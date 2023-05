Mindestens ein Toter bei Schüssen in Belgrader Volksschule

Belgrad - Bei Schüssen in einer Belgrader Volksschule ist Mittwochfrüh mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Die Zahl der Verletzten in der zentral gelegenen Lehranstalt war zunächst unbekannt, Medien berichteten von mindestens fünf Verletzten. Nach Polizeiangaben erfolgte der Angriff um 8.40 Uhr. Der inzwischen festgenommene mutmaßliche Täter, ein erst 14-jähriger Schüler, soll auf seine ehemalige Lehrerin geschossen haben.

Ex-Audi-Chef Stadler zu Geständnis im Betrugsprozess bereit

München - Im Betrugsprozess um den Abgasskandal bei Audi ist der frühere Firmenchef Rupert Stadler zu einem Geständnis bereit. Stadler und seine Verteidiger sagten am Mittwoch vor dem Landgericht München, Stadler sei mit dem Deal-Vorschlag des Gerichts einverstanden. Demnach erhält er eine Bewährungsstrafe, wenn er ein Geständnis ablegt und bereit ist, eine Geldauflage von 1,1 Mio. Euro zu zahlen. Die Staatsanwaltschaft stimmte dem Deal ebenfalls zu.

Vereinbarte Waffenruhe in Nahost hält vorerst

Jerusalem - In Israel und den Palästinenser-Gebieten wird die Feuerpause nach Angriffen militanter Palästinenser und Gegenschlägen der israelischen Armee offenbar eingehalten. Bis Mittwoch früh wurden keine neuen Kampfhandlungen gemeldet. Nach der Eskalation der Gewalt nach einem tödlichen Hungerstreik eines prominenten Mitglieds der Extremistengruppe Islamischer Jihad hatten sich Israel und Palästinenser unter Vermittlung Ägyptens, Katars und UNO auf einen Waffenstillstand verständigt.

Mutmaßlicher Todesschütze von Texas nach vier Tagen gefasst

Houston (Texas) - Der nach dem Tod von fünf Menschen im US-Bundesstaat Texas gesuchte mutmaßliche Schütze ist nach mehrtägiger Flucht gefasst worden. Der dringend tatverdächtige Mexikaner sei am Dienstagabend (Ortszeit) in Montgomery County festgenommen worden, teilte das Büro des örtlichen Sheriffs mit. An der viertägigen Großfahndung nach dem Mann in der Umgebung der Millionenmetropole Houston waren mehrere hundert Polizisten, Reiterstaffeln und Spürhunde beteiligt gewesen.

Klima-Blockadeaktionen bei Wiener Aspern- und Friedensbrücke

Wien - Am zweiten Tag der als bisher größten angekündigten Klima-Protestwelle der "Letzten Generation" fanden Aktionen auf der Wiener Aspernbrücke sowie auf der Lände in Höhe der Friedensbrücke statt. Die Polizei bestätigte Blockaden in diesen Bereichen und informierte auf Twitter: "Wir sind mit verstärkter Kräfteanzahl im Einsatz, um die temporären Verkehrssperren so schnell wie möglich wieder aufheben zu können."

Verletzter bei Gasexplosion in Grazer Wohnung

Graz - Bei einer Gasexplosion in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses im Grazer Bezirk St. Peter ist in der Nacht auf Mittwoch ein 63-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Bewohner wurde von der Berufsfeuerwehr Graz auf der Terrasse gefunden. Er hatte schwere Verbrennungen und Schnittverletzungen erlitten, war aber noch ansprechbar, hieß es in einer Aussendung. In der Wohnung wurde ein "Bild der Verwüstung" vorgefunden, so die Feuerwehr.

Tag der Pressefreiheit: Zeitungs-Titelseiten blieben leer

Wien - Die Titelseiten von Österreichs Tageszeitungen sind am "Tag der Pressefreiheit" leer geblieben. Die im Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) vertretenen Printmedien protestieren damit gegen die geplanten ORF-Novellen. In einem gemeinsam unterzeichneten Brief warnen die Zeitungsverleger, dass die Medienvielfalt in Österreich durch die von der Bundesregierung präsentierte Gesetzesreform "existenziell bedroht" sei. Zugleich wird eine Überarbeitung des ORF-Gesetzes gefordert.

Start der ÖVP-FPÖ-Koalitionsverhandlungen in Salzburg

Salzburg - Nach den gestrigen Beschlüssen in den Parteigremien starten in Salzburg ÖVP und FPÖ heute, Mittwoch, in die Koalitionsverhandlungen. Die beiden Verhandlungsteams treffen sich um 10.00 Uhr in den Amtsräumen von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) zur ersten Runde. Dabei sollen zunächst die Modalitäten und ein genauer Fahrplan festgelegt werden. Für 13.00 Uhr ist dann ein Pressestatement der beiden Parteispitzen geplant.

