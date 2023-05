Salzburg: Nach der Wahl stehen die Zeichen auf Schwarz-Blau

Salzburg - Nach der Salzburger Landtagswahl stehen die Zeichen auf Schwarz-Blau: Das Präsidium der ÖVP gab am Dienstag geschlossen Landeshauptmann Wilfried Haslauer grünes Licht für Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ. Die von Haslauer anfangs anvisierte "Allianz für Salzburg" aus ÖVP, FPÖ und SPÖ kam nach dem roten Nein nicht zustande. Die SPÖ wies den Schwarzen Peter umgehend von sich, KPÖ Plus und Grüne sprachen von Wählertäuschung und Rückschritt.

Verbraucherpreise im April um 9,8 Prozent über Vorjahr

Wien - Die Teuerung in Österreich hat sich im April beschleunigt und liegt deutlich über der Inflation in Deutschland und in der Eurozone. Laut einer vorläufigen Schätzung der Statistik Austria waren die Verbraucherpreise im April um 9,8 Prozent höher als vor einem Jahr und um 0,8 Prozent höher als im März. In der Eurozone war die Teuerungsrate mit 7,0 Prozent deutlich geringer als in Österreich, und auch in Deutschland stiegen die Preise mit 7,2 Prozent weniger stark.

Im April erster Arbeitslosenanstieg seit zwei Jahren

Wien - Die Arbeitslosigkeit ist im April im Jahresabstand das erste Mal seit zwei Jahren gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer lag Ende April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,2 Prozent höher. 331.156 Personen waren arbeitslos gemeldet oder in Schulung, das sind um 3.848 mehr als vor einem Jahr. Der leichte Anstieg war von Experten erwartet worden. Erstmals wurden auch Ukraine-Vertriebene in der Arbeitslosenstatistik erfasst.

Ukraine wirft Moskau gezielte Angriffe auf Wohngebiete vor

Kiew (Kyjiw)/Washington - Die Ukraine hat Russland eine veränderte Taktik mit gezielten Raketenangriffen auf Wohngebiete vorgeworfen. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass sie direkte Angriffe eben auf zivile Mehrfamilienhäuser oder Orte ausführen, an denen es viele Häuser der Zivilbevölkerung gibt", sagte der Berater des Präsidentenbüros Mychajlo Podoljak in der Nacht zum Dienstag im ukrainischen Fernsehen. Moskau wolle dadurch unter anderem eine verfrühte Gegenoffensive Kiews provozieren.

Mehr Österreich-Urlauber im Sommer zu erwarten

Wien - Die Prognosen für den heimischen Sommer-Tourismus sind positiv: Heuer planen 20 Mio. Menschen - 3 Mio. mehr als 2022 -, ihren Sommer-Urlaub in Österreich zu verbringen. "Die Buchungslage in unseren wichtigsten Märkten ist hervorragend und teilweise über dem Niveau von 2019. Auch aus den Fernmärkten wie den USA, China, oder Südostasien hören wir von einer sehr guten Nachfragesituation", sagte Astrid Steharnig-Staudinger, neue Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

Griechenland besorgt wegen neuem türkischen Atomkraftwerk

Wien - Griechenland sieht das vorige Woche eingeweihte neue türkische Atomkraftwerk Akkuyu mit Sorge. "Für uns liegt Akkuyu gleich um die Ecke", sagte der griechische Außenminister Nikos Dendias am Dienstag nach einem Treffen mit seinem österreichischen Amtskollegen Alexander Schallenberg (ÖVP) in Wien. Dendias bestätigte, dass er auch mit IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi über den vom russischen Konzern Rosatom errichteten Meiler sprechen werde.

Protest vor iranischer Botschaft in Wien für Aktivisten

Wien/Teheran - In einer Protestaktion vor der iranischen Botschaft in Wien haben die Grünen mit der Exil-Community am Dienstag gegen die Inhaftierung regimekritischer Aktivisten und Medienvertreter im Iran protestiert. "Internationale Aufmerksamkeit bedeutet mehr Schutz" für die Betroffenen, erklärte Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer. Der Grünen-Parlamentarier Michel Reimon verwies auf rund hundert Patenschaften seiner Partei für Inhaftierte im Iran.

Operation "SpecTor" gegen Dealer im Darknet erfolgreich

Wien/Berlin/Washington - Bei einem Schlag gegen den illegalen Darknet-Marktplatz "Monopoly Market" sind 288 Verdächtige festgenommen worden - neun davon in Österreich -, die am Kauf oder Verkauf von Drogen im Darknet beteiligt waren. Das teilte die europäische Polizeiorganisation Europol am Dienstag mit. Mehr als 50,8 Millionen Euro in bar und virtuellen Währungen, 850 Kilogramm Drogen und 117 Schusswaffen wurden beschlagnahmt.

Wiener Börse tendiert im Verlauf etwas schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am frühen Dienstagnachmittag leicht um 0,41 Prozent auf 3.245,19 Zähler. Auch die meisten anderen europäischen Indizes lagen im roten Bereich. Zuvor hatten die Übersee-Börsen verhaltene Vorgaben geliefert. Marktbeobachter verwiesen auf zurückhaltende Anleger im Vorfeld der in den kommenden Tagen anstehenden Notenbank-Entscheidungen. Neue Inflationszahlen aus der Eurozone fielen durchwachsen aus.

