Festnahme und kontrollierte Explosion nahe Buckingham-Palast

London - Wenige Tage vor der Krönung von König Charles III. (74) ist es in der Nähe des Buckingham-Palasts zu einer Festnahme und einer kontrollierten Explosion gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich ein Mann Dienstagabend dem Palasttor genähert und Gegenstände auf das Schlossgelände geworfen. Dabei handelte es sich mutmaßlich um Patronen einer Schrotflinte. Eine verdächtige Tasche, die er bei sich trug, wurde kontrolliert zur Explosion gebracht. Verletzt wurde niemand.

Nehammer plädiert für Allianz mit Italien in Asylfrage

Rom/Wien/Bozen - Für Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist das Asylsystem in Europa "gescheitert". "Italien und Österreich müssen eine wirklich tragfähige Allianz im Kampf gegen die illegale Migration, gegen die organisierte Kriminalität und gegen Schlepper aufbauen, die das Leid der Menschen für ihren Profit nutzen. Uns ist es bereits gelungen, dieses Thema wieder auf die Agenda der EU zu setzen", sagte Nehammer bei seinem Statement mit Italiens Premierministerin Giorgia Meloni.

Lebenslange Haft in Kärntner Cold Case-Mordfall

Klagenfurt - Ein 49-jähriger Mann ist am Dienstag wegen eines fast 15 Jahre alten Mordfalls am Landesgericht Klagenfurt zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Dem marokkanischen Staatsbürger, der seit 2001 überwiegend in Italien lebt, wurde die Tötung einer 49 Jahre alten Italienerin im Jahr 2008 vorgeworfen. Ihre Leiche wurde im Völkermarkter Stadtwald gefunden. Mit der Frau hatte der Angeklagte eine Beziehung. Fünf der acht Geschworenen sahen die Schuld als erwiesen an.

Vier Jahre Haft für lebensbedrohlichen Halsstich in Wien

Wien - Ein 69-jähriger Mann ist am Dienstag am Wiener Landesgericht wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Pensionist hatte am 14. Jänner 2023 in seiner Wohnung in Wien-Leopoldstadt seinem angeblich besten Freund in den Hals gestochen, weil dieser nicht bis zum Verzehr eines gemeinsam zubereiteten Fisches bleiben wollte. Das habe ihn "sehr traurig" gemacht, erklärte der Angeklagte im Grauen Haus.

Laut Südsudan siebentägige Waffenruhe im Sudan vereinbart

Khartum - Die Konfliktparteien im Sudan haben sich nach Angaben der südsudanesischen Regierung auf eine siebentägige Waffenruhe geeinigt. Wie das Außenministerium in Juba am Dienstag erklärte, einigten sich der sudanesische Armeechef Abdel Fattah al-Burhan und der Befehlshaber der RSF-Miliz, Mohamed Hamdan Daglo, in einem Telefongespräch mit dem südsudanesischen Präsidenten Salva Kiir "grundsätzlich auf eine siebentägige Waffenruhe vom 4. bis 11. Mai".

Wiener Weihbischof Helmut Krätzl mit 91 Jahren gestorben

Wien - Der emeritierte Weihbischof der Erzdiözese Wien, Helmut Krätzl, ist tot. Krätzl verstarb am Dienstag im 92. Lebensjahr. "Ich bin ihm für sein vielfältiges und loyales Wirken in unserer Erzdiözese, an deren Leben er bis zuletzt interessiert und aufmerksam teilnahm, von Herzen dankbar", erklärte Kardinal Christoph Schönborn via Twitter. Krätzl habe sein Leben "ganz der Verkündigung der frohen Botschaft" gewidmet, so Schönborn: "Er liebte die Kirche und litt auch mit ihr."

US-Amerikaner starb auf Mount Everest

Kathmandu - Ein Bergsteiger aus den USA ist beim Besteigen des höchsten Bergs der Welt, dem Mount Everest, gestorben. Der 69-jährige Jonathan Sugarman sei beim zweiten Höhenlager gestorben, sagte ein Sprecher des nepalesischen Tourismusministeriums in der Hauptstadt Kathmandu am Dienstag. Sugarman war einer von Hunderten Bergsteigern, die sich derzeit bei den verschiedenen Höhenlagern auf dem Mount Everest auf den Vorstoß zum Gipfel vorbereiten.

Mordprozess gegen britische Krankenschwester

London - Eine Krankenschwester, die wegen Mordes an sieben Babys in einem britischen Krankenhaus vor Gericht steht, hat im Prozess ihre Unschuld beteuert. Sie habe niemals einem Baby etwas zuleide getan, sagte die 33-jährige Lucy Letby am Dienstag vor Gericht. Die Krankenschwester muss sich seit Oktober wegen Mordes an sieben Babys und 15-fachen versuchten Mordes vor Gericht verantworten.

