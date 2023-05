Salzburg: Nach der Wahl stehen die Zeichen auf Schwarz-Blau

Salzburg - Nach der Salzburger Landtagswahl stehen die Zeichen auf Schwarz-Blau: Das Präsidium der ÖVP gab am Dienstag geschlossen Landeshauptmann Wilfried Haslauer grünes Licht für Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ. Die von Haslauer anfangs anvisierte "Allianz für Salzburg" aus ÖVP, FPÖ und SPÖ kam nach dem roten Nein nicht zustande. Die SPÖ wies den Schwarzen Peter umgehend von sich, KPÖ Plus und Grüne sprachen von Wählertäuschung und Rückschritt.

Verbraucherpreise im April um 9,8 Prozent über Vorjahr

Wien - Die Teuerung in Österreich hat sich im April beschleunigt und liegt deutlich über der Inflation in Deutschland und in der Eurozone. Laut einer vorläufigen Schätzung der Statistik Austria waren die Verbraucherpreise im April um 9,8 Prozent höher als vor einem Jahr und um 0,8 Prozent höher als im März. In der Eurozone war die Teuerungsrate mit 7,0 Prozent deutlich geringer als in Österreich, und auch in Deutschland stiegen die Preise mit 7,2 Prozent weniger stark.

Im April erster Arbeitslosenanstieg seit zwei Jahren

Wien - Die Arbeitslosigkeit ist im April im Jahresabstand das erste Mal seit zwei Jahren gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer lag Ende April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,2 Prozent höher. 331.156 Personen waren arbeitslos gemeldet oder in Schulung, das sind um 3.848 mehr als vor einem Jahr. Der leichte Anstieg war von Experten erwartet worden. Erstmals wurden auch Ukraine-Vertriebene in der Arbeitslosenstatistik erfasst.

Nehammer in Rom: Migration und Energie im Fokus

Rom/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Dienstag zu einem Arbeitsgespräch mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Rom eingetroffen. Schwerpunkt des bilateralen Austausches werden unter anderem die Themen Asyl und Migration sein, auch im Hinblick auf den Europäischen Rat im Juni, bei dem Migrationsfragen auf der Tagesordnung stehen.

Toter Islamist - Massiver Raketenbeschuss aus Gaza

Jerusalem - Nach dem Tod Khader Adnans - eines prominenten Mitglieds der Extremistengruppe Islamischer Jihad - ist es zu einem massiven Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf Israel gekommen. Rund 22 Flugkörper seien auf israelische Städte abgefeuert worden, teilte das israelische Militär am Dienstagnachmittag mit. Zuvor heulten in mehreren Grenzstädten die Warnsirenen. Nach Angaben der Armee wurden vier Raketen vom Flugabwehrsystem Iron Dome abgefangen.

Zentralmatura begann mit Latein- und Griechischklausuren

Wien - Mit den Klausuren in Latein und Griechisch hat am Dienstag die heurige Zentralmatura begonnen. Probleme wurden dabei laut Bildungsministerium keine rückgemeldet. Zum "Aufwärmen" standen dabei zwei kleinere Fächer am Programm - in Latein planten rund 2.100 Schülerinnen und Schüler einen Antritt, in Griechisch gar nur 14. Für den Großteil der rund 42.000 Maturanten an AHS und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) geht es erst am Mittwoch mit den Klausuren in Mathematik los.

Griechenland besorgt wegen neuem türkischen Atomkraftwerk

Wien - Griechenland sieht das vorige Woche eingeweihte neue türkische Atomkraftwerk Akkuyu mit Sorge. "Für uns liegt Akkuyu gleich um die Ecke", sagte der griechische Außenminister Nikos Dendias am Dienstag nach einem Treffen mit seinem österreichischen Amtskollegen Alexander Schallenberg (ÖVP) in Wien. Dendias bestätigte, dass er auch mit IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi über den vom russischen Konzern Rosatom errichteten Meiler sprechen werde.

Protest vor iranischer Botschaft in Wien für Aktivisten

Wien/Teheran - In einer Protestaktion vor der iranischen Botschaft in Wien haben die Grünen mit der Exil-Community am Dienstag gegen die Inhaftierung regimekritischer Aktivisten und Medienvertreter im Iran protestiert. "Internationale Aufmerksamkeit bedeutet mehr Schutz" für die Betroffenen, erklärte Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer. Der Grünen-Parlamentarier Michel Reimon verwies auf rund hundert Patenschaften seiner Partei für Inhaftierte im Iran.

