Festnahme und kontrollierte Explosion nahe Buckingham-Palast

London - Schockmoment am Buckingham-Palast: Nur wenige Tage vor der Krönung von König Charles III. haben eine Festnahme und eine kontrollierte Explosion Sorge um die Sicherheit der Royals und der Zuschauer bei der nahenden Zeremonie ausgelöst. Ein Mann hatte am Dienstagabend Gegenstände - mutmaßlich Schrotpatronen - über den Zaun des Palasts in London geworfen, konnte aber rasch festgenommen werden. Der Polizei zufolge hatte er ein Messer. Seine Tasche wurde vorsichtshalber gesprengt.

Israel und bewaffnete Gruppen in Gaza vereinbaren Waffenruhe

Jerusalem - Nach der Eskalation der Gewalt im Gazastreifen infolge des Todes eines palästinensischen Häftlings haben sich Israel und die bewaffneten palästinensischen Gruppen offenbar auf eine Waffenruhe verständigt. Die "gegenseitige und gleichzeitige" Waffenruhe sei um 3:30 Uhr (Ortszeit/2.30 MESZ) in Kraft getreten, sagten zwei palästinensische Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Vertreter Ägyptens, Katars und der UNO hätten die Feuerpause vermittelt.

Selenskyj wurde nicht im Voraus von US-Datenleck informiert

Washington/Boston (Massachusetts) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach eigenen Angaben nicht zuerst von der US-Regierung über das brisante Datenleck mit im Internet kursierenden Geheimdokumenten informiert worden. Das geht aus dem Auszug eines Interviews der "Washington Post" mit Selenskyj hervor, den die Zeitung am Dienstag auf ihrer Webseite veröffentlichte. "Ich bin vorab nicht aus dem Weißen Haus oder dem Pentagon informiert worden", sagte Selenskyj demnach.

UNICEF: Zwölf Millionen Kinderehen pro Jahr weltweit

Köln - Weltweit werden jedes Jahr rund zwölf Millionen Kinderehen geschlossen. Nach neuesten Schätzungen des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF ging der Anteil der Kinderehen in den vergangenen fünf Jahren zwar von 21 auf 19 Prozent zurück. Globale Krisen wie bewaffnete Konflikte, Wirtschaftskrisen oder klimabedingte Katastrophen bedrohten diese positive Entwicklung aber, warnte UNICEF in einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse.

Mutmaßlicher Todesschütze von Texas nach vier Tagen gefasst

Houston (Texas) - Der nach dem Tod von fünf Menschen im US-Bundesstaat Texas gesuchte mutmaßliche Schütze ist nach mehrtägiger Flucht gefasst worden. Der dringend tatverdächtige Mexikaner sei am Dienstagabend (Ortszeit) in Montgomery County festgenommen worden, teilte das Büro des örtlichen Sheriffs mit. An der viertägigen Großfahndung nach dem Mann in der Umgebung der Millionenmetropole Houston waren mehrere hundert Polizisten, Reiterstaffeln und Spürhunde beteiligt gewesen.

EU will Munitionsproduktion ankurbeln

Prag - Die Europäische Kommission will die Munitionsproduktion in Europa ankurbeln und mit einer Milliarde Euro fördern. Das sei eine gute Nachricht für die Ukraine, stärke aber auch die europäischen Verteidigungsfähigkeiten, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstagabend am Rande eines Treffen mit dem neuen tschechischen Präsidenten Petr Pavel in Prag. Es drehe sich derzeit alles "um Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit".

