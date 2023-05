Nehammer plädiert für Allianz mit Italien in Asylfrage

Rom/Wien/Bozen - Für Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist das Asylsystem in Europa "gescheitert". "Italien und Österreich müssen eine wirklich tragfähige Allianz im Kampf gegen die illegale Migration, gegen die organisierte Kriminalität und gegen Schlepper aufbauen, die das Leid der Menschen für ihren Profit nutzen. Uns ist es bereits gelungen, dieses Thema wieder auf die Agenda der EU zu setzen", sagte Nehammer bei seinem Statement mit Italiens Premierministerin Giorgia Meloni.

Salzburg: Nach der Wahl stehen die Zeichen auf Schwarz-Blau

Salzburg - Nach der Salzburger Landtagswahl stehen die Zeichen auf Schwarz-Blau: Das Präsidium der ÖVP gab am Dienstag geschlossen Landeshauptmann Wilfried Haslauer grünes Licht für Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ. Die von Haslauer anfangs anvisierte "Allianz für Salzburg" aus ÖVP, FPÖ und SPÖ kam nach dem roten Nein nicht zustande. Die SPÖ wies den Schwarzen Peter umgehend von sich, KPÖ Plus und Grüne sprachen von Wählertäuschung und Rückschritt.

Laut Südsudan siebentägige Waffenruhe im Sudan vereinbart

Khartum - Die Konfliktparteien im Sudan haben sich nach Angaben der südsudanesischen Regierung auf eine siebentägige Waffenruhe geeinigt. Wie das Außenministerium in Juba am Dienstag erklärte, einigten sich der sudanesische Armeechef Abdel Fattah al-Burhan und der Befehlshaber der RSF-Miliz, Mohamed Hamdan Daglo, in einem Telefongespräch mit dem südsudanesischen Präsidenten Salva Kiir "grundsätzlich auf eine siebentägige Waffenruhe vom 4. bis 11. Mai".

Israel reagiert mit Beschuss auf Raketenangriffe aus Gaza

Jerusalem - Nach dem Tod Khader Adnans - eines prominenten Mitglieds der Extremistengruppe Islamischer Jihad - ist es zu einem massiven Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf Israel gekommen. Rund 22 Flugkörper seien auf israelische Städte abgefeuert worden, teilte das israelische Militär am Dienstagnachmittag mit. Das israelische Militär beschoss daraufhin Ziele in dem Palästinensergebiet.

Lebenslange Haft in Kärntner Cold Case-Mordfall

Klagenfurt - Ein 49-jähriger Mann ist am Dienstag wegen eines fast 15 Jahre alten Mordfalls am Landesgericht Klagenfurt zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Dem marokkanischen Staatsbürger, der seit 2001 überwiegend in Italien lebt, wurde die Tötung einer 49 Jahre alten Italienerin im Jahr 2008 vorgeworfen. Ihre Leiche wurde im Völkermarkter Stadtwald gefunden. Mit der Frau hatte der Angeklagte eine Beziehung. Fünf der acht Geschworenen sahen die Schuld als erwiesen an.

Sieben Tote auf Grundstück in den USA entdeckt

Oklahoma City (Oklahoma) - Einen schrecklichen Fund haben Polizisten auf einem Grundstück im US-Bundesstaat Oklahoma gemacht. Auf der Suche nach zwei vermissten Teenagern und einem Mann hat die Polizei sieben Leichen entdeckt. Ermittler fanden die Toten auf einem ländlichen Grundstück in der Nähe der Kleinstadt Henryetta, wie Sheriff Eddy Rice am Montag (Ortszeit) mitteilte.

Vier Jahre Haft für lebensbedrohlichen Halsstich in Wien

Wien - Ein 69-jähriger Mann ist am Dienstag am Wiener Landesgericht wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Pensionist hatte am 14. Jänner 2023 in seiner Wohnung in Wien-Leopoldstadt seinem angeblich besten Freund in den Hals gestochen, weil dieser nicht bis zum Verzehr eines gemeinsam zubereiteten Fisches bleiben wollte. Das habe ihn "sehr traurig" gemacht, erklärte der Angeklagte im Grauen Haus.

Protest vor iranischer Botschaft in Wien für Aktivisten

Wien/Teheran - In einer Protestaktion vor der iranischen Botschaft in Wien haben die Grünen mit der Exil-Community am Dienstag gegen die Inhaftierung regimekritischer Aktivisten und Medienvertreter im Iran protestiert. "Internationale Aufmerksamkeit bedeutet mehr Schutz" für die Betroffenen, erklärte Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer. Der Grünen-Parlamentarier Michel Reimon verwies auf rund hundert Patenschaften seiner Partei für Inhaftierte im Iran.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red