühverkehr in Wien

Wien - Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben Dienstagfrüh wie angekündigt ihre dritte Aktionswelle in Wien gestartet. Ab 8.00 Uhr klebten sich mehrere Mitglieder am Währinger Gürtel an der Fahrbahn fest. Mehrere Forschende unterstützten den Protest, die Blockade sei "Sinnbild für den Stillstand in der Regierung bei der Klimapolitik", sagte der Wissenschafter Reinhard Steurer. Am Opernring verlangsamten auf der Fahrbahn marschierende Umweltschützer den Verkehr.

Verbraucherpreise im April um 9,8 Prozent über Vorjahr

Wien - Die Teuerung in Österreich hat sich im April beschleunigt und liegt deutlich über der Inflation in Deutschland und in der Eurozone. Laut einer vorläufigen Schätzung der Statistik Austria waren die Verbraucherpreise im April um 9,8 Prozent höher als vor einem Jahr und um 0,8 Prozent höher als im März. In der Eurozone war die Teuerungsrate mit 7,0 Prozent deutlich geringer als in Österreich, und auch in Deutschland stiegen die Preise mit 7,2 Prozent weniger stark.

Im April erster Arbeitslosenanstieg seit zwei Jahren

Wien - Die Arbeitslosigkeit ist im April im Jahresabstand das erste Mal seit zwei Jahren gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer lag Ende April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,2 Prozent höher. 331.156 Personen waren arbeitslos gemeldet oder in Schulung, das sind um 3.848 mehr als vor einem Jahr. Der leichte Anstieg war von Experten erwartet worden. Erstmals wurden auch Ukraine-Vertriebene in der Arbeitslosenstatistik erfasst.

Zahlreiche Feiern zum Gedenken an das Ende der NS-Herrschaft

Wien/Mauthausen - Mit zahlreichen Veranstaltungen gedenkt Österreich in den kommenden Tagen der Befreiung vom Nationalsozialismus. Das "Fest der Freude" am 8. Mai am Wiener Heldenplatz steht heuer unter dem Titel "Zivilcourage". Zudem finden rund um diesen Termin zahlreiche Feiern in den ehemaligen Konzentrationslagern statt, die größten davon in der Gedenkstätte Mauthausen sowie am ehemaligen Appellplatz des KZ Gusen. Auch im Parlament wird der Befreiung gedacht.

Ukraine wirft Moskau gezielte Angriffe auf Wohngebiete vor

Kiew (Kyjiw)/Washington - Die Ukraine hat Russland eine veränderte Taktik mit gezielten Raketenangriffen auf Wohngebiete vorgeworfen. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass sie direkte Angriffe eben auf zivile Mehrfamilienhäuser oder Orte ausführen, an denen es viele Häuser der Zivilbevölkerung gibt", sagte der Berater des Präsidentenbüros Mychajlo Podoljak in der Nacht zum Dienstag im ukrainischen Fernsehen. Moskau wolle dadurch unter anderem eine verfrühte Gegenoffensive Kiews provozieren.

Mehr Österreich-Urlauber im Sommer zu erwarten

Wien - Die Prognosen für den heimischen Sommer-Tourismus sind positiv: Heuer planen 20 Mio. Menschen - 3 Mio. mehr als 2022 -, ihren Sommer-Urlaub in Österreich zu verbringen. "Die Buchungslage in unseren wichtigsten Märkten ist hervorragend und teilweise über dem Niveau von 2019. Auch aus den Fernmärkten wie den USA, China, oder Südostasien hören wir von einer sehr guten Nachfragesituation", sagte Astrid Steharnig-Staudinger, neue Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

Tausende Drehbuchautoren in Hollywood streiken

Los Angeles - Tausende Drehbuchautoren für Serien und Filme in Hollywood legen ab Dienstag die Arbeit nieder. Das teilte die mächtige US-Autorengewerkschaft (WGA) am Montagabend (Ortszeit) in Los Angeles mit, nachdem Gespräche mit den Filmstudios und Streamingplattformen ohne Einigung endeten.

